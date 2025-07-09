Settekiler Şok: Pera Dizisi İçin İmaj Değişikliğine Giden Afra Saraçoğlu'nun Kuaför Masrafı Dudak Uçuklattı!

Afra Saraçoğlu, dijital platformların merakla beklenen yapımı “Pera” dizisiyle güçlü bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. Başrolü paylaştığı Furkan Andıç ile geçmişte yakaladıkları uyumu bu projede yeniden sergilemeye hazırlanan oyuncu, son olarak dizi için yaptığı imaj değişikliğiyle gündeme gelmişti.

Nefes Gazetesi'nden Hande Zeyrek'in haberine göre, yapım sürecinde ortaya çıkan bazı detaylar, setteki atmosferi hareketlendirdi. Ünlü oyuncunun saçlarını koyu renge çevirmek için harcanan kuaför masrafı dudak uçuklattı!