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Kış Boyunca Bir Avuç Kuruyemiş ve Pastanın Üstündeki Meyvelerle Beslenen Çağla Şıkel'in Fiziği Dikkat Çekti!

Kış Boyunca Bir Avuç Kuruyemiş ve Pastanın Üstündeki Meyvelerle Beslenen Çağla Şıkel'in Fiziği Dikkat Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.06.2025 - 13:18

Çağla Şıkel'in fitliği yine olay oldu! Yaz sezonunu bomba gibi karşılayan ünlü manken, plajda verdiği son pozlarla sosyal medyada gündem yarattı. Karın kasları ile dikkat çeken Çağla Şıkel kış boyunca porsiyonları ve öğünleriyle dikkatleri üzerine çekmişti.

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Ekran macerası hız kesmeden devam eden Çağla Şıkel, hafta içi her sabah NOW TV’de yayınlanan “Çağla ile Yeni Bir Gün” programıyla izleyiciyle buluşuyor.

Ekran macerası hız kesmeden devam eden Çağla Şıkel, hafta içi her sabah NOW TV’de yayınlanan “Çağla ile Yeni Bir Gün” programıyla izleyiciyle buluşuyor.

Moda, sağlık, güzellik ve yaşam dolu içeriğiyle dikkat çeken program, Şıkel’in enerjisi ve profesyonelliğiyle sabah kuşağının parlayan yıldızı olmaya devam ediyor.

Geçmişten bugüne oldukça çalkantılı bir özel hayata sahip olan Çağla Şikel hem ilişkileri hem de açıklamalarıyla konuşuluyor.

Çağla Şıkel'in son günlerde adı kendisinden 15 yaş küçük sevgilisiyle anılınca ortalık karışmıştı. Bu aşk dedikoduları karşısında sessiz kalmayan Şıkel, “15 yaş küçükse, benim 60 olmam lazım!” diyerek hem yaş hesaplarını tiye almış hem de bu iddiaların asılsız olduğunu belirtmişti.

Oğullarına olan düşkünlüğünü de sık sık duyuran Çağla Şıkel yaptığı paylaşımla tepkileri üzerine çekmişti:

Yıllardır podyumda ışıldayan Şıkel'in formunu korumak için tercih ettiği öğünler ise dikkatleri üzerine çekmiş o opsiyonlar zaman zaman dillere düşmüştü.

Yıllardır podyumda ışıldayan Şıkel'in formunu korumak için tercih ettiği öğünler ise dikkatleri üzerine çekmiş o opsiyonlar zaman zaman dillere düşmüştü.

Kendisinin öğünü bazen sadece bir avuç kuruyemiş ve bir tabak turptan oluşabiliyor. Takviye edici gıdalarla desteklediği 'tabaklarını' sosyal medyadan zaman zaman paylaşan Çağla Şıkel'in porsiyonları tepki çekiyor bazen de dillere düşüyor.

Bir avuçtan oluşan kuruyemişli kahvaltısı için daha önce 'sanki kurbağa bacağı yedim' diyen Şıkel geçtiğimiz hafta da pastanın yemeği tercih ettiği kısmıyla gündeme gelmişti.

Detaylardan bahsetmiştik:

Yaz sezonunu Çeşme’de karşılayan ünlü manken, deniz kenarında verdiği pozlarla sosyal medyanın nabzını yükseltti.

Yaz sezonunu Çeşme’de karşılayan ünlü manken, deniz kenarında verdiği pozlarla sosyal medyanın nabzını yükseltti.

Mor bikinisiyle plajda görüntülenen Şıkel, adeta karın kaslarını konuşturdu. Formunu korumaya beslenmesi ve sporuyla devam eden ve yıllara meydan okuyan fiziğiyle takipçilerini mest eden güzel sunucu, “yaza bomba gibi” girdi yorumlarını beraberinde getirdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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