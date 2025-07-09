Kilo Açıklamasında Bulundu: Sosyal Medya Fenomeni Hakan Kakız Hastane Odasından Son Halini Paylaştı!
Sosyal medyanın renkli ismi ve DJ dünyasının en konuşulan fenomenlerinden Hakan Kakız, bu kez sahne performansları ya da pozlarıyla değil, sağlık durumuyla gündemde. Geçirdiği endoskopi sonrası sağlık durumu hakkında bilgilendiren Kakız, son durumunu paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son yılların en dikkat çeken sosyal medya fenomenlerinden biri olan ve yaklaşık 3 milyon takipçisi bulunan DJ Hakan Kakız, eğlenceli paylaşımları ve imajıyla gündemden düşmüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son olarak mayıs ayında gönderi paylaşan Hakan Kakız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hastaneden takipçilerine seslendi.
Kakız o poz sonrası kendisine gelen kilo yorumlarına da yanıt verdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın