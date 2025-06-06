El Ele Göz Göze: Masterchef Jürisi Somer Sivrioğlu Yeni Sevgilisiyle Tatilde Aşka Geldi!

İki çocuğunun annesi olan 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu’ndan 2021 yılında boşanan Somer Şef, sonrasında 31 yaşındaki genç sevgilisi Pınar Kayabaşı ile bir ilişki yaşamıştı. O dönem aralarındaki yaş farkı çok konuşulsa da çift konuşulanları umursamamış ve sosyal medya hesaplarından sık sık birlikte pozlar paylaşmıştı. Hatta Sivrioğlu’nun neredeyse tüm profilini bu aşk süslemeye başlamıştı. Ancak ilişkileri sessiz sedasız sona ermiş, ünlü şef ardından Ayşe Özyılmazel ile bir beraberlik yaşamıştı. Bu ilişkide de mutlu sona erişemeyen Sivrioğlu kısa bir süre yalnızlığı seçmişti.

Ancak bu yalnızlık kısa sürdü!