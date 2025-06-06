El Ele Göz Göze: Masterchef Jürisi Somer Sivrioğlu Yeni Sevgilisiyle Tatilde Aşka Geldi!
MasterChef Türkiye’nin en çok konuşulan jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, sadece mutfakta değil, özel hayatında da gündem yaratmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda genç sevgilisiyle yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü şef, şimdi yeni bir aşka yelken açtı. Yaz sezonunu Çeşme’de açan Sivrioğlu, yeni sevgilisiyle romantik anlar yaşarken objektiflere yakalandı. Şezlongda el ele göz göze görüntülenen ikili, sıcak havaya dayanamayıp denize birlikte girdi.
İşte Somer Şef’in yeni aşkıyla gündeme oturduğu o tatil anları…
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MasterChef Türkiye adlı yemek yarışmasında Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile birlikte jüri koltuğunda oturan Somer Sivrioğlu, yarışmadaki tarzı ve dobra yorumlarıyla ekran başındakilerin beğenisini toplarken, özel hayatıyla da magazin sayfalarının müdavimi oldu.
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Somer Sivrioğlu, yeni sevgilisiyle Çeşme’de tatilde görüntülendi.
Sivrioğlu’nun yeni aşkı hakkında henüz pek fazla bilgi bulunmazken, MasterChef Türkiye’nin yeni sezon tarihi de belli oldu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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