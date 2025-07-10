Kadir Ezildi Düğün Serisine Kına Gecesiyle Devam Ediyor: Gamze Türkmen'le Karşılıklı Göbek Attı!

Yalnızca sunduğu programlarla değil, sosyal medya paylaşımları, samimi açıklamaları ve sempatik tavırlarıyla da her daim konuşulmaya devam ediyor.

Kariyerinde yakaladığı o büyük çıkışı şimdi özel hayatına taşımış durumda. Bir süredir mutlu bir ilişki yaşayan Ezildi, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Gamze Türkmen’le önce nişanlanmış, Erzurum ve İstanbul’da iki ayrı nişan organize ederek gündeme gelmişti.