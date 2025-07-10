Minik Hüsnü Klarneti Devraldı: Hüsnü Şenlendirici Torunuyla İlk Karesini Paylaştı!
Yılların klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, geçtiğimiz ay ikinci kez dede olmuştu. Oğlunun yeni doğan bebeği için hastane önünde davullu zurnalı kutlama yapan aile bebeğe de Hüsnü adını vermişti! Çok konuşulan o kutlamadan sonra beklenen kare geldi. Hüsnü Şenlendirici, torunuyla ilk pozunu paylaştı; klarnetle verdiği kare büyük beğeni topladı.
Gelin o minik Hüsnü’ye birlikte bakalım!
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Yılların klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici’yi mutlaka tanıyorsunuzdur!
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Ünlü klarnetçi ilk evliliğinden Ergün ve Erkan adında iki oğlu var.
Gelini Peri Şenlendirici, ikinci kez anne oldu.
Ve o beklenen kare sonunda geldi!
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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