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İstek Şarkı Sandı Gerçek Başka Çıktı: Kenan Doğulu Konserine Katılan Ebe Hayranıyla Yaşadığı Anlarla Güldürdü!

İstek Şarkı Sandı Gerçek Başka Çıktı: Kenan Doğulu Konserine Katılan Ebe Hayranıyla Yaşadığı Anlarla Güldürdü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.07.2025 - 14:28

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Kenan Doğulu, kariyerine hızlı bir giriş yaparak kısa sürede milyonların kalbini kazandı. “Doktor”, “Çakkıdı”, gibi hit şarkılarıyla yediden yetmişe herkesin favorisi haline gelen Doğulu, sahnedeki enerjisi ve özgün tarzıyla da kendine geniş bir hayran kitlesi oluşturdu.

Doğulu'nun bir konserinde başına gelenleri anlattığı anlar dinleyenleri güldürdü.

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İşte o anlar:

Kenan Doğulu sahnedeyken konserin tam ortasında beklenmedik ve komik bir an yaşandı.

Kenan Doğulu sahnedeyken konserin tam ortasında beklenmedik ve komik bir an yaşandı.

Kenan Doğulu sahnedeyken tam şarkısını söylerken, seyirciler arasında bir ebenin çağırıldığı haberini paylaştı. Gecenin sonunda ise ebenin doğuma gittiği ve doğan bebeğe Kenan adı verildiği ortaya çıktı.

Kenan Doğulu, konser sırasında yaşadığı bu beklenmedik olayı anlatırken hem dinleyenleri şaşırttı hem de yüzlerde tebessüm bıraktı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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