onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Settekiler Şok: Pera Dizisi İçin İmaj Değişikliğine Giden Afra Saraçoğlu'nun Kuaför Masrafı Dudak Uçuklattı!

Settekiler Şok: Pera Dizisi İçin İmaj Değişikliğine Giden Afra Saraçoğlu'nun Kuaför Masrafı Dudak Uçuklattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.07.2025 - 12:15

Afra Saraçoğlu, dijital platformların merakla beklenen yapımı “Pera” dizisiyle güçlü bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. Başrolü paylaştığı Furkan Andıç ile geçmişte yakaladıkları uyumu bu projede yeniden sergilemeye hazırlanan oyuncu, son olarak dizi için yaptığı imaj değişikliğiyle gündeme gelmişti.

Nefes Gazetesi'nden Hande Zeyrek'in haberine göre, yapım sürecinde ortaya çıkan bazı detaylar, setteki atmosferi hareketlendirdi. Ünlü oyuncunun saçlarını koyu renge çevirmek için harcanan kuaför masrafı dudak uçuklattı!

Kaynak: https://www.nefes.com.tr/afranin-sac-...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Genç yaşına rağmen oyunculuk kariyerinde fırtına gibi esen Afra Saraçoğlu, son dönemin en çok konuşulan yıldızlarından biri.

Genç yaşına rağmen oyunculuk kariyerinde fırtına gibi esen Afra Saraçoğlu, son dönemin en çok konuşulan yıldızlarından biri.

Güzelliği, enerjisi ve rol aldığı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren Saraçoğlu, özellikle “Yalı Çapkını” dizisindeki Seyran rolüyle gönüllere taht kurdu. Sadece oyunculuğuyla değil, zaman zaman özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmeyen Saraçoğlu, her adımıyla merak uyandırıyor.

“Fazilet Hanım ve Kızları” “Kardeş Çocukları” gibi yapımlarla genç yaşlarından bu yana ekranlarda görmeye alıştığımız Afra Saraçoğlu son dönemde ekranlarda olduğu kadar özel hayatıyla da dikkat çeker oldu.

Mert Ramazan Demir'le rol arkadaşlıkları aşka dönüşen Afra Saraçoğlu Yalı Çapkını'nın ekranlarda olduğu süreçte birçok kez iddialarla magazin manşetlerine yerleşmişti.

Televizyonun yıldız ismi Afra Saraçoğlu, ekranlara bu kez dijital platformda yayınlanacak dizisiyle güçlü bir dönüş yapıyor!

Televizyonun yıldız ismi Afra Saraçoğlu, ekranlara bu kez dijital platformda yayınlanacak dizisiyle güçlü bir dönüş yapıyor!

Disney+’ta yayınlanacak olan “Pera” dizisinde başrolü üstlenen Saraçoğlu’na, yakışıklı oyuncu Furkan Andıç eşlik ediyor. İkili, yıllar önce büyük ses getiren “Kardeş Çocukları” dizisinde ekran uyumlarını konuşturmuştu. Şimdi ise yepyeni bir hikayeyle tekrar bir araya geliyorlar!

Afra Saraçoğlu, dizide sosyal medyada ün kazanmış bir influencer olan Pera karakterine hayat veriyor. Dizinin konsepti ise oldukça çarpıcı: 'Truman Show” havasında kurgulanan hikayede, Pera’nın göz alıcı hayatının ardındaki gerçekler bir bir ortaya çıkacak.

Şimdiden yıllar sonra bir ara gelecek ikilinin uyumları hakkındaki beklentiler arşa çıkarken sevenleri de projeyi sabırsızlıkla bekliyor.

Asıl bomba ise Afra Saraçoğlu'nun dizi için yaptığı imaj değişikliği ile patladı! Nefes Gazetesi'nden Hande Zeyrek'in haberine göre, oyuncunun yeni dizisi Pera için saçlarını koyultarak imaj değişikliğine gitmesinin bedeli 134 bin TL olmuş!

Asıl bomba ise Afra Saraçoğlu'nun dizi için yaptığı imaj değişikliği ile patladı! Nefes Gazetesi'nden Hande Zeyrek'in haberine göre, oyuncunun yeni dizisi Pera için saçlarını koyultarak imaj değişikliğine gitmesinin bedeli 134 bin TL olmuş!

Yönetmen koltuğunda Bahadır Karataş, senaryo ise Başar Başaran imzası taşıyan dizinin çekimlerine başlandı. Sekiz bölümlük dizinin yayınlanacağı gün sabırsızlıkla beklenirken Afra Saraçoğlu'nun imaj değişikliğinin bedeli şok etkisi yarattı. 

Yalı Çapkını finali sonrası sarı saçlarıyla karşımıza çıkan Afra Saraçoğlu, Pera dizisi için saçlarını siyaha boyatmıştı.

Saraçoğlu'nun sarı saçlarını koyu renge çevirmek için yapılan işleme yapımcı firmanın tam tamına 134 bin TL ödediği iddia edildi. Bu rakam, sette adeta “Bu nasıl boya?” tartışmalarını beraberinde getirmiş!

Ancak oyuncunun masrafları bununla sınırlı kalmamış...  Afra Saraçoğlu'nun rolü için günlük özel olarak yaptırdığı tırnaklar için de yaklaşık 4 bin 750 TL'lik fatura çıkarılmış. Bu yüksek maliyetli bakımın da yapımcı tarafından karşılandığı bilgisi sette resmen olay yaratmış...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın