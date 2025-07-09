Türkiye'ye Gelen Dünyaca Ünlü Model Irina Shayk'ın Muhabirleri Görünce Verdiği Tepki Gündeme Oturdu!

Futbolun yıldızıyla yaşadığı aşk, paparazzilerin favorisi olurken asıl bomba Bradley Coopler'la yaşadığı ilişkiyle koptu.

İlk kez 2015’in bahar aylarında New York sokaklarında birlikte görüntülenen ikili iki sene sonra, 2017 senesinde kızları Lea'yı kucaklarına almıştı.

Lea de Seine Shayk Cooper adını verdikleri kızları, çiftin adeta gözbebeği oldu. Ne var ki bu minik mutluluk, ilişkilerini kurtarmaya yetmedi. Özellikle Bradley’nin “A Star Is Born” filmindeki Lady Gaga ile olan yakınlığı sonrası çiftin arasında soğuk rüzgarlar estiği magazin kulislerinde konuşulmaya başlanmıştı.

Tüm bu aşk dolu yıllara rağmen Irina ve Bradley hiç evlenmedi. Magazin basınına defalarca “yüzük takıldı” haberi düştü ama ikili resmi nikah masasına hiç oturmadı. 2019’un yaz aylarında da ilişkilerini sessizce noktaladılar...