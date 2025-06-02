Plajda Aşka Geldiler: Kızıl Goncalar'ın Birgül'ü Sitare Akbaş Yeni Sevgilisiyle Bodrum'da Görüntülendi!

Deniz, kum ve güneş üçlüsünün keyfini çıkaran ünlü isimler arasında bu kez dikkat çeken bir isim vardı: Sitare Akbaş! Gerek oyunculuğuyla gerek özel hayatıyla magazin dünyasının radarında olan Akbaş, yeni bir aşkla gündemde.

İlk olarak “Akasya Durağı” dizisinde canlandırdığı Zeyno karakteriyle tanınan Sitare Akbaş, son olarak Now TV ekranlarında yayınlanan “Kızıl Goncalar” dizisinde Birgül Tezel karakteriyle seyirci karşısına çıkmıştı. Güçlü oyunculuğuyla adından söz ettiren Akbaş, bu kez kariyeriyle değil, özel hayatıyla gündeme geldi.