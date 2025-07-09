Türkiye'ye Gelen Dünyaca Ünlü Model Irina Shayk'ın Muhabirleri Görünce Verdiği Tepki Gündeme Oturdu!
2. Sayfa'dan Ömer Can'ın kameralarına yakalanan Irına Shayk geçtiğimi gece İstanbul sokaklarında görüntülendi. Ünlü model ve 7 yaşındaki kızı, akşam saatlerinde Kuruçeşme’de bir mekandan çıkarken gazetecilere yakalandı. Görüntü vermek istemeyen Shayk, ceketini kafasına kadar çekerek yüzünü gizlemeye çalıştı. Kızı Lea'nın kamera ve flaşlardan rahatsız olması üzerine muhabirler geri çekildi.
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Podyumların kraliçesi, kırmızı halının olay ismi, her paylaşımı binlerce yorum alan Irina Shayk dünyanın en ünlü modellerinden biri bildiğiniz gibi.
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Aşk hayatına gelirsek... Irıina Shayk magazin tarihine geçecek ilişkiler yaşadı! Cristiano Ronaldo ile olan birlikteliği tam 5 yıl sürdü.
2. Sayfa'dan Ömer Can'ın kamerasına yakalanan Irına Shayk dün gece kızıyla birlikte İstanbul'da görüntülendi.
Demet Akalın başta olmak üzere gelen tepkilere birlikte bakalım!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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