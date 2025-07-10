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Sahnedeki Tavırları Göze Battı: Sarı Saçlarıyla İmaj Değiştiren Funda Arar Son Haliyle Şaşırttı!

Sahnedeki Tavırları Göze Battı: Sarı Saçlarıyla İmaj Değiştiren Funda Arar Son Haliyle Şaşırttı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.07.2025 - 11:01

Türk müziğinin zarif sesi Funda Arar, bu kez sadece şarkılarıyla değil, sahne duruşu ve açıklamalarıyla da gündemde. Platin sarısı saçlarıyla bambaşka bir hava yakalayan sanatçı, sahneye adeta yeni bir kimlikle çıktı. İlk bakışta tanınmakta zorlanan isim kimileri tarafından tavırlarıyla Seda Sayan'a benzetildi.

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Türk müziğinin güçlü seslerinden Funda Arar, adını ilk kez 2000 yılında yayınladığı "Sevgilerde" albümüyle duyurmasının ardından müzik sektörüne adını altın harflerle yazdıran isimlerden biri oldu.

Türk müziğinin güçlü seslerinden Funda Arar, adını ilk kez 2000 yılında yayınladığı "Sevgilerde" albümüyle duyurmasının ardından müzik sektörüne adını altın harflerle yazdıran isimlerden biri oldu.

Ancak asıl çıkışını 2003’te Tarkan imzalı “Seni Düşünürüm” ve ardından gelen “Aysel” albümündeki şarkılarla yaptı. Gerek sesiyle gerek duruşuyla müzik dünyasında zarifliğiyle konuşulan Funda Arar’ı sadece güçlü yorumuyla değil, dinleyeni kalbinin tam orta yerinden yakalayan şarkı sözleriyle de tanıyoruz. 'Yak Gel', 'Ben Burdayım', 'Arapsaçı', 'İçime Sinmiyor' ve 'Haberin Var mı?' gibi hitlerle hafızalara yerleşen isim sevilen şarkıcılardan biri olmayı sürdürüyor.

Arabeskten popa, Türk sanat müziğinden alaturkaya uzanan geniş repertuvarı sayesinde her kesimden dinleyiciye ulaşmayı başaran sanatçı, yıllar geçse de sesinden bir şey kaybetmiyor!

Arabeskten popa, Türk sanat müziğinden alaturkaya uzanan geniş repertuvarı sayesinde her kesimden dinleyiciye ulaşmayı başaran sanatçı, yıllar geçse de sesinden bir şey kaybetmiyor!

Müzik kariyerinde onlarca albüm, yüzlerce konser ve unutulmaz performansa imza atan Funda Arar, hala sahnelerde dinleyicileri büyülüyor.

Kalplere dokunan sesiyle hafızalara yerleşen Funda Arar, bu kez görünümüyle gündemde! Son olarak platin sarısı saçlarıyla sevenlerinin karşısına çıkan ünlü sanatçı, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Alışık olduğumuz kumral ve doğal tonların aksine bu cesur imaj değişikliği ve ışıltılı tarzıyla sahneye çıkan Funda Arar'ın son hali dikkat çekti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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