Kış Boyunca Bir Avuç Kuruyemiş ve Pastanın Üstündeki Meyvelerle Beslenen Çağla Şıkel'in Fiziği Dikkat Çekti!

Moda, sağlık, güzellik ve yaşam dolu içeriğiyle dikkat çeken program, Şıkel’in enerjisi ve profesyonelliğiyle sabah kuşağının parlayan yıldızı olmaya devam ediyor.

Geçmişten bugüne oldukça çalkantılı bir özel hayata sahip olan Çağla Şikel hem ilişkileri hem de açıklamalarıyla konuşuluyor.

Çağla Şıkel'in son günlerde adı kendisinden 15 yaş küçük sevgilisiyle anılınca ortalık karışmıştı. Bu aşk dedikoduları karşısında sessiz kalmayan Şıkel, “15 yaş küçükse, benim 60 olmam lazım!” diyerek hem yaş hesaplarını tiye almış hem de bu iddiaların asılsız olduğunu belirtmişti.