Kış Boyunca Bir Avuç Kuruyemiş ve Pastanın Üstündeki Meyvelerle Beslenen Çağla Şıkel'in Fiziği Dikkat Çekti!
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Ekran macerası hız kesmeden devam eden Çağla Şıkel, hafta içi her sabah NOW TV’de yayınlanan “Çağla ile Yeni Bir Gün” programıyla izleyiciyle buluşuyor.
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Yıllardır podyumda ışıldayan Şıkel'in formunu korumak için tercih ettiği öğünler ise dikkatleri üzerine çekmiş o opsiyonlar zaman zaman dillere düşmüştü.
Yaz sezonunu Çeşme’de karşılayan ünlü manken, deniz kenarında verdiği pozlarla sosyal medyanın nabzını yükseltti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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