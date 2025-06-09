Kuruluş Osman Dizisinin Osman Bey'i Burak Özçivit'in 1 Milyar TL'lik Serveti "Kanuni'den Büyük" Dedirtti!
Aksiyon sahneleri, kostümleri ve tarihi atmosferiyle çok konuşulan Kuruluş Osman'daki performansıyla takdir toplayan Burak Özçivit zaman zaman yurt dışında katıldığı etkinlikler, reklam anlaşmaları ve geliriyle gündeme düşüyor.
Özçivit son olarak gayrimenkul imparatorluğuyla manşetlere yerleşti. Gazetemagazin'in özel haberine göre, 1 milyar TL'lik servete sahip olan isim X'te goygoy malzemesi çıkardı.
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Türk televizyonlarının ve sinemasının en bilinen yıldızlarından olan Burak Özçivit, uzun yıllardır ekranlarda olan Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey'i canlandırmaya devam ediyor.
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Burak Özçivit’in oyunculuk kariyerindeki yükselişin yanı sıra ve eşi Fahriye Evcen ile mutlu evliliği de zaman zaman magazin manşetlerine yerleşiyor.
Burak Özçivit, sadece oyunculuğuyla değil, yatırım hamleleriyle de gündemden düşmüyor.
X kullanıcılarından gelen tepkileri de şöyle bırakalım:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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