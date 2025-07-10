Daha Önce Kızını Oynamıştı: Nurgül Yeşilçay'ın Gençliği Bakın Hangi Ünlü Oyuncuya Benzetildi!
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medyada paylaştığı 21 yaşındaki fotoğrafıyla adeta geçmişe yolculuğa çıkardı! “Sizce kime benziyorum?” notuyla paylaştığı kare, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. Kullanıcılar, genç Nurgül’ü günümüzün bakın hangi yıldız isme benzetti!
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Türk televizyon ve sinema dünyasının en güçlü kadın oyuncularından biri denince akla ilk gelen isimlerden biri şüphesiz Nurgül Yeşilçay.
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Sosyal medyayı aktif kullanan Nurgül Yeşilçay, kimi zaman yemek yaptığı anları, kimi zaman da en filtresiz hallerini hayranlarıyla paylaşıyor.
“Sizce kime benziyorum?” notuyla 21 yaşındaki bir fotoğrafını paylaşan Nurgül Yeşilçay, sosyal medyayı adeta karıştırdı!
Peki, Nurgül Yeşilçay’ın gençlik hali gerçekten Afra Saraçoğlu’na benziyor mu? Yorumlarda buluşalım!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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