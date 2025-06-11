Aleyna Tilki ve Derin Talu Karışımı: Rafet El Roman'ın Kızı Su El Roman'ın Paylaşımı Dillere Düştü!
Babasıyla birlikte Azerbaycan Bakü’de sahne almaya hazırlanan Su El Roman, yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Babasının kariyer adımlarını takip eden Su El Roman birlikte şarkı söylemek için hazırlanırken çektiği videoyu paylaştı. O anlar şu sıralar sosyal medyanın gözdesi olan Derin Talu'yu anımsattı.
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Türk pop müziğinin duygusal şarkılarının vazgeçilmez ismi Rafet El Roman, sadece müziğiyle değil, özel hayatıyla da yıllardır mercek altında.
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Zaman zaman kızlarıyla çekilmiş pozları sosyal medyada paylaşılan Rafet El Roman, özellikle büyük kızı Su El Roman ile olan yakın ilişkisiyle dikkat çekiyor.
Babasıyla birlikte Azerbeycan Bakü'de sahne almaya hazırlanan Su El Roman'ın yaptığı paylaşım dikkat çekti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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