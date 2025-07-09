Volkan Demirel'in Eşi Zeynep Sever Demirel'in Doğum Günü İçin Yaptığı Romantik Jest X'te Gündeme Oturdu!

Henüz Volkan yeşil sahalarda fırtına gibi eserken, Zeynep ise güzelliğiyle sadece podyumları değil, sosyal medyayı da kasıp kavuruyordu. İkilinin ilişkisi kısa sürede magazin dünyasının dikkatini çekti ve “yılın sürpriz çifti” olarak manşete yerleştiler.

Aşklarını göz önünde yaşamaktan çekinmeyen çift, bir yıl gibi kısa sürede evlilik kararı aldı. 21 Eylül 2010 tarihinde sade ama şık bir törenle dünyaevine giren çift, birbirlerine olan bağlılıklarını her fırsatta dile getirerek adeta örnek çift ilan edildi!