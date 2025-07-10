Kadir Ezildi Düğün Serisine Kına Gecesiyle Devam Ediyor: Gamze Türkmen'le Karşılıklı Göbek Attı!
Temizliğiyle tanınan ve sunduğu temizlik programlarıyla da tanınırlığına tanınırlık katan Kadir Ezildi, geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturduğu Gamze Türkmen’le bu kez kına gecesinde coştu! Siyah ağırlıklı kıyafetleri, karşılıklı göbek atarak dans etmeleri sosyal medyayı salladı. Ezildi, “Biz ailecek kendimizi seviyoruz” diyerek şatafatlı düğün merasimlerine yapılan eleştirilere de rest çekmişti.
Gelin kına gecesindeki gündem olan detaylara birlikte bakalım.
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“Temizlik Avcıları” ve “En Hamarat Benim” gibi programlarla temizlik takıntısını milyonlara sevdiren Kadir Ezildi’yi birçoğunuz mutlaka tanıyorsunuzdur!
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Nişan sürecinde tam 500 bin TL harcadığını açıklamış, bu gösterişli organizasyon bir kesimden eleştiri almıştı.
Görkemli nişan, söz ve evlilik teklifinin ardından Ezildi çifti, 5 Mayıs’ta nikah masasına oturmuştu.
Göz kamaştıran organizasyon, ve özel tasarım kıyafetleri geceye damga vurdu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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