Kuruluş Osman Dizisinin Osman Bey'i Burak Özçivit'in 1 Milyar TL'lik Serveti "Kanuni'den Büyük" Dedirtti!

Gazetemagazin'in özel haberine göre, 2025 yılında, oyunculuğundaki başarıları kadar gayrimenkul yatırımlarıyla da adından söz ettiren Özçivit, Bodrum Gümüşlük'teki arazisinde devam eden proje sayesinde tam 3 yeni villanın sahibi oldu.

Gümüşlük’teki bu villalardan birinde kendisi oturan Burak Özçivit, diğerini ailesine tahsis ederken üçüncü villayı ise satışa çıkardı. Ayrıca Gündoğan’da bir villası bulunan Özçivit’in İstanbul Acarkent’te de iki ayrı villası bulunuyor.

Gazete Magazin’in haberine göre, bu gayrimenkul yatırımları sayesinde Burak Özçivit’in servetinin yaklaşık 1 milyar TL’ye ulaştığı iddia ediliyor.