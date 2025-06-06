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El Ele Göz Göze: Masterchef Jürisi Somer Sivrioğlu Yeni Sevgilisiyle Tatilde Aşka Geldi!

El Ele Göz Göze: Masterchef Jürisi Somer Sivrioğlu Yeni Sevgilisiyle Tatilde Aşka Geldi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
06.06.2025 - 09:05

MasterChef Türkiye’nin en çok konuşulan jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, sadece mutfakta değil, özel hayatında da gündem yaratmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda genç sevgilisiyle yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü şef, şimdi yeni bir aşka yelken açtı. Yaz sezonunu Çeşme’de açan Sivrioğlu, yeni sevgilisiyle romantik anlar yaşarken objektiflere yakalandı. Şezlongda el ele göz göze görüntülenen ikili, sıcak havaya dayanamayıp denize birlikte girdi. 

İşte Somer Şef’in yeni aşkıyla gündeme oturduğu o tatil anları…

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MasterChef Türkiye adlı yemek yarışmasında Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile birlikte jüri koltuğunda oturan Somer Sivrioğlu, yarışmadaki tarzı ve dobra yorumlarıyla ekran başındakilerin beğenisini toplarken, özel hayatıyla da magazin sayfalarının müdavimi oldu.

MasterChef Türkiye adlı yemek yarışmasında Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile birlikte jüri koltuğunda oturan Somer Sivrioğlu, yarışmadaki tarzı ve dobra yorumlarıyla ekran başındakilerin beğenisini toplarken, özel hayatıyla da magazin sayfalarının müdavimi oldu.

İki çocuğunun annesi olan 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu’ndan 2021 yılında boşanan Somer Şef, sonrasında 31 yaşındaki genç sevgilisi Pınar Kayabaşı ile bir ilişki yaşamıştı. O dönem aralarındaki yaş farkı çok konuşulsa da çift konuşulanları umursamamış ve sosyal medya hesaplarından sık sık birlikte pozlar paylaşmıştı. Hatta Sivrioğlu’nun neredeyse tüm profilini bu aşk süslemeye başlamıştı. Ancak ilişkileri sessiz sedasız sona ermiş, ünlü şef ardından Ayşe Özyılmazel ile bir beraberlik yaşamıştı. Bu ilişkide de mutlu sona erişemeyen Sivrioğlu kısa bir süre yalnızlığı seçmişti.

Ancak bu yalnızlık kısa sürdü!

Somer Sivrioğlu, yeni sevgilisiyle Çeşme’de tatilde görüntülendi.

Somer Sivrioğlu, yeni sevgilisiyle Çeşme’de tatilde görüntülendi.

Bir beach’te plajda samimi anlar yaşayan çift şezlongda uzun süre sohbet edip romantik dakikalar geçirdi. Birbirlerini öperek aşklarını da gözler önüne serdi. Ardından sıcağa daha fazla dayanamayıp el ele denize girdiler.

Sivrioğlu’nun yeni aşkı hakkında henüz pek fazla bilgi bulunmazken, MasterChef Türkiye’nin yeni sezon tarihi de belli oldu.

Sivrioğlu’nun yeni aşkı hakkında henüz pek fazla bilgi bulunmazken, MasterChef Türkiye’nin yeni sezon tarihi de belli oldu.

Yarışmanın yeni sezonu 14 Haziran Cumartesi günü izleyiciyle buluşacak. Bakalım Somer Şef yeni sezon öncesi hem aşk hem enerji depolamış mı, hep birlikte göreceğiz.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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