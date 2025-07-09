Volkan Demirel'in Eşi Zeynep Sever Demirel'in Doğum Günü İçin Yaptığı Romantik Jest X'te Gündeme Oturdu!
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel'le fotoğraflarıyla süslediği kişiye özel yastıkla çektiği kısa videoda, Ferdi Özbeğen’in “Gündüzüm Seninle” şarkısını mırıldandığı anlar kısa sürede gündeme oturdu.
Eşinin doğum gününü kutlayan Volkan Demirel jestiyle X'te olay oldu!
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Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Volkan Demirel ile Miss Belçika güzeli Zeynep Sever’in yolları 2009 yılında kesişti, bir daha da ayrılmadı.
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Volkan ve Zeynep Demirel çifti, evliliklerini üç güzel kızlarıyla taçlandırdı.
Birliktelikleriyle örnek olan çift son olarak Demirel'in jestiyle gündeme yerleşti. Ferdi Özbeğen'in Gündüzüm Seninle şarkısını söyleyen Volkan Demirel eşi Zeynep Sever'in doğum gününü kutladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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