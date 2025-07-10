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Kadir Ezildi Düğün Serisine Kına Gecesiyle Devam Ediyor: Gamze Türkmen'le Karşılıklı Göbek Attı!

Kadir Ezildi Düğün Serisine Kına Gecesiyle Devam Ediyor: Gamze Türkmen'le Karşılıklı Göbek Attı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
11.07.2025 - 00:13

Temizliğiyle tanınan ve sunduğu temizlik programlarıyla da tanınırlığına tanınırlık katan Kadir Ezildi, geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturduğu Gamze Türkmen’le bu kez kına gecesinde coştu! Siyah ağırlıklı kıyafetleri, karşılıklı göbek atarak dans etmeleri sosyal medyayı salladı. Ezildi, “Biz ailecek kendimizi seviyoruz” diyerek şatafatlı düğün merasimlerine yapılan eleştirilere de rest çekmişti. 

Gelin kına gecesindeki gündem olan detaylara birlikte bakalım.

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“Temizlik Avcıları” ve “En Hamarat Benim” gibi programlarla temizlik takıntısını milyonlara sevdiren Kadir Ezildi’yi birçoğunuz mutlaka tanıyorsunuzdur!

“Temizlik Avcıları” ve “En Hamarat Benim” gibi programlarla temizlik takıntısını milyonlara sevdiren Kadir Ezildi’yi birçoğunuz mutlaka tanıyorsunuzdur!

Yalnızca sunduğu programlarla değil, sosyal medya paylaşımları, samimi açıklamaları ve sempatik tavırlarıyla da her daim konuşulmaya devam ediyor.

Kariyerinde yakaladığı o büyük çıkışı şimdi özel hayatına taşımış durumda. Bir süredir mutlu bir ilişki yaşayan Ezildi, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Gamze Türkmen’le önce nişanlanmış, Erzurum ve İstanbul’da iki ayrı nişan organize ederek gündeme gelmişti.

Nişan sürecinde tam 500 bin TL harcadığını açıklamış, bu gösterişli organizasyon bir kesimden eleştiri almıştı.

Nişan sürecinde tam 500 bin TL harcadığını açıklamış, bu gösterişli organizasyon bir kesimden eleştiri almıştı.

Ezildi ise o dönem “Bazı karnı dar arkadaşlara yazıyorum. Biz mevlidlerimizi bile detaylarıyla atlamadan yaparız. Kendimizi önemsiyoruz, siz önemsemiyorsanız bana ne!” diyerek adeta rest çekmişti.

Görkemli nişan, söz ve evlilik teklifinin ardından Ezildi çifti, 5 Mayıs’ta nikah masasına oturmuştu.

Görkemli nişan, söz ve evlilik teklifinin ardından Ezildi çifti, 5 Mayıs’ta nikah masasına oturmuştu.

Ama durmak yok! Bu kez de kına gecesiyle gündeme geldiler. Siyah ağırlıklı kombinleriyle dikkat çeken çift, sevdikleriyle birlikte gece boyunca eğlendi. Kadir Ezildi ile Gamze Türkmen’in karşılıklı göbek attıkları o anlar sosyal medyada gündem oldu.

Göz kamaştıran organizasyon, ve özel tasarım kıyafetleri geceye damga vurdu.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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