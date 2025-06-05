Bahar Candan Yardım İstedi: Aşırı Kilo Kaybıyla Dikkat Çeken Nihal Candan Yoğun Bakıma Kaldırıldı!
Cezaevinden çıktıktan sonra aşırı kilo kaybıyla tüm gözleri üzerine çeken, özellikle de son bir haftadır verdiği kilolarla gündemden düşmeyen Nihal Candan yoğun bakıma kaldırıldı.
Hastaneden paylaşım yapan kız kardeşi Bahar Candan, sebebinin anoreksiya olduğunu söyledi. 'Bir şey yapın, ablam ölüyor' dedi.
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16 Kasım 2023 tarihinde tutuklanan Nihal Candan'ı yaklaşık iki haftadır aşırı kilo kaybıyla konuşuyoruz.
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Geçtiğimiz dakikalarda Nihal Candan'ın kardeşi Bahar Candan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ablasının durumunun ağırlaştığını duyurdu.
Ablası Nihal Candan'ın son halini gösteren bir video paylaştı👇
Gözyaşlarına boğulduğu anları da ekledi👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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