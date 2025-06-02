Mardin'e Taşınmaya Karar Vermişti: Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba Romantikliğini Bir Kez Daha Gösterdi

Gerek güçlü senaryosu, gerekse başarılı oyuncu kadrosuyla reyting listelerinin zirvesine adını yazdıran dizi bu akşam sezon finaliyle ekranlara veda ediyor. Sinem Ünsal, Ozan Akbaba, Ferit Kaya gibi isimlerin performansları ise dizinin en çok konuşulan detaylarından.

Sezon finali heyecanı yaşanırken, oyuncular geçtiğimiz akşam final yemeğinde bir araya geldi. Bol kahkahalı, bol sohbetli geçen gecede elbette basının ilgi odağı Cihan karakterine hayat veren Ozan Akbaba oldu. Dizinin Mardin’de çekilmesi nedeniyle İstanbul’daki eşi ve çocuğundan uzak kalan oyuncu, geçtiğimiz günlerde bu hasrete son vermek istediğini açıklamış ve ailesiyle birlikte Mardin’e taşınacağını duyurmuştu.