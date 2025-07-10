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Daha Önce Kızını Oynamıştı: Nurgül Yeşilçay'ın Gençliği Bakın Hangi Ünlü Oyuncuya Benzetildi!

Daha Önce Kızını Oynamıştı: Nurgül Yeşilçay'ın Gençliği Bakın Hangi Ünlü Oyuncuya Benzetildi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.07.2025 - 16:01

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medyada paylaştığı 21 yaşındaki fotoğrafıyla adeta geçmişe yolculuğa çıkardı! “Sizce kime benziyorum?” notuyla paylaştığı kare, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. Kullanıcılar, genç Nurgül’ü günümüzün bakın hangi yıldız isme benzetti!

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Türk televizyon ve sinema dünyasının en güçlü kadın oyuncularından biri denince akla ilk gelen isimlerden biri şüphesiz Nurgül Yeşilçay.

Türk televizyon ve sinema dünyasının en güçlü kadın oyuncularından biri denince akla ilk gelen isimlerden biri şüphesiz Nurgül Yeşilçay.

Hem oyunculuğuyla hem de sivri dilli açıklamalarıyla her daim gündemde kalmayı başaran Yeşilçay, kariyerindeki başarılı projelerde ekranlara damga vurmuş oyunculardan biri.

'Asmalı Konak' dizisindeki Bahar karakteriyle bir döneme damga vuran oyuncu, daha sonra 'Paramparça', 'Muhteşem Yüzyıl: Kösem' ve 'Veda Mektubu' gibi dizilerle başarısını katlamış, Yeşilçay son zamanlarda sosyal medyada paylaştığı videolarla adından bahsettirmeye başlamıştı.

Sosyal medyayı aktif kullanan Nurgül Yeşilçay, kimi zaman yemek yaptığı anları, kimi zaman da en filtresiz hallerini hayranlarıyla paylaşıyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan Nurgül Yeşilçay, kimi zaman yemek yaptığı anları, kimi zaman da en filtresiz hallerini hayranlarıyla paylaşıyor.

Güzelliği kadar eğlenceli kişiliğiyle de ilgi odağı olan sanatçı, zaman zaman yaptığı esprili açıklamalarla magazin sayfalarına manşet oluyor. Gerek kırmızı halıdaki iddialı tarzı, gerek gündelik yaşamındaki rahatlığıyla samimiyetini gösteren isim son olarak sosyal medyadan paylaştığı nostaljik pozla adından bahsettirdi.

“Sizce kime benziyorum?” notuyla 21 yaşındaki bir fotoğrafını paylaşan Nurgül Yeşilçay, sosyal medyayı adeta karıştırdı!

“Sizce kime benziyorum?” notuyla 21 yaşındaki bir fotoğrafını paylaşan Nurgül Yeşilçay, sosyal medyayı adeta karıştırdı!

Güzelliğiyle her dönem dikkat çeken Yeşilçay’ın gençlik pozu, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Ancak bir yorum vardı ki, diğerlerinin önüne geçti: Afra Saraçoğlu’na benzerliği! Özellikle göz yapısı ve yüz hatlarıyla genç Nurgül Yeşilçay’ın, şimdilerin parlayan yıldızı Afra Saraçoğlu’na olan benzerliği takipçilerin gözünden kaçmadı.

Bu benzerlik sadece fotoğrafla da sınırlı değil. Hatırlarsanız Yeşilçay ve Saraçoğlu, 2016 yapımı “İkinci Şans” filminde anne-kız olarak aynı karede yer almıştı. Nurgül Yeşilçay, “Yasemin” karakterini canlandırırken; Afra Saraçoğlu da onun kızı “Çiçek” rolüyle dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdi aradan geçen yılların ardından, Nurgül Yeşilçay’ın 21 yaşındaki haliyle Afra Saraçoğlu’na benzetilmesi, “gerçekten anne-kız gibiymişler!” yorumlarını da beraberinde getirdi.

Peki, Nurgül Yeşilçay’ın gençlik hali gerçekten Afra Saraçoğlu’na benziyor mu? Yorumlarda buluşalım!

Peki, Nurgül Yeşilçay’ın gençlik hali gerçekten Afra Saraçoğlu’na benziyor mu? Yorumlarda buluşalım!
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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