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Bahar Candan Yardım İstedi: Aşırı Kilo Kaybıyla Dikkat Çeken Nihal Candan Yoğun Bakıma Kaldırıldı!

Bahar Candan Yardım İstedi: Aşırı Kilo Kaybıyla Dikkat Çeken Nihal Candan Yoğun Bakıma Kaldırıldı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
05.06.2025 - 21:56

Cezaevinden çıktıktan sonra aşırı kilo kaybıyla tüm gözleri üzerine çeken, özellikle de son bir haftadır verdiği kilolarla gündemden düşmeyen Nihal Candan yoğun bakıma kaldırıldı. 

Hastaneden paylaşım yapan kız kardeşi Bahar Candan, sebebinin anoreksiya olduğunu söyledi. 'Bir şey yapın, ablam ölüyor' dedi.

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16 Kasım 2023 tarihinde tutuklanan Nihal Candan'ı yaklaşık iki haftadır aşırı kilo kaybıyla konuşuyoruz.

16 Kasım 2023 tarihinde tutuklanan Nihal Candan'ı yaklaşık iki haftadır aşırı kilo kaybıyla konuşuyoruz.

Hayatımıza İşte Benim Stilim programıyla giren Nihal Candan ve kardeşi Bahar Candandolandırıcılık çetesine üye oldukları iddiasıyla tutuklanmış, önce Nihal'in sonra da Bahar'ın tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Nihal Candan'ın tahliye olmasının sebeplerinden biri de yeme bozukluğu sebebiyle verdiği kilolardı. Cezaevinden 37 kilo olarak çıkan Nihal Candan, kilo alıp toparlansa da geçtiğimiz haftalarda yeniden aşırı zayıflığıyla dikkat çekmişti. 

37 kilodan da düşük olduğu düşünülen Nihal Candan, kilosuna gelen eleştirileri hiç umursamamış, 'Ben hayvan değilim. Hayvanların kilosu değeri bilinsin diye sürekli ölçülür, öyle bir ihtiyacım yok. Biz arkadaşlarımla skinny seviyoruz' açıklamasında bulunmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz dakikalarda Nihal Candan'ın kardeşi Bahar Candan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ablasının durumunun ağırlaştığını duyurdu.

Geçtiğimiz dakikalarda Nihal Candan'ın kardeşi Bahar Candan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ablasının durumunun ağırlaştığını duyurdu.

'Ablam hastaneye kaldırıldı, anoreksiya. Bir şeyler yapın ablam ölüyor. Yaşadıklarını sindiremedi umarım bir gence böyle iftira atıp hayatını mahvettiğiniz için vicdan azabı duyabilirsiniz' açıklamasında bulundu. 

Suçu, son zamanlarda Nihal Candan'ın zayıflığı sebebiyle sosyal medyada yapılan yorumlara attı. 

Ardından paylaştığı bir başka videoda Nihal Candan'ın koroner yoğun bakım ünitesine kaldırıldığını ve kapıda iyi haberlerini beklediklerini dile getirdi.

Ablası Nihal Candan'ın son halini gösteren bir video paylaştı👇

Gözyaşlarına boğulduğu anları da ekledi👇

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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