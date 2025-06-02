Mardin'e Taşınmaya Karar Vermişti: Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba Romantikliğini Bir Kez Daha Gösterdi
Uzak Şehir’in başrolü Ozan Akbaba, hem oyunculuğuyla hem özel hayatıyla son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri. Dizinin çekimleri nedeniyle bir süredir ailesinden ayrı kalan ünlü oyuncu, artık buna daha fazla dayanamayacağını söyleyerek Mardin’e yerleşme kararı aldı. Geçtiğimiz akşam dizinin sezon finali yemeğinde muhabirlerin sorularını yanıtlayan Akbaba, taşınma planını bir kez daha doğruladı. Ardından sosyal medya hesabından eşiyle aşkla dolu bir paylaşım yaparak dikkatleri üzerine çekti.
İşte tüm detaylar…
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir, yayınlandığı ilk günden bu yana izleyicinin kalbini fethetmiş durumda.
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Yemekte kendisine yöneltilen “Yeni sezonda Mardin’e yerleşme durumu söz konusu mu?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:
Gecede ünlü oyuncuya eşi Buket Akbaba da eşlik etti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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