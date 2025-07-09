Settekiler Şok: Pera Dizisi İçin İmaj Değişikliğine Giden Afra Saraçoğlu'nun Kuaför Masrafı Dudak Uçuklattı!
Kaynak: https://www.nefes.com.tr/afranin-sac-...
Afra Saraçoğlu, dijital platformların merakla beklenen yapımı “Pera” dizisiyle güçlü bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. Başrolü paylaştığı Furkan Andıç ile geçmişte yakaladıkları uyumu bu projede yeniden sergilemeye hazırlanan oyuncu, son olarak dizi için yaptığı imaj değişikliğiyle gündeme gelmişti.
Nefes Gazetesi'nden Hande Zeyrek'in haberine göre, yapım sürecinde ortaya çıkan bazı detaylar, setteki atmosferi hareketlendirdi. Ünlü oyuncunun saçlarını koyu renge çevirmek için harcanan kuaför masrafı dudak uçuklattı!
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Genç yaşına rağmen oyunculuk kariyerinde fırtına gibi esen Afra Saraçoğlu, son dönemin en çok konuşulan yıldızlarından biri.
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Televizyonun yıldız ismi Afra Saraçoğlu, ekranlara bu kez dijital platformda yayınlanacak dizisiyle güçlü bir dönüş yapıyor!
Asıl bomba ise Afra Saraçoğlu'nun dizi için yaptığı imaj değişikliği ile patladı! Nefes Gazetesi'nden Hande Zeyrek'in haberine göre, oyuncunun yeni dizisi Pera için saçlarını koyultarak imaj değişikliğine gitmesinin bedeli 134 bin TL olmuş!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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