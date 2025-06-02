Üslubu Tam Not Aldı: Halit Ergenç'in Çocuklarının Fotoğraflarını İzinsiz Çeken Muhabire Tavrı Takdir Topladı
Kaynak: https://x.com/2_sayfaofficial/status/...
Dünyaca ünlü müzik grubu Guns N' Roses grubunun konserinde adeta ünlü akını yaşandı. Birbirinden ünlü isimlerin katıldığı konser öncesinde ünlü oyuncu Halit Ergenç de vardı. Çocuklarıyla konsere katılan Halit Ergenç'in, çocuklarının fotoğraflarını izinsiz çeken muhabirlerle bir konuşma geçti. Rica ve minnetle çocuklarının fotoğraflarını sildiren Halit Ergenç sosyal medyadan tavrıyla takdir topladı.
Kaynak: 2. Sayfa
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Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti, mutlu evlilikleri ve çoğunlukla gözden uzak hayatlarıyla sanat camiasının gözde ailelerinden biri.
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Çocuklarıyla birlikte Guns N' Roses konserine katılan Halit Ergenç, beklemediği bir durumla karşılaştı.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
Halit Ergenç'in üslubundaki naiflik görenlerin takdirini topladı:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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