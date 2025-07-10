İmparator Sinirli: İbrahim Tatlıses 5 Yıllık Korumasını ve "Kirvem" Dediği Metin Cantimur'u Bir Kalemde Sildi!
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, bu kez çocukları yaşadığı gerginlikler yetmezmiş gibi koruması Mevlüt Aybı ve kirvesi Metin Cantimur’la da yollarını ayırdı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Dostluğumuz bitti!” diyen Tatlıses, bu kararının nedenini açıklamadı. Bir dönem nikah şahidi olduğu Mevlüt Aybı’yı bir kalemde silen İmparator’un paylaşımı, hayranlarını da ‘Ne oldu da bu noktaya geldi?’ sorusuna sürükledi.
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İbrahim Tatlıses, son yıllarda aile içi tartışmalarıyla sık sık gündeme gelse de bu kez sosyal medyada yaptığı dostluk bitirme duyurusuyla dikkat çekti.
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Üstelik bu ayrılık haberi hayranları için de sürpriz oldu çünkü Tatlıses’in geçtiğimiz yıl Mevlüt Aybı’nın düğününe katılıp nikah şahidi olduğu biliniyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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