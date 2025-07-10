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Mahkemede Gözyaşlarına Boğulmuştu: Hande Erçel, Biricik Sevgilisi Hakan Sabancı'yla Tatilde Moral Buldu!

Mahkemede Gözyaşlarına Boğulmuştu: Hande Erçel, Biricik Sevgilisi Hakan Sabancı'yla Tatilde Moral Buldu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
10.07.2025 - 18:07

Ünlü oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde gittiği adliyede menajeri Ayşe Barım için gözyaşı dökmüş, duygusal anlarıyla dikkat çekmişti. Barım davasının ardından soluğu sevgilisi Hakan Sabancı’yla Bodrum’da aldı. Habertük'ten Onur Aydın'ın haberine göre ikili, Yalıkavak Marina’dan botla lüks teknelerine geçerken objektiflere yakalandı. Çiftin, Erçel'in Barış Arduç'la başrolü paylaştığı Aşkı Hatırla filmindeki sahneleri nedeniyle aralarının açıldığı iddia edilmişti. 

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.haberturk.com/hande-ercel...
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Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde uzun yıllardır birlikte çalıştığı menajeri Ayşe Barım’ın davasında mahkeme koridorlarında gözyaşlarına boğulmuştu.

Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde uzun yıllardır birlikte çalıştığı menajeri Ayşe Barım’ın davasında mahkeme koridorlarında gözyaşlarına boğulmuştu.

Oyuncu menajeri Ayşe Barım hakkında, Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. Barım bu soruşturma kapsamında 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçundan tutuklanmıştı.

İlk duruşması ise geçtiğimiz günlerde İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmüştü. Ünlü menajerin davasında karar açıklandı ve tutukluluğunun devamına karar verildi. Mahkemede menajerini yalnız bırakmayan Erçel ise karar açıklandıktan sonra ağlamaktan kendini alamamıştı.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Bu zorlu süreç biter bitmez ise soluğu sevgilisi Hakan Sabancı’yla Bodrum’da aldı.

Bu zorlu süreç biter bitmez ise soluğu sevgilisi Hakan Sabancı’yla Bodrum’da aldı.

Çift önce Bodrum Yalıkavak Marina’da görüntülendi. Keyiflerinin yerinde olduğu her hallerinden belli olan aşıklar, teknelerine ulaşmak için bindikleri botta da neşeli halleriyle dikkat çekti. Habertürk’ten Onur Aydın’ın haberine göre ikili, Yunan Adaları’nda lüks bir mavi yolculuğa çıkacak.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın aşkı zaten magazin dünyasının en merak edilen konularından biri.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın aşkı zaten magazin dünyasının en merak edilen konularından biri.

Yakın zamanda nikah masasına oturacakları bile iddia edilmişti. Ancak çift, bu iddiaları bir süredir doğrulamadı. Öte yandan son haftalarda Erçel’in Aşkı Hatırla dizisinde rol arkadaşı Barış Arduç’la çektiği sevişme sahneleri de olay olmuş, bu durumun Sabancı’yla kriz çıkardığı öne sürülmüştü.

Kaçıranlar için:

Ayrıldıkları söylentileri çok fazla yayılmışken, bu tatille iddiaları da yalanlamış oldularé

Ayrıldıkları söylentileri çok fazla yayılmışken, bu tatille iddiaları da yalanlamış oldularé

Görünen o ki, ikili denizin ve güneşin tadını Maldivler'den sonra bu kez lüks teknelerinde doyasıya çıkarmayı planlıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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