Tam Bir Baba Kıyafeti: Hande Erçel'in Yaklaşık Yarım Milyon Değerindeki Kombini Dillere Büyük Düştü!

Hande Erçel ve Hakan Sabancı, bu kez de Paris’te düzenlenen Roland Garros finaline katıldı ve gündemin tam ortasına yerleşti. Cannes Film Festivali’ndeki iddialı stiliyle haftalardır konuşulan Hande Erçel, kort kenarında tercih ettiği dudak uçuklatan kombiniyle yeniden olay oldu.

Günübirlik gittiği tenis maçı için tercih ettiği kombine yaklaşık yarım milyon TL (447 bin TL) harcayan Hande Erçel'in kombini X'te dillere düştü!