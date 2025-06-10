Mal Varlıkları Sorun Çıkardı: Pelin Akil ve Anıl Altan Çiftini Çekişmeli Bir Boşanma Süreci Bekliyor!

Uzun yıllardır mutlu bir evlilikle magazin dünyasının sevilen çiftlerinden biri olan Pelin Akil ve Anıl Altan, ikiz kızları Alin ve Lina ile birlikte örnek bir aile olarak görülüyordu. Son aylarda boşanma iddialarıyla sarsılan ikili hakkındaki dedikoduları bitiren taraf Pelin Akil oldu ve çiftin ayrıldıkları doğrulandı.

Ancak, ünlü çiftin boşanma süreci sadece duygusal değil, maddi açıdan da çalkantılı geçiyor. Mehmet Üstündağ'ın iddialarına göre çiftin mal varlığı çekişmeli bir boşanma süreci geçirmelerine neden olacakmış!