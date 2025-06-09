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Kuruluş Osman Dizisinin Osman Bey'i Burak Özçivit'in 1 Milyar TL'lik Serveti "Kanuni'den Büyük" Dedirtti!

Kuruluş Osman Dizisinin Osman Bey'i Burak Özçivit'in 1 Milyar TL'lik Serveti "Kanuni'den Büyük" Dedirtti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.06.2025 - 13:40

Aksiyon sahneleri, kostümleri ve tarihi atmosferiyle çok konuşulan Kuruluş Osman'daki performansıyla takdir toplayan Burak Özçivit zaman zaman yurt dışında katıldığı etkinlikler, reklam anlaşmaları ve geliriyle gündeme düşüyor.

Özçivit son olarak gayrimenkul imparatorluğuyla manşetlere yerleşti. Gazetemagazin'in özel haberine göre, 1 milyar TL'lik servete sahip olan isim X'te goygoy malzemesi çıkardı.

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Türk televizyonlarının ve sinemasının en bilinen yıldızlarından olan Burak Özçivit, uzun yıllardır ekranlarda olan Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey'i canlandırmaya devam ediyor.

Türk televizyonlarının ve sinemasının en bilinen yıldızlarından olan Burak Özçivit, uzun yıllardır ekranlarda olan Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey'i canlandırmaya devam ediyor.

Modellikten oyunculuğa geçiş yapan Özçivit, özellikle “Çalıkuşu” ve “Kara Sevda” dizileriyle milyonların kalbini fethetti. 

ATV ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman ile beş sezondur ekran başındakileri ekrana kilitleyen Özçivit, Osman Bey karakteriyle sadece Türkiye’de değil, yurt dışında da geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Burak Özçivit’in oyunculuk kariyerindeki yükselişin yanı sıra ve eşi Fahriye Evcen ile mutlu evliliği de zaman zaman magazin manşetlerine yerleşiyor.

Burak Özçivit’in oyunculuk kariyerindeki yükselişin yanı sıra ve eşi Fahriye Evcen ile mutlu evliliği de zaman zaman magazin manşetlerine yerleşiyor.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017’de hayatlarını birleştirdiklerinden beri magazin gündeminden düşmeyen Türkiye’nin en gözde çiftlerinden biri. 'Çalıkuşu” setinde başlayan aşkları, 2016’da Burak’ın sürpriz evlenme teklifiyle taçlandı. Sade bir düğünle evlenen ikili, 2019’da oğulları Karan’ı kucaklarına aldı, 2023’te ise ikinci çocukları Kerem ile mutluluklarına mutluluk kattılar. Evliliklerini ve kutlamalarını göz önünde yaşayan ikilinin kazançları da zaman zaman manşetlere yerleşiyor.

Burak Özçivit, sadece oyunculuğuyla değil, yatırım hamleleriyle de gündemden düşmüyor.

Burak Özçivit, sadece oyunculuğuyla değil, yatırım hamleleriyle de gündemden düşmüyor.

Gazetemagazin'in özel haberine göre, 2025 yılında, oyunculuğundaki başarıları kadar gayrimenkul yatırımlarıyla da adından söz ettiren Özçivit, Bodrum Gümüşlük'teki arazisinde devam eden proje sayesinde tam 3 yeni villanın sahibi oldu.

Gümüşlük’teki bu villalardan birinde kendisi oturan Burak Özçivit, diğerini ailesine tahsis ederken üçüncü villayı ise satışa çıkardı. Ayrıca Gündoğan’da bir villası bulunan Özçivit’in İstanbul Acarkent’te de iki ayrı villası bulunuyor.

Gazete Magazin’in haberine göre, bu gayrimenkul yatırımları sayesinde Burak Özçivit’in servetinin yaklaşık 1 milyar TL’ye ulaştığı iddia ediliyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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