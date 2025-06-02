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Bizimle Değilsiniz: Talu Kardeşlerin Yaprak Sarma Denemesi "Maşallah Ellerinden Hiçbir İş Gelmiyor" Dedirtti!

Bizimle Değilsiniz: Talu Kardeşlerin Yaprak Sarma Denemesi "Maşallah Ellerinden Hiçbir İş Gelmiyor" Dedirtti!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
02.06.2025 - 09:45

Defne Samyeli’nin kızları Derin Talu ve Deren Talu, bu kez mutfakta şansını denedi. Ancak yaprak sarma denemeleri beğenilmedi. “Maşallah elinden hiçbir iş gelmiyor” dedirten kardeşler, yine çok konuşuldu. 

İşte detaylar…

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Biliyorsunuz, son ayların en çok konuşulan sosyal medya fenomenleri arasında Talu kardeşler, yani Defne Samyeli’nin kızları Derin Talu ve Deren Talu var.

Biliyorsunuz, son ayların en çok konuşulan sosyal medya fenomenleri arasında Talu kardeşler, yani Defne Samyeli’nin kızları Derin Talu ve Deren Talu var.

Özellikle Derin Talu, TikTok’ta yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Türkçe - İngilizce karışık konuşması, “annem” deyişi, twerk videoları, matcha söylemi derken sosyal medyayı adeta kasıp kavuruyor.

Geçtiğimiz günlerde “Dayımız ikimizi de kaldırıyor” notuyla paylaştıkları video büyük ses getirmişti. Goygocular hemen diline dolamış, sosyal medyada yorum üstüne yorum yağmıştı.

O videonun yorumlarını sizler için bu içeriğimizde derlemiştik zaten:

Şimdi ise Talu kardeşler bu kez mutfakta hünerlerini sergilemek istedi.

Şimdi ise Talu kardeşler bu kez mutfakta hünerlerini sergilemek istedi.

Bir arkadaşıyla birlikte yaprak sarma denemesi yaptılar. Masaya oturup kolları sıvayan ekip, sosyal medya hesabından bu anları paylaştı. Ancak sonuç pek iç açıcı olmadı.

Ne Derin Talu, ne Deren Talu yaprak sarmayı becerebildi.

İşte o anlar 👇

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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