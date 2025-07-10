İstek Şarkı Sandı Gerçek Başka Çıktı: Kenan Doğulu Konserine Katılan Ebe Hayranıyla Yaşadığı Anlarla Güldürdü!
Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Kenan Doğulu, kariyerine hızlı bir giriş yaparak kısa sürede milyonların kalbini kazandı. “Doktor”, “Çakkıdı”, gibi hit şarkılarıyla yediden yetmişe herkesin favorisi haline gelen Doğulu, sahnedeki enerjisi ve özgün tarzıyla da kendine geniş bir hayran kitlesi oluşturdu.
Doğulu'nun bir konserinde başına gelenleri anlattığı anlar dinleyenleri güldürdü.
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İşte o anlar:
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Kenan Doğulu sahnedeyken konserin tam ortasında beklenmedik ve komik bir an yaşandı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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