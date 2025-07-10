Daha Önce Kızını Oynamıştı: Nurgül Yeşilçay'ın Gençliği Bakın Hangi Ünlü Oyuncuya Benzetildi!

Güzelliğiyle her dönem dikkat çeken Yeşilçay’ın gençlik pozu, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Ancak bir yorum vardı ki, diğerlerinin önüne geçti: Afra Saraçoğlu’na benzerliği! Özellikle göz yapısı ve yüz hatlarıyla genç Nurgül Yeşilçay’ın, şimdilerin parlayan yıldızı Afra Saraçoğlu’na olan benzerliği takipçilerin gözünden kaçmadı.

Bu benzerlik sadece fotoğrafla da sınırlı değil. Hatırlarsanız Yeşilçay ve Saraçoğlu, 2016 yapımı “İkinci Şans” filminde anne-kız olarak aynı karede yer almıştı. Nurgül Yeşilçay, “Yasemin” karakterini canlandırırken; Afra Saraçoğlu da onun kızı “Çiçek” rolüyle dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdi aradan geçen yılların ardından, Nurgül Yeşilçay’ın 21 yaşındaki haliyle Afra Saraçoğlu’na benzetilmesi, “gerçekten anne-kız gibiymişler!” yorumlarını da beraberinde getirdi.