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Son Hali Olay Olmuştu: Fiziğindeki Değişimle Gündem Olan Doğukan Güngör'den Kilo Açıklaması!

Son Hali Olay Olmuştu: Fiziğindeki Değişimle Gündem Olan Doğukan Güngör'den Kilo Açıklaması!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
03.06.2025 - 23:32

Kızılcık Şerbeti’yle yıldızı parlayan Doğukan Güngör’ün son hali sosyal medyada olay oldu. Sezon finalinin ardından kendini tatile veren Doğukan Güngör'ün ldığı kilolar dikkat çekerken, o görüntüler manşetlere yerleşmişti. Habelerin hemen rdından spor paylaşımında bulunan oyuncudan kilo açıklaması geldi!

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Yakışıklılığı, doğal oyunculuğu ve son dönemdeki çıkışıyla adından sıkça söz ettiren Doğukan Güngör, ekranların parlayan yıldızlarından biri haline geldi.

Yakışıklılığı, doğal oyunculuğu ve son dönemdeki çıkışıyla adından sıkça söz ettiren Doğukan Güngör, ekranların parlayan yıldızlarından biri haline geldi.

İlk olarak Zümrüdüanka dizisindeki “Hamit” karakteriyle dikkat çekmiş, ardından Dilberay filminde yer alarak sektördeki yerini sağlamlaştırmıştı. 

Ancak asıl çıkışını, milyonları ekran başına kilitleyen Kızılcık Şerbeti dizisindeki “Fatih Ünal” rolüyle yapan isim bu karakterle hem büyük bir hayran kitlesi edinmiş hem de zaman zaman dizideki olaylar üzerinden sosyal medyada gündem olmuştu.

Partneri Sıla Türkoğlu ile yakaladığı uyum ve bir hayli çalkantılı olan aşk hayatıyla gündeme gelen Doğukan Güngör, Kızılcık Şerbeti'nin sezon finaliyle soluğu tatilde aldı.

Partneri Sıla Türkoğlu ile yakaladığı uyum ve bir hayli çalkantılı olan aşk hayatıyla gündeme gelen Doğukan Güngör, Kızılcık Şerbeti'nin sezon finaliyle soluğu tatilde aldı.

Geçtiğimiz sezon Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk iddialarına karışan Doğukan Güngör'ün adı birçok kez bu tarz haberlere karışmış, kendisinin verdiği röportajlar da ayrı olay olmuştu.

Sosyal medyada paylaştığı karelerden, set dışındaki halleriyle hayranlarının merceği altına giren Doğukan Güngör Kızılcık Şerbeti'nin olaylı sezon finalinin ardından kendini tatile ve serin sulara attı. Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün kameralarına yakalanan Doğukan Güngör aldığı kilolarla magazin manşetlerine yerleşmişti.

Aldığı kiloların ardından bugün yaptığı paylşaımla bir güzellik merkezinde fala kilolarından kurtulmak için alete giren Doğukan Güngör yine magazin muhabirlerine yakalandı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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