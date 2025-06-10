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Kurtlarını Döktü: Saçlarını Pembeye Boyatan Kubilay Aka'nın Kıvırtırken Kendinden Geçtiği Anlara Yorum Yağdı!

Kurtlarını Döktü: Saçlarını Pembeye Boyatan Kubilay Aka'nın Kıvırtırken Kendinden Geçtiği Anlara Yorum Yağdı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.06.2025 - 18:03

Şimdilerde Hafsanur Sancaktutan'a evlilik teklifi ettiği iddialarıyla gündeme gelen Kubilay Aka özel hayatıyla konuşulmaya devam diyor. Son olarak gündeme pembe saçlarıyla düşen Kubilay Aka'nın imaj değişikliğinin etkileri henüz bitmezken kendisi sahnede dans ettiği anlarla düştü.

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Çukur dizisinde canladırdığı Celasun karakteriyle şöhretini artıran Kubilay Aka'yı magazine yansıyan olayları ve ekranlardaki varlığıyla tanıyoruz.

Çukur dizisinde canladırdığı Celasun karakteriyle şöhretini artıran Kubilay Aka'yı magazine yansıyan olayları ve ekranlardaki varlığıyla tanıyoruz.

Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından Kubilay Aka, sadece başarılı oyunculuğuyla değil, özel hayatı ve sosyal medyadaki hareketliliğiyle de magazin gündeminin vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Hem ekranlardaki başarılı projeleri hem de sık sık gündeme gelen ilişkileri, arkadaş çevresi ve açıklamalarıyla magazin manşetlerinde sıkça boy gösteren Aka, dizileriyle de çok konuşuluyor.

Şimdilerde Hafsanur Sancaktutan'la yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen Kubilay Aka geçtiğimiz hafta yaptığı marjinal imaj değişikliğiyle gündeme geldi.

Şimdilerde Hafsanur Sancaktutan'la yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen Kubilay Aka geçtiğimiz hafta yaptığı marjinal imaj değişikliğiyle gündeme geldi.

Aşk defteri bir hayli kabarık olan Kubilay Aka'nın adı son zamanlarda kendisi gibi oyuncu Hafsanur Sancaktutan'la anılıyor. Son zamanlarda el ele kameralara yakalanan, sosyal medya hesaplarında da sürekli romantik pozlar paylaşmaktan geri durmayan ikili günümüzün en çok konuşulan çiftlerinden biri.

Hatta ikili son olarak gündeme evlilik iddialarıyla düşmüştü. Kubilay Aka'nın 'Hafsanur'un bir özelliğini değiştirecek olsaydın neyi değiştirirdin?' sorusuna verdiği, 'Soyadı' cevabı büyük yankı uyandırırken işlikinin ciddileştiği iddiaları da kuvvetlenmişti.

Kendisinin yeni imajından ve gelen tepkilerden bahsetmiştik:

Pembe saçlarıyla sevgilisi tarafından "pamuk şekere" benzetilen Kubilay Aka, geçtiğimiz gece sahnede kurtlarını döktü.

X kullanıcılarından gelen tepkileri de şöyle bırakalım:

X kullanıcılarından gelen tepkileri de şöyle bırakalım:
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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