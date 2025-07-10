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İmparator Sinirli: İbrahim Tatlıses 5 Yıllık Korumasını ve "Kirvem" Dediği Metin Cantimur'u Bir Kalemde Sildi!

İmparator Sinirli: İbrahim Tatlıses 5 Yıllık Korumasını ve "Kirvem" Dediği Metin Cantimur'u Bir Kalemde Sildi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
10.07.2025 - 20:08

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, bu kez çocukları yaşadığı gerginlikler yetmezmiş gibi koruması Mevlüt Aybı ve kirvesi Metin Cantimur’la da yollarını ayırdı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Dostluğumuz bitti!” diyen Tatlıses, bu kararının nedenini açıklamadı. Bir dönem nikah şahidi olduğu Mevlüt Aybı’yı bir kalemde silen İmparator’un paylaşımı, hayranlarını da ‘Ne oldu da bu noktaya geldi?’ sorusuna sürükledi. 

Buyurun detaylara…

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İbrahim Tatlıses, son yıllarda aile içi tartışmalarıyla sık sık gündeme gelse de bu kez sosyal medyada yaptığı dostluk bitirme duyurusuyla dikkat çekti.

İbrahim Tatlıses, son yıllarda aile içi tartışmalarıyla sık sık gündeme gelse de bu kez sosyal medyada yaptığı dostluk bitirme duyurusuyla dikkat çekti.

Ünlü türkücü, yıllardır yanından ayırmadığı koruması Mevlüt Aybı ve “kirvem” dediği Metin Cantimur ile yollarını tamamen ayırdığını açıkladı.

Tatlıses, Instagram hesabından yayınladığı paylaşımda “5 yıl boyunca yanımda çalışan Mevlüt Aybı ile artık hiçbir bağım kalmamıştır. Görev süreci sona ermiştir ve kendisi şu anda ne yanımda çalışmakta ne de beni temsil etmektedir. Ayrıca kamuoyunda ‘kirvem’ olarak bilinen Metin Cantimur ile olan dostluğum da bitmiştir. Dostlarıma ve sevenlerime duyurulur” ifadelerini kullandı.

Üstelik bu ayrılık haberi hayranları için de sürpriz oldu çünkü Tatlıses’in geçtiğimiz yıl Mevlüt Aybı’nın düğününe katılıp nikah şahidi olduğu biliniyor.

Üstelik bu ayrılık haberi hayranları için de sürpriz oldu çünkü Tatlıses’in geçtiğimiz yıl Mevlüt Aybı’nın düğününe katılıp nikah şahidi olduğu biliniyor.

Bir dönem “Elim ayağım” dediği korumasını bir kalemde silmesi kafaları karıştırdı.

Şimdilik kimse nedenini bilmiyor ama belli ki Tatlıses cephesinde sular bir süre daha durulmayacak gibi. Bekleyip göreceğiz. 🤔

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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