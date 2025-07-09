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Kilo Açıklamasında Bulundu: Sosyal Medya Fenomeni Hakan Kakız Hastane Odasından Son Halini Paylaştı!

Kilo Açıklamasında Bulundu: Sosyal Medya Fenomeni Hakan Kakız Hastane Odasından Son Halini Paylaştı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.07.2025 - 13:10

Sosyal medyanın renkli ismi ve DJ dünyasının en konuşulan fenomenlerinden Hakan Kakız, bu kez sahne performansları ya da pozlarıyla değil, sağlık durumuyla gündemde. Geçirdiği endoskopi sonrası sağlık durumu hakkında bilgilendiren Kakız, son durumunu paylaştı.

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Son yılların en dikkat çeken sosyal medya fenomenlerinden biri olan ve yaklaşık 3 milyon takipçisi bulunan DJ Hakan Kakız, eğlenceli paylaşımları ve imajıyla gündemden düşmüyor.

Son yılların en dikkat çeken sosyal medya fenomenlerinden biri olan ve yaklaşık 3 milyon takipçisi bulunan DJ Hakan Kakız, eğlenceli paylaşımları ve imajıyla gündemden düşmüyor.

Euro D ekranlarındaki “Chinko” programıyla sunuculuk deneyimi yaşayan Hakan Kakız, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla kısa sürede adını duyurmuş, ardından magazin manşetlerine de gündemdeki olaylarla gelmişti.

Survivor yarışması sırasında yayınladığı mesajlarla adından bahsettiren, ayrıca Caner Çalışır’ın vefatı sonrası paylaşımlarıyla gündem olan Kakız, bir süredir güzlerden uzaktaydı.

Son olarak mayıs ayında gönderi paylaşan Hakan Kakız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hastaneden takipçilerine seslendi.

Son olarak mayıs ayında gönderi paylaşan Hakan Kakız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hastaneden takipçilerine seslendi.

Son hali ortaya çıkan Hakan Kakız, 'Endoskopiden çıktım, hala yarı baygınım. Herkese günaydın' notuyla yaptığı paylaşımla takipçilerini sağlık durumu hakkında bilgilendirdi.

Kakız o poz sonrası kendisine gelen kilo yorumlarına da yanıt verdi.

Kakız o poz sonrası kendisine gelen kilo yorumlarına da yanıt verdi.

'Çok zayıflamışsın diyenler: Kilo alınıp veriliyor canım. Önemli olan sağlık.. Derdiniz bu mu cidden? Midem iyileşsin de 10 tabak salçalı makarnaya bakar. Sonra da kilo almışsın dersiniz. Dengesizler' ifadelerini kullanan isim tepki gösterdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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