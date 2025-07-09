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Volkan Demirel'in Eşi Zeynep Sever Demirel'in Doğum Günü İçin Yaptığı Romantik Jest X'te Gündeme Oturdu!

Volkan Demirel'in Eşi Zeynep Sever Demirel'in Doğum Günü İçin Yaptığı Romantik Jest X'te Gündeme Oturdu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.07.2025 - 15:05

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel'le fotoğraflarıyla süslediği kişiye özel yastıkla çektiği kısa videoda, Ferdi Özbeğen’in “Gündüzüm Seninle” şarkısını mırıldandığı anlar kısa sürede gündeme oturdu.

Eşinin doğum gününü kutlayan Volkan Demirel jestiyle X'te olay oldu!

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Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Volkan Demirel ile Miss Belçika güzeli Zeynep Sever’in yolları 2009 yılında kesişti, bir daha da ayrılmadı.

Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Volkan Demirel ile Miss Belçika güzeli Zeynep Sever’in yolları 2009 yılında kesişti, bir daha da ayrılmadı.

Henüz Volkan yeşil sahalarda fırtına gibi eserken, Zeynep ise güzelliğiyle sadece podyumları değil, sosyal medyayı da kasıp kavuruyordu. İkilinin ilişkisi kısa sürede magazin dünyasının dikkatini çekti ve “yılın sürpriz çifti” olarak manşete yerleştiler.

Aşklarını göz önünde yaşamaktan çekinmeyen çift, bir yıl gibi kısa sürede evlilik kararı aldı. 21 Eylül 2010 tarihinde sade ama şık bir törenle dünyaevine giren çift, birbirlerine olan bağlılıklarını her fırsatta dile getirerek adeta örnek çift ilan edildi!

Volkan ve Zeynep Demirel çifti, evliliklerini üç güzel kızlarıyla taçlandırdı.

Volkan ve Zeynep Demirel çifti, evliliklerini üç güzel kızlarıyla taçlandırdı.

İlk kızları Yade Demirel, 2014 yılında dünyaya geldi. Yade’nin ardından, 2017’de ikinci kızları Yeda doğdu. Çift 2024 senesinde ise ayrılık iddialarına karıştı.

Volkan Demirel’in Hatayspor teknik direktörlüğü yaptığı sırada Zeynep Sever Demirel’in İstanbul’da yaşaması, çiftin arasının açık olduğu iddialarını beraberinde getirdi. Sosyal medyada birlikte paylaşım yapmamaları ve Zeynep’in bazı açıklamaları “ayrılık sinyali” olarak yorumlandı. Ancak bu iddialara yönelik Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel doğrudan bir açıklama yaptı.

İkili çok geçmeden üçüncü bebek haberini verdi... Çift üçüncü kızları Yasmin'i ise geçtiğimiz Şubat ayında kucaklarına aldı.

Birliktelikleriyle örnek olan çift son olarak Demirel'in jestiyle gündeme yerleşti. Ferdi Özbeğen'in Gündüzüm Seninle şarkısını söyleyen Volkan Demirel eşi Zeynep Sever'in doğum gününü kutladı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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