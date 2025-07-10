Babasının Cenazesine Beyaz Elbisesiyle Katılan Rihanna'nın Kombin Tercihi X'te Gündem Oldu!
Rihanna, geçtiğimiz aylarda hayatının en acı haberlerinden birini aldı; babası Ronald Fenty’yi kaybetti. Uzun süredir hastalıkla mücadele eden Ronald, 70 yaşında hayata veda etti. Babası için düzenlenen cenaze töreninde ise Rihanna, herkesin dikkatini çeken bir tercihte bulundu: Siyah yerine beyaz tonlarda tercih ettiği elbise kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu!
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Hem ses getiren hit şarkılarıyla hem de kendine has tarzıyla dünya çapında tanınan bir isme dönüşen Rihanna'yı şimdilerde başarısından çok özel hayatıyla konuşur olduk.
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Geçtiğimiz ay ise Ronald Fenty ve annesi Monica Braithwaite’in üç çocuğundan biri olan Rihanna'nın babasının hayatını kaybettiği öğrenilmişti.
Cenaze töreni Barbados’ta, Rihanna’nın memleketinde gerçekleştirildi. Törene ASAP Rocky ve çiftin iki oğlu RZA ile Riot da katıldı.
Gelin X kullanıcılarından gelen tepkilere birlikte bakalım!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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