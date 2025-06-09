"Özgüven Tavan": "Kendinden Daha İyi Şarkıcı" Akımına Katılan Sinan Akçıl'ın Kibirli Tavırları Tepki Çekti!

Burcu Kıratlı ile bir küs bir barışık evliliği ise diğer ilişkilerinde olduğu gibi yaptığı açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Hatta geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada eski sevgililerine göndermeler yapan Akçıl, “Bazıları benim adımı kullanarak gündeme geliyor” diyerek yine dikkatleri üzerine çekti.

Şarkıları kadar sivri diliyle de olay olan Akçıl, son olarak 'Olduğu Gibi' programında yaptığı olay açıklamalarla gündem oldu.