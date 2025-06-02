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Mardin'e Taşınmaya Karar Vermişti: Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba Romantikliğini Bir Kez Daha Gösterdi

Mardin'e Taşınmaya Karar Vermişti: Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba Romantikliğini Bir Kez Daha Gösterdi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
02.06.2025 - 11:52

Uzak Şehir’in başrolü Ozan Akbaba, hem oyunculuğuyla hem özel hayatıyla son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri. Dizinin çekimleri nedeniyle bir süredir ailesinden ayrı kalan ünlü oyuncu, artık buna daha fazla dayanamayacağını söyleyerek Mardin’e yerleşme kararı aldı. Geçtiğimiz akşam dizinin sezon finali yemeğinde muhabirlerin sorularını yanıtlayan Akbaba, taşınma planını bir kez daha doğruladı. Ardından sosyal medya hesabından eşiyle aşkla dolu bir paylaşım yaparak dikkatleri üzerine çekti. 

İşte tüm detaylar…

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Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir, yayınlandığı ilk günden bu yana izleyicinin kalbini fethetmiş durumda.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir, yayınlandığı ilk günden bu yana izleyicinin kalbini fethetmiş durumda.

Gerek güçlü senaryosu, gerekse başarılı oyuncu kadrosuyla reyting listelerinin zirvesine adını yazdıran dizi bu akşam sezon finaliyle ekranlara veda ediyor. Sinem Ünsal, Ozan Akbaba, Ferit Kaya gibi isimlerin performansları ise dizinin en çok konuşulan detaylarından.

Sezon finali heyecanı yaşanırken, oyuncular geçtiğimiz akşam final yemeğinde bir araya geldi. Bol kahkahalı, bol sohbetli geçen gecede elbette basının ilgi odağı Cihan karakterine hayat veren Ozan Akbaba oldu. Dizinin Mardin’de çekilmesi nedeniyle İstanbul’daki eşi ve çocuğundan uzak kalan oyuncu, geçtiğimiz günlerde bu hasrete son vermek istediğini açıklamış ve ailesiyle birlikte Mardin’e taşınacağını duyurmuştu.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Yemekte kendisine yöneltilen “Yeni sezonda Mardin’e yerleşme durumu söz konusu mu?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

Yemekte kendisine yöneltilen “Yeni sezonda Mardin’e yerleşme durumu söz konusu mu?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Tabii ki… Zorundayız. Çünkü insan 6 yaşındaki çocuğundan, çok sevdiği eşinden ayrı kalmak istemez. Buket de bana ayak uyduruyor. Bir şekilde oraya yerleşeceğiz. Mardin’in kendine has güzellikleri var. Ben bunu sonuna kadar kullanmak istiyorum.”

Ozan Akbaba ayrıca, oğlu için de planlarının hazır olduğunu söylemiş, daha önce verdiği röportajda “Midyat’ta bir devlet okuluna yazdıracağız. Ben de devlet okulunda okudum. Oğlumun orada çocuklarla büyümesi çok güzel olacak” demişti.

Gecede ünlü oyuncuya eşi Buket Akbaba da eşlik etti.

Gecede ünlü oyuncuya eşi Buket Akbaba da eşlik etti.

Çiftin aşk dolu halleri dikkat çekerken, Ozan Akbaba sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yaparak geceden karelere “Kavuştuk” notunu düştü. Aile hasreti böylelikle yerini sıcacık bir buluşmaya bırakırken, oyuncunun bu kararı takipçilerinden de tam not aldı. 

Bakalım yeni sezonda Ozan Akbaba sadece dizide değil, gerçek hayatta da Mardinli olmaya ne kadar adapte olacak…

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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