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Türkiye'ye Gelen Dünyaca Ünlü Model Irina Shayk'ın Muhabirleri Görünce Verdiği Tepki Gündeme Oturdu!

Türkiye'ye Gelen Dünyaca Ünlü Model Irina Shayk'ın Muhabirleri Görünce Verdiği Tepki Gündeme Oturdu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.07.2025 - 09:55

2. Sayfa'dan Ömer Can'ın kameralarına yakalanan Irına Shayk geçtiğimi gece İstanbul sokaklarında görüntülendi. Ünlü model ve 7 yaşındaki kızı, akşam saatlerinde Kuruçeşme’de bir mekandan çıkarken gazetecilere yakalandı. Görüntü vermek istemeyen Shayk, ceketini kafasına kadar çekerek yüzünü gizlemeye çalıştı. Kızı Lea'nın kamera ve flaşlardan rahatsız olması üzerine muhabirler geri çekildi.

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Podyumların kraliçesi, kırmızı halının olay ismi, her paylaşımı binlerce yorum alan Irina Shayk dünyanın en ünlü modellerinden biri bildiğiniz gibi.

Podyumların kraliçesi, kırmızı halının olay ismi, her paylaşımı binlerce yorum alan Irina Shayk dünyanın en ünlü modellerinden biri bildiğiniz gibi.

Rusya'nın soğuk ikliminden çıkıp tüm dünyayı kasıp kavuran Irina Shayk asıl çıkışını 2007’de Sports Illustrated Swimsuit kapağında yer alarak yapmıştı. O günden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı! Podyumda yürüdü, dünya devlerinin yüzü oldu, dergileri süsledi. Ne kadar büyük marka varsa yürüyen isim bir daha podyumlardan inmedi.

Aşk hayatına gelirsek... Irıina Shayk magazin tarihine geçecek ilişkiler yaşadı! Cristiano Ronaldo ile olan birlikteliği tam 5 yıl sürdü.

Aşk hayatına gelirsek... Irıina Shayk magazin tarihine geçecek ilişkiler yaşadı! Cristiano Ronaldo ile olan birlikteliği tam 5 yıl sürdü.

Futbolun yıldızıyla yaşadığı aşk, paparazzilerin favorisi olurken asıl bomba Bradley Coopler'la yaşadığı ilişkiyle koptu.

İlk kez 2015’in bahar aylarında New York sokaklarında birlikte görüntülenen ikili iki sene sonra, 2017 senesinde kızları Lea'yı kucaklarına almıştı.

Lea de Seine Shayk Cooper adını verdikleri kızları, çiftin adeta gözbebeği oldu. Ne var ki bu minik mutluluk, ilişkilerini kurtarmaya yetmedi. Özellikle Bradley’nin “A Star Is Born” filmindeki Lady Gaga ile olan yakınlığı sonrası çiftin arasında soğuk rüzgarlar estiği magazin kulislerinde konuşulmaya başlanmıştı.

Tüm bu aşk dolu yıllara rağmen Irina ve Bradley hiç evlenmedi. Magazin basınına defalarca “yüzük takıldı” haberi düştü ama ikili resmi nikah masasına hiç oturmadı. 2019’un yaz aylarında da ilişkilerini sessizce noktaladılar...

2. Sayfa'dan Ömer Can'ın kamerasına yakalanan Irına Shayk dün gece kızıyla birlikte İstanbul'da görüntülendi.

Demet Akalın başta olmak üzere gelen tepkilere birlikte bakalım!

Demet Akalın başta olmak üzere gelen tepkilere birlikte bakalım!
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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