Plajda Aşka Geldiler: Kızıl Goncalar'ın Birgül'ü Sitare Akbaş Yeni Sevgilisiyle Bodrum'da Görüntülendi!
Havaların iyice ısınmasıyla birlikte Bodrum’da ünlüler sezonu açtı. Plajlarda, teknelerde ve sahillerde görüntülenen birçok ünlü isim aşklarıyla da dikkat çekmeye başladı. Kızıl Goncalar dizisinin Birgül’ü Sitare Akbaş da bu isimler arasına katıldı. Güzel oyuncu yeni sevgilisiyle birlikte Bodrum’da aşka geldi. Oyuncu Cengiz Orhonlu ile denizin ve güneşin tadını çıkaran ikili, samimi halleriyle dikkat çekti.
İşte aşk tatilinden ilk kareler ve merak edilen detaylar…
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Yaz geldi, Bodrum yine ünlülerle doldu taştı!
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Bir dönem pop müziğin sevilen ismi Murat Dalkılıç ile yaşadığı aşkla magazin gündemine gelen Akbaş, kalbini bu kez meslektaşı Cengiz Orhonlu’ya kaptırdı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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