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İfşalandı: Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör 52 Yaşındaki Ünlü Oyuncunun Üstsüz Fotoğrafını Beğendi!

İfşalandı: Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör 52 Yaşındaki Ünlü Oyuncunun Üstsüz Fotoğrafını Beğendi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.06.2025 - 23:59

Son günlerde magazin sayfalarını meşgul eden Doğukan Güngör’ün sosyal medya hamlesi olay oldu. Birkahvebingıybet isimli hesabın yaptığı paylaşımla ifşalanan, oyuncunun Modern Family dizisinin yıldızı 52 yaşındaki Sofia Vergara’nın güneşlenirken çekildiği üstsüz pozu beğendiği ortaya çıktı. Ancak, ifşalanan Doğukan, bu beklenmedik beğeninin ardından hızla beğenisini geri çekti!

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Son dönemde sosyal medyanın ve magazin sayfalarının sıkça konuştuğu isimlerden biri olan Doğukan Güngör açıklamalarıyla gündeme düşüyor.

Son dönemde sosyal medyanın ve magazin sayfalarının sıkça konuştuğu isimlerden biri olan Doğukan Güngör açıklamalarıyla gündeme düşüyor.

Oyunculuk kariyerine hızlı bir başlangıç yapmasının yanı sıra özel hayatıyla da merak konusu haline gelen, Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör, izleyicinin gönlünde taht kurmaya devam ediyor. 

Dizideki performansı ve seyirciyi ekrana kitleyen sahneleri sayesinde sosyal medyada sıkça konuşulan isimlerden biri olan Doğukan Güngör çapkınlıklarıyla ve özel hayatıyla da adından bahsettiriyor.

Doğukan Güngör, özel hayatını genellikle gözlerden uzak tutmaya çalışsa da magazin basını onu yakından takip ediyor.

Doğukan Güngör, özel hayatını genellikle gözlerden uzak tutmaya çalışsa da magazin basını onu yakından takip ediyor.

Sosyal medyada paylaştığı samimi kareler ve zaman zaman gündeme düşen ilişkileriyle magazin sayfalarının ilgi odağı olan Doğukan Güngör, kariyerinde yükselirken özel hayatıyla da magazin sayfalarının gözdesi oldu! Aşk hayatındaki iniş çıkışlar, beraber olduğu isimler ve dedikodularla gündem olan Güngör son olarak aldığı kilolarla gündemdeydi.

Sezonu kapatan Doğukan Güngör kilo açıklamasıyla adından bahsettirmiş, o görüntülerin sosyal medyaya damga vurmasının ardından hemen konu hakkında konuşmuştu.

Detaylardan Bahsettik:

Aldığı kiloların ardından apar topar zayıflamak için harekete geçen Doğukan Güngör yine çapkınlığıyla gündeme geldi!

Aldığı kiloların ardından apar topar zayıflamak için harekete geçen Doğukan Güngör yine çapkınlığıyla gündeme geldi!

Birkahvebingıybet isimli hesabın yaptığı paylaşımda Doğukan Güngör'ün 52 yaşındaki Modern Family'nin yıldızı Sofia Vergara'nın güneşlenirken çekindiği üstsüz pozu beğendiği görüldü.

İfşalanan Doğukan Güngör bu hamlenin ortaya çıkmasından sonra hemen beğenisini geri çekti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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