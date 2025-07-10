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Babasının Cenazesine Beyaz Elbisesiyle Katılan Rihanna'nın Kombin Tercihi X'te Gündem Oldu!

Babasının Cenazesine Beyaz Elbisesiyle Katılan Rihanna'nın Kombin Tercihi X'te Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.07.2025 - 10:06

Rihanna, geçtiğimiz aylarda hayatının en acı haberlerinden birini aldı; babası Ronald Fenty’yi kaybetti. Uzun süredir hastalıkla mücadele eden Ronald, 70 yaşında hayata veda etti. Babası için düzenlenen cenaze töreninde ise Rihanna, herkesin dikkatini çeken bir tercihte bulundu: Siyah yerine beyaz tonlarda tercih ettiği elbise kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu!

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Hem ses getiren hit şarkılarıyla hem de kendine has tarzıyla dünya çapında tanınan bir isme dönüşen Rihanna'yı şimdilerde başarısından çok özel hayatıyla konuşur olduk.

Hem ses getiren hit şarkılarıyla hem de kendine has tarzıyla dünya çapında tanınan bir isme dönüşen Rihanna'yı şimdilerde başarısından çok özel hayatıyla konuşur olduk.

Müzik kariyerinin yanı sıra Fenty Beauty ile kozmetik dünyasına, Savage x Fenty ile moda endüstrisine yön veren Rihanna, aynı zamanda girişimci ruhuyla da adından bahsettirir oldu.

Bir süredir müzik dünyasından uzak kalan, sahnelere de çıkmayan Rihanna şimdilerde ailesini genişletmekle meşgul.

ASAP Rocky ile ilişkisi gittikçe ciddileşen, ilk bebekleri RZA'yı 2022’de kucaklarına alan Rihanna,  Ağustos 2023’te ikinci oğulları Riot Rose ile mutluluklarını ikiye katlamıştı. Fakat asıl bomba birkaç ay önce patladı!

Rihanna, 2025 Met Gala gecesinde kırmızı halıya damga vuran karnıyla üçüncü hamileliğini ilan etti. Yıldız isim üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyor!

Geçtiğimiz ay ise Ronald Fenty ve annesi Monica Braithwaite’in üç çocuğundan biri olan Rihanna'nın babasının hayatını kaybettiği öğrenilmişti.

Geçtiğimiz ay ise Ronald Fenty ve annesi Monica Braithwaite’in üç çocuğundan biri olan Rihanna'nın babasının hayatını kaybettiği öğrenilmişti.

Rihanna, üçüncü bebeğini beklerken hayatının en acı kaybıyla sarsıldı. Yıllardır inişli çıkışlı bir ilişkisi olan babası Ronald Fenty, 70 yaşında pankreas kanseri ve buna bağlı gelişen solunum ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayata veda etti. Rihanna, babasının son döneminde yanında olarak onunla barışmış ve torunlarını tanıştırma şansı yakalamıştı. İlk torunu RZA’yı kucağına alan Ronald Fenty’nin “bulutların üstündeyim” ifadelerini kullanmıştı.

Cenaze töreni Barbados’ta, Rihanna’nın memleketinde gerçekleştirildi. Törene ASAP Rocky ve çiftin iki oğlu RZA ile Riot da katıldı.

Cenaze töreni Barbados’ta, Rihanna’nın memleketinde gerçekleştirildi. Törene ASAP Rocky ve çiftin iki oğlu RZA ile Riot da katıldı.

Rihanna’nın babasının cenazesinde tercih ettiği açık krem-beyaz tonlardaki elbise, Türkiye’de alışılmışın dışında karşılandı ve sosyal medyada bir hayli konuşuldu. 

Birçok sosyal medya kullanıcısı, cenazelerde genellikle siyah giyildiği için şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Ancak Barbados ve Karayip kültürlerinde beyaz renk, huzurun, saygının ve hayatın kutlanmasının simgesi olarak biliniyor.

Gelin X kullanıcılarından gelen tepkilere birlikte bakalım!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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