Ünlü Oyuncu İlker Aksum Trafikte Sürücüyle Kavga Etti: Küfürler Havada Uçuştu!
Kaynak: https://www.izgazete.net/izmirde-sasi...
Ünlü oyuncu İlker Aksum, İzmir Urla’da trafikte bir yolcu ile tartıştı. İzGazete'de yer alan habere göre; öfkeden deliye dönen Aksum’u yanındaki eşi Dilay Ekmekçioğlu ve çevredeki vatandaşlar sakinleştirmekte zorlandı. Ağır küfürler eden Aksum’un o anları kameralara yansıdı.
İşte detaylar...
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Yabancı Damat, Canım Ailem, Şahsiyet, Ramo gibi unutulmaz yapımlarda rol alarak geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu İlker Aksum, bu kez trafikteki öfkeli haliyle gündeme geldi.
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Aksum’un, sürücüye doğru yürüyüp ağır küfürler ettiği anlar ise oradan geçen başka bir kişi tarafından saniye saniye kaydedildi.
İşte olay anından görüntüler:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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