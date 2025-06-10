Tam Bir Baba Kıyafeti: Hande Erçel'in Yaklaşık Yarım Milyon Değerindeki Kombini Dillere Büyük Düştü!
Hande Erçel ve Hakan Sabancı, bu kez de Paris’te düzenlenen Roland Garros finaline katıldı ve gündemin tam ortasına yerleşti. Cannes Film Festivali’ndeki iddialı stiliyle haftalardır konuşulan Hande Erçel, kort kenarında tercih ettiği dudak uçuklatan kombiniyle yeniden olay oldu.
Günübirlik gittiği tenis maçı için tercih ettiği kombine yaklaşık yarım milyon TL (447 bin TL) harcayan Hande Erçel'in kombini X'te dillere düştü!
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Ekranlarda adını duyurmasının ardından sosyal medya paylaşımları, açıklamaları ve özel hayatıyla manşetlerin en gözde ismi olan Hande Erçel yaşadığı ilişkiyle gündeme gelmeye devam ediyor.
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2025 Cannes Film Festivali’nde Türkiye’yi temsil eden isimlerden biri olan Hande Erçel kırmızı halıda boy gösterdiği kombinlerle dillere düşmüştü.
Güzelliği, projeleri, aşk hayatı ve her detayıyla magazinin gözdelerinden olan Hande, bu kez tenis maçına giderken giydiği "baba kombiniyle" konuşulmaya başlandı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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