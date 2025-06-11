Aleyna Tilki ve Derin Talu Karışımı: Rafet El Roman'ın Kızı Su El Roman'ın Paylaşımı Dillere Düştü!

Aşk şarkılarının arkasındaki ismin kendi özel hayatı da en az şarkıları kadar inişli çıkışlı ve gündem yaratan türden! Özellikle evlilikleri ve kızlarıyla olan ilişkisi, zaman zaman medyada geniş yankı uyandırıyor.

İlk evliliğini 1996 yılında Tuğba Altıntop ile yapan Rafet El Roman, bu birliktelikten Su ve Şevval adında iki kız çocuğu sahibi oldu. Ancak evlilik uzun soluklu olmadı ve çift, 2003 yılında yollarını ayırdı. Boşanma süreci sancılı geçerken, çocukların velayeti ve babalarıyla olan ilişkileri de sık sık magazin gündemine yansıdı.