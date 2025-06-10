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Mal Varlıkları Sorun Çıkardı: Pelin Akil ve Anıl Altan Çiftini Çekişmeli Bir Boşanma Süreci Bekliyor!

Mal Varlıkları Sorun Çıkardı: Pelin Akil ve Anıl Altan Çiftini Çekişmeli Bir Boşanma Süreci Bekliyor!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.06.2025 - 19:23

Uzun yıllardır mutlu bir evlilikle magazin dünyasının sevilen çiftlerinden biri olan Pelin Akil ve Anıl Altan, ikiz kızları Alin ve Lina ile birlikte örnek bir aile olarak görülüyordu. Son aylarda boşanma iddialarıyla sarsılan ikili hakkındaki dedikoduları bitiren taraf  Pelin Akil oldu ve çiftin ayrıldıkları doğrulandı.

Ancak, ünlü çiftin boşanma süreci sadece duygusal değil, maddi açıdan da çalkantılı geçiyor. Mehmet Üstündağ'ın iddialarına göre çiftin mal varlığı çekişmeli bir boşanma süreci geçirmelerine neden olacakmış!

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Uzun yıllardır ekranların gözde çifti olarak anılan Pelin Akil ve Anıl Altan, hem uyumlu evlilikleri hem de ikiz kızlarıyla örnek bir aile portresi çiziyordu.

Uzun yıllardır ekranların gözde çifti olarak anılan Pelin Akil ve Anıl Altan, hem uyumlu evlilikleri hem de ikiz kızlarıyla örnek bir aile portresi çiziyordu.

Daha önce sürekli birlikte paylaşımlar yapan ve özellikle ikiz kızları Alin ve Lina ile geçirdikleri neşeli anlarla beğeni toplayan ikili, bir süredir ayrı paylaşımlar yapmaya başlamıştı. Ailece çıktıkları tatiller, videolar ve ikizlerin özel günleri artık sadece bireysel hesaplardan paylaşılmaya başlanınca, takipçilerin kafasında soru işaretleri oluşmuştu.

Sosyal medyada paylaştıkları samimi anlar, yaptıkları açıklamalar ve karşılıklı destekleriyle “rol model çift” olarak görülen ikili, magazin dünyasında da sık sık mutluluklarıyla anılıyordu. Ancak her şey bir anda değişti… Önce sosyal medyadaki dikkat çeken sessizlik, ardından çıkan boşanma iddiaları derken, dedikodular çığ gibi büyüdü.

Boşanma iddiaları ilk olarak magazin kulislerinde konuşulmaya başlanırken çiftten gelen "yalanlamalar" da iddiaların bitmesini sağlayamamıştı.

Boşanma iddiaları ilk olarak magazin kulislerinde konuşulmaya başlanırken çiftten gelen "yalanlamalar" da iddiaların bitmesini sağlayamamıştı.

Çünkü çiftin artık birlikte görüntülenmemesi, ortak etkinliklerde yer almamaları ve çocuklarıyla ayrı zaman geçirmeleri kafalarda soru işareti bırakmaya devam etti. Evleri çoktan ayırdıkları söylenen ikilinin hamleleri dedikoduları kuvvetlendirirken yapılan iş birlikleri ve reklam anlaşmaları yüzünden ayrılık iddialarını yalanladıkları söyleniyordu.

Fakat ikilinin gergin tavırları, yarım ağız açıklamaları, yalnız yapılan seyahatler sinyalleri çoktan doğrulamıştı. Ve sonunda beklenen açıklama geldi: Pelin Akil, ayrılığı doğruladı.

'Evet, karı koca olarak yollarımızı ayırdık. Onun dışında her zaman birlikte olacağız çünkü çocuklarımız var ve biz zaten birbirimizi çok seviyoruz. Her zaman bir aradayız ama bu başka bir şeye yorulmasın. Bunu da buradan söylemiş olayım o zaman, bence yeterli' şeklinde konuşan isim Anıl Altan'ın 'toparladık' sözlerine karşı açıklamasıyla bir anda iplerin kopmasına neden olmuştu.

Anıl Altan son olarak sessizliğini yaptığı göndermeli paylaşımla bozmuştu:

Bu iddiaların çoğu zaman kaynağı olan gazeteci Mehmet Üstündağ, Gel Konuşalım programında Pelin Akil ve Anıl Altan'ın boşanma sürecinin çekişmeli geçeceğine dair şoke eden iddialarda bulundu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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