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Tam Bir Baba Kıyafeti: Hande Erçel'in Yaklaşık Yarım Milyon Değerindeki Kombini Dillere Büyük Düştü!

Tam Bir Baba Kıyafeti: Hande Erçel'in Yaklaşık Yarım Milyon Değerindeki Kombini Dillere Büyük Düştü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.06.2025 - 22:23

Hande Erçel ve Hakan Sabancı, bu kez de Paris’te düzenlenen Roland Garros finaline katıldı ve gündemin tam ortasına yerleşti. Cannes Film Festivali’ndeki iddialı stiliyle haftalardır konuşulan Hande Erçel, kort kenarında tercih ettiği dudak uçuklatan kombiniyle yeniden olay oldu.

Günübirlik gittiği tenis maçı için tercih ettiği kombine yaklaşık yarım milyon TL (447 bin TL) harcayan Hande Erçel'in kombini X'te dillere düştü!

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Ekranlarda adını duyurmasının ardından sosyal medya paylaşımları, açıklamaları ve özel hayatıyla manşetlerin en gözde ismi olan Hande Erçel yaşadığı ilişkiyle gündeme gelmeye devam ediyor.

Ekranlarda adını duyurmasının ardından sosyal medya paylaşımları, açıklamaları ve özel hayatıyla manşetlerin en gözde ismi olan Hande Erçel yaşadığı ilişkiyle gündeme gelmeye devam ediyor.

“Güneşin Kızları” dizisinde yer almasının ardından Selin karakteriyle genç yaşta dikkatleri üzerine çeken oyuncu, ardından rol aldığı “Aşk Laftan Anlamaz” dizisinde Hayat karakteriyle yalnızca Türkiye’de değil, Orta Doğu’dan Güney Asya’ya kadar geniş bir hayran kitlesi kazandı.

Ekranlardaki varlığını sürdürürken son olarak Barış Arduç'la başrolünü paylaştığı filmle gündeme gelen Hande Erçel sezonun kapanmasının ardından kendini Hakan Sabancı ile tatillere verdi.

2025 Cannes Film Festivali’nde Türkiye’yi temsil eden isimlerden biri olan Hande Erçel kırmızı halıda boy gösterdiği kombinlerle dillere düşmüştü.

2025 Cannes Film Festivali’nde Türkiye’yi temsil eden isimlerden biri olan Hande Erçel kırmızı halıda boy gösterdiği kombinlerle dillere düşmüştü.

Yurt dışında adını duyurmasının ardından bol bol seyahat eden ve kırmızı halılarda ve ödül törenlerinde boy gösteren Hande Erçel'in tercih ettiği kıyafetler de ayrı olay oluyor. Bu kombinlere ayrılan meblağlar ise bambaşka bir konu...

Son olarak Hacı Sabancı ile çıktığı tren seyahatine resmen bir servet dökmesiyle gündeme düşen Hande Erçel'in 126 bin Pound'luk harcamasının şoku daha atılamamıştı ki..

Güzelliği, projeleri, aşk hayatı ve her detayıyla magazinin gözdelerinden olan Hande, bu kez tenis maçına giderken giydiği "baba kombiniyle" konuşulmaya başlandı.

Güzelliği, projeleri, aşk hayatı ve her detayıyla magazinin gözdelerinden olan Hande, bu kez tenis maçına giderken giydiği "baba kombiniyle" konuşulmaya başlandı.

Geçtiğimiz günlerde Fransa’da düzenlenen Roland Garros finaline katılan Hande Erçel, tercih ettiği kombinle dillere düştü. 

Bluzundan eteğine ve ayakkabılarına 447 bin TL değerinde olduğu öğrenilen bu kombinin fiyatı dudak uçuklatırken X kullanıcılarının 'baba kombinine' benzettiği detaylar dillere büyük düştü.

Kombinin detaylarını merak edenleri şöyle alalım:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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