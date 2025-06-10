Kurtlarını Döktü: Saçlarını Pembeye Boyatan Kubilay Aka'nın Kıvırtırken Kendinden Geçtiği Anlara Yorum Yağdı!
Şimdilerde Hafsanur Sancaktutan'a evlilik teklifi ettiği iddialarıyla gündeme gelen Kubilay Aka özel hayatıyla konuşulmaya devam diyor. Son olarak gündeme pembe saçlarıyla düşen Kubilay Aka'nın imaj değişikliğinin etkileri henüz bitmezken kendisi sahnede dans ettiği anlarla düştü.
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Çukur dizisinde canladırdığı Celasun karakteriyle şöhretini artıran Kubilay Aka'yı magazine yansıyan olayları ve ekranlardaki varlığıyla tanıyoruz.
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Şimdilerde Hafsanur Sancaktutan'la yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen Kubilay Aka geçtiğimiz hafta yaptığı marjinal imaj değişikliğiyle gündeme geldi.
Pembe saçlarıyla sevgilisi tarafından "pamuk şekere" benzetilen Kubilay Aka, geçtiğimiz gece sahnede kurtlarını döktü.
X kullanıcılarından gelen tepkileri de şöyle bırakalım:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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