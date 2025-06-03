Son Hali Olay Olmuştu: Fiziğindeki Değişimle Gündem Olan Doğukan Güngör'den Kilo Açıklaması!
Kızılcık Şerbeti’yle yıldızı parlayan Doğukan Güngör’ün son hali sosyal medyada olay oldu. Sezon finalinin ardından kendini tatile veren Doğukan Güngör'ün ldığı kilolar dikkat çekerken, o görüntüler manşetlere yerleşmişti. Habelerin hemen rdından spor paylaşımında bulunan oyuncudan kilo açıklaması geldi!
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Yakışıklılığı, doğal oyunculuğu ve son dönemdeki çıkışıyla adından sıkça söz ettiren Doğukan Güngör, ekranların parlayan yıldızlarından biri haline geldi.
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Partneri Sıla Türkoğlu ile yakaladığı uyum ve bir hayli çalkantılı olan aşk hayatıyla gündeme gelen Doğukan Güngör, Kızılcık Şerbeti'nin sezon finaliyle soluğu tatilde aldı.
Aldığı kiloların ardından bugün yaptığı paylşaımla bir güzellik merkezinde fala kilolarından kurtulmak için alete giren Doğukan Güngör yine magazin muhabirlerine yakalandı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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