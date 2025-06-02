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Üslubu Tam Not Aldı: Halit Ergenç'in Çocuklarının Fotoğraflarını İzinsiz Çeken Muhabire Tavrı Takdir Topladı

Üslubu Tam Not Aldı: Halit Ergenç'in Çocuklarının Fotoğraflarını İzinsiz Çeken Muhabire Tavrı Takdir Topladı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.06.2025 - 23:52

Dünyaca ünlü müzik grubu Guns N' Roses grubunun konserinde adeta ünlü akını yaşandı. Birbirinden ünlü isimlerin katıldığı konser öncesinde ünlü oyuncu Halit Ergenç de vardı. Çocuklarıyla konsere katılan Halit Ergenç'in, çocuklarının fotoğraflarını izinsiz çeken muhabirlerle bir konuşma geçti. Rica ve minnetle çocuklarının fotoğraflarını sildiren Halit Ergenç sosyal medyadan tavrıyla takdir topladı.

Kaynak: 2. Sayfa

Kaynak: https://x.com/2_sayfaofficial/status/...
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Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti, mutlu evlilikleri ve çoğunlukla gözden uzak hayatlarıyla sanat camiasının gözde ailelerinden biri.

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti, mutlu evlilikleri ve çoğunlukla gözden uzak hayatlarıyla sanat camiasının gözde ailelerinden biri.

Ali, Han ve Leyla adındaki çocuklarıyla gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyorlar. Çocuklarının yüzlerini henüz sosyal medyada görmedik. Onların bu kararına da saygı duymak da magazin dünyasının yazılı olmayan bir kuralı haline geldi.

Çocuklarıyla birlikte Guns N' Roses konserine katılan Halit Ergenç, beklemediği bir durumla karşılaştı.

Çocuklarıyla birlikte Guns N' Roses konserine katılan Halit Ergenç, beklemediği bir durumla karşılaştı.

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in fotoğrafları muhabirler tarafından izinsiz çekildi. Durum karşısında öfkelense de hislerini kontrol altına alan Halit Ergenç, muhabirlerle oldukça kibar bir şekilde konuştu. Nazikçe ricada bulunan Halit Ergenç, muhabirleri tatlı diliyle ikna etti ve hal ve hareketleriyle takdir topladı.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

Halit Ergenç'in üslubundaki naiflik görenlerin takdirini topladı:

Halit Ergenç'in üslubundaki naiflik görenlerin takdirini topladı:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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cana başaran

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Asuna Kenpachi

İşte cesaret ,işte feraset , işte fazilet , işte fedakarlık, işte mertlik , işte adam gibi adamlık !! ( Devletten çaldım. Bahçeli olandan )