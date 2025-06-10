İfşalandı: Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör 52 Yaşındaki Ünlü Oyuncunun Üstsüz Fotoğrafını Beğendi!
Son günlerde magazin sayfalarını meşgul eden Doğukan Güngör’ün sosyal medya hamlesi olay oldu. Birkahvebingıybet isimli hesabın yaptığı paylaşımla ifşalanan, oyuncunun Modern Family dizisinin yıldızı 52 yaşındaki Sofia Vergara’nın güneşlenirken çekildiği üstsüz pozu beğendiği ortaya çıktı. Ancak, ifşalanan Doğukan, bu beklenmedik beğeninin ardından hızla beğenisini geri çekti!
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Son dönemde sosyal medyanın ve magazin sayfalarının sıkça konuştuğu isimlerden biri olan Doğukan Güngör açıklamalarıyla gündeme düşüyor.
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Doğukan Güngör, özel hayatını genellikle gözlerden uzak tutmaya çalışsa da magazin basını onu yakından takip ediyor.
Aldığı kiloların ardından apar topar zayıflamak için harekete geçen Doğukan Güngör yine çapkınlığıyla gündeme geldi!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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