Kurtlarını Döktü: Saçlarını Pembeye Boyatan Kubilay Aka'nın Kıvırtırken Kendinden Geçtiği Anlara Yorum Yağdı!

Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından Kubilay Aka, sadece başarılı oyunculuğuyla değil, özel hayatı ve sosyal medyadaki hareketliliğiyle de magazin gündeminin vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Hem ekranlardaki başarılı projeleri hem de sık sık gündeme gelen ilişkileri, arkadaş çevresi ve açıklamalarıyla magazin manşetlerinde sıkça boy gösteren Aka, dizileriyle de çok konuşuluyor.