Mahkemede Gözyaşlarına Boğulmuştu: Hande Erçel, Biricik Sevgilisi Hakan Sabancı'yla Tatilde Moral Buldu!
Kaynak: https://www.haberturk.com/hande-ercel...
Ünlü oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde gittiği adliyede menajeri Ayşe Barım için gözyaşı dökmüş, duygusal anlarıyla dikkat çekmişti. Barım davasının ardından soluğu sevgilisi Hakan Sabancı’yla Bodrum’da aldı. Habertük'ten Onur Aydın'ın haberine göre ikili, Yalıkavak Marina’dan botla lüks teknelerine geçerken objektiflere yakalandı. Çiftin, Erçel'in Barış Arduç'la başrolü paylaştığı Aşkı Hatırla filmindeki sahneleri nedeniyle aralarının açıldığı iddia edilmişti.
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Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde uzun yıllardır birlikte çalıştığı menajeri Ayşe Barım’ın davasında mahkeme koridorlarında gözyaşlarına boğulmuştu.
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Bu zorlu süreç biter bitmez ise soluğu sevgilisi Hakan Sabancı’yla Bodrum’da aldı.
Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın aşkı zaten magazin dünyasının en merak edilen konularından biri.
Ayrıldıkları söylentileri çok fazla yayılmışken, bu tatille iddiaları da yalanlamış oldularé
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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