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Aleyna Tilki ve Derin Talu Karışımı: Rafet El Roman'ın Kızı Su El Roman'ın Paylaşımı Dillere Düştü!

Aleyna Tilki ve Derin Talu Karışımı: Rafet El Roman'ın Kızı Su El Roman'ın Paylaşımı Dillere Düştü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.06.2025 - 11:01

Babasıyla birlikte Azerbaycan Bakü’de sahne almaya hazırlanan Su El Roman, yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Babasının kariyer adımlarını takip eden Su El Roman birlikte şarkı söylemek için hazırlanırken çektiği videoyu paylaştı. O anlar şu sıralar sosyal medyanın gözdesi olan Derin Talu'yu anımsattı.

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Türk pop müziğinin duygusal şarkılarının vazgeçilmez ismi Rafet El Roman, sadece müziğiyle değil, özel hayatıyla da yıllardır mercek altında.

Türk pop müziğinin duygusal şarkılarının vazgeçilmez ismi Rafet El Roman, sadece müziğiyle değil, özel hayatıyla da yıllardır mercek altında.

Aşk şarkılarının arkasındaki ismin kendi özel hayatı da en az şarkıları kadar inişli çıkışlı ve gündem yaratan türden! Özellikle evlilikleri ve kızlarıyla olan ilişkisi, zaman zaman medyada geniş yankı uyandırıyor.

İlk evliliğini 1996 yılında Tuğba Altıntop ile yapan Rafet El Roman, bu birliktelikten Su ve Şevval adında iki kız çocuğu sahibi oldu. Ancak evlilik uzun soluklu olmadı ve çift, 2003 yılında yollarını ayırdı. Boşanma süreci sancılı geçerken, çocukların velayeti ve babalarıyla olan ilişkileri de sık sık magazin gündemine yansıdı.

Zaman zaman kızlarıyla çekilmiş pozları sosyal medyada paylaşılan Rafet El Roman, özellikle büyük kızı Su El Roman ile olan yakın ilişkisiyle dikkat çekiyor.

Zaman zaman kızlarıyla çekilmiş pozları sosyal medyada paylaşılan Rafet El Roman, özellikle büyük kızı Su El Roman ile olan yakın ilişkisiyle dikkat çekiyor.

Türk pop müziğinin en bilinen isimlerinden biri olan Rafet El Roman, bu kez yıllardır dillerden düşmeyen romantik şarkılarıyla değil, kızı Su ile yaptığı ilk düetle gündemde! “Yalancı”, “Seni Seviyorum” gibi klasikleşmiş şarkıların mimarı Rafet El Roman, müzik dünyasındaki yolculuğuna kızıyla devam ediyor.

Uzun süredir kendi şarkılarını dijital platformlarda yayınlayan Su, şimdi babasıyla birlikte seslendirdiği “Mazide” adlı şarkıyla gündeme geldi.

Babasıyla birlikte Azerbeycan Bakü'de sahne almaya hazırlanan Su El Roman'ın yaptığı paylaşım dikkat çekti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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