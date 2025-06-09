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"Özgüven Tavan": "Kendinden Daha İyi Şarkıcı" Akımına Katılan Sinan Akçıl'ın Kibirli Tavırları Tepki Çekti!

"Özgüven Tavan": "Kendinden Daha İyi Şarkıcı" Akımına Katılan Sinan Akçıl'ın Kibirli Tavırları Tepki Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.06.2025 - 15:04

Ferit Ömeroğlu’nun programında viral olan 'Kendinden daha iyi şarkıcı' akıma katılan Sinan Akçıl'ın yorumları ve tavırları sosyal medyada olay yarattı. Akçıl'ın Tan Taşçı, Buray, Edis, Murat Dalkılıç, Mustafa Sandal, Mustafa Ceceli, Halil Sezai, Gökhan Türkmen, Oğuzhan Koç, Mabel Matiz, Murat Boz, Serdar Ortaç gibi isimleri pas geçmesi tepki çekti.

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Pop müziğin tartışmalı ismi Sinan Akçıl, hem bestelediği hit şarkılarla hem de dillere destan özel hayatıyla yıllardır magazin gündeminden düşmeyen bir isim.

Pop müziğin tartışmalı ismi Sinan Akçıl, hem bestelediği hit şarkılarla hem de dillere destan özel hayatıyla yıllardır magazin gündeminden düşmeyen bir isim.

Söz yazarlığındaki başarısıyla Hande Yener’den Hadise’ye, İzel’den Gülşen’e kadar birçok ünlü isme hit parçalar kazandıran Akçıl, “Düm Tek Tek”, “Biri Bana Gelsin”, “Aşkın Olayım”, “Çöp”, “Gurur”, “Evlenmeliyiz” gibi şarkıların mimarı olarak müzik tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Ancak Sinan Akçıl’ı sadece stüdyoda değil, magazin sayfalarında da sıkça görmek mümkün!

Kendisi son olarak adından estetik iddialarıyla bahsettirmişti.

Detaylardan bahsetmiştik:

Aşk hayatıyla da bol bol manşet olan Akçıl; Hadise, Burcu Kıratlı, Müjde Uzman gibi isimlerle yaşadığı çalkantılı ilişkilerle uzun süre konuşuldu.

Aşk hayatıyla da bol bol manşet olan Akçıl; Hadise, Burcu Kıratlı, Müjde Uzman gibi isimlerle yaşadığı çalkantılı ilişkilerle uzun süre konuşuldu.

Burcu Kıratlı ile bir küs bir barışık evliliği ise diğer ilişkilerinde olduğu gibi yaptığı açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Hatta geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada eski sevgililerine göndermeler yapan Akçıl, “Bazıları benim adımı kullanarak gündeme geliyor” diyerek yine dikkatleri üzerine çekti.

Şarkıları kadar sivri diliyle de olay olan Akçıl, son olarak 'Olduğu Gibi' programında yaptığı olay açıklamalarla gündem oldu.

Bu kez Ferit Ömeroğlu’nun programına konuk olan ünlü müzisyen, son dönemin viral “Senden daha iyisini duyana kadar sessiz kal” akımına katıldı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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