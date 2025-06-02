Bizimle Değilsiniz: Talu Kardeşlerin Yaprak Sarma Denemesi "Maşallah Ellerinden Hiçbir İş Gelmiyor" Dedirtti!
Defne Samyeli’nin kızları Derin Talu ve Deren Talu, bu kez mutfakta şansını denedi. Ancak yaprak sarma denemeleri beğenilmedi. “Maşallah elinden hiçbir iş gelmiyor” dedirten kardeşler, yine çok konuşuldu.
İşte detaylar…
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Biliyorsunuz, son ayların en çok konuşulan sosyal medya fenomenleri arasında Talu kardeşler, yani Defne Samyeli’nin kızları Derin Talu ve Deren Talu var.
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Şimdi ise Talu kardeşler bu kez mutfakta hünerlerini sergilemek istedi.
İşte o anlar 👇
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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