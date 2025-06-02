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Plajda Aşka Geldiler: Kızıl Goncalar'ın Birgül'ü Sitare Akbaş Yeni Sevgilisiyle Bodrum'da Görüntülendi!

Plajda Aşka Geldiler: Kızıl Goncalar'ın Birgül'ü Sitare Akbaş Yeni Sevgilisiyle Bodrum'da Görüntülendi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
02.06.2025 - 09:02

Havaların iyice ısınmasıyla birlikte Bodrum’da ünlüler sezonu açtı. Plajlarda, teknelerde ve sahillerde görüntülenen birçok ünlü isim aşklarıyla da dikkat çekmeye başladı. Kızıl Goncalar dizisinin Birgül’ü Sitare Akbaş da bu isimler arasına katıldı. Güzel oyuncu yeni sevgilisiyle birlikte Bodrum’da aşka geldi. Oyuncu Cengiz Orhonlu ile denizin ve güneşin tadını çıkaran ikili, samimi halleriyle dikkat çekti. 

İşte aşk tatilinden ilk kareler ve merak edilen detaylar…

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Yaz geldi, Bodrum yine ünlülerle doldu taştı!

Yaz geldi, Bodrum yine ünlülerle doldu taştı!

Deniz, kum ve güneş üçlüsünün keyfini çıkaran ünlü isimler arasında bu kez dikkat çeken bir isim vardı: Sitare Akbaş! Gerek oyunculuğuyla gerek özel hayatıyla magazin dünyasının radarında olan Akbaş, yeni bir aşkla gündemde.

İlk olarak “Akasya Durağı” dizisinde canlandırdığı Zeyno karakteriyle tanınan Sitare Akbaş, son olarak Now TV ekranlarında yayınlanan “Kızıl Goncalar” dizisinde Birgül Tezel karakteriyle seyirci karşısına çıkmıştı. Güçlü oyunculuğuyla adından söz ettiren Akbaş, bu kez kariyeriyle değil, özel hayatıyla gündeme geldi.

Bir dönem pop müziğin sevilen ismi Murat Dalkılıç ile yaşadığı aşkla magazin gündemine gelen Akbaş, kalbini bu kez meslektaşı Cengiz Orhonlu’ya kaptırdı.

Bir dönem pop müziğin sevilen ismi Murat Dalkılıç ile yaşadığı aşkla magazin gündemine gelen Akbaş, kalbini bu kez meslektaşı Cengiz Orhonlu’ya kaptırdı.

GazeteMagazin’in haberine göre ikili, Bodrum’da romantik bir tatil yaparken objektiflere takıldı.

Bodrum’un gözde koylarından birinde denize birlikte giren Sitare Akbaş ve Cengiz Orhonlu, hem yüzüp hem sohbet etti. İkili, iskelede birbirlerine sarılarak aşka geldi. Samimi halleriyle dikkat çeken çift, aşklarını gizleme gereği duymadı ve magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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