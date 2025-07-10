İmparator Sinirli: İbrahim Tatlıses 5 Yıllık Korumasını ve "Kirvem" Dediği Metin Cantimur'u Bir Kalemde Sildi!

Ünlü türkücü, yıllardır yanından ayırmadığı koruması Mevlüt Aybı ve “kirvem” dediği Metin Cantimur ile yollarını tamamen ayırdığını açıkladı.

Tatlıses, Instagram hesabından yayınladığı paylaşımda “5 yıl boyunca yanımda çalışan Mevlüt Aybı ile artık hiçbir bağım kalmamıştır. Görev süreci sona ermiştir ve kendisi şu anda ne yanımda çalışmakta ne de beni temsil etmektedir. Ayrıca kamuoyunda ‘kirvem’ olarak bilinen Metin Cantimur ile olan dostluğum da bitmiştir. Dostlarıma ve sevenlerime duyurulur” ifadelerini kullandı.