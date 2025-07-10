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Minik Hüsnü Klarneti Devraldı: Hüsnü Şenlendirici Torunuyla İlk Karesini Paylaştı!

Minik Hüsnü Klarneti Devraldı: Hüsnü Şenlendirici Torunuyla İlk Karesini Paylaştı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
10.07.2025 - 22:38

Yılların klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, geçtiğimiz ay ikinci kez dede olmuştu. Oğlunun yeni doğan bebeği için hastane önünde davullu zurnalı kutlama yapan aile bebeğe de Hüsnü adını vermişti! Çok konuşulan o kutlamadan sonra beklenen kare geldi. Hüsnü Şenlendirici, torunuyla ilk pozunu paylaştı; klarnetle verdiği kare büyük beğeni topladı. 

Gelin o minik Hüsnü’ye birlikte bakalım!

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Yılların klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici’yi mutlaka tanıyorsunuzdur!

Yılların klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici’yi mutlaka tanıyorsunuzdur!

Son dönemde Sibel Can ve Hakan Altun’la sunduğu “Şarkılar Bizi Söyler” programıyla adından sıkça söz ettiren Şenlendirici'yi birçok kişi de yıllar önce Deniz Seki’yle yaşadığı aşkla hatırlıyor.

Hüsnü Şenlendirici, kariyeri kadar özel hayatıyla da bir hayli konuşulan isimlerden.

Ünlü klarnetçi ilk evliliğinden Ergün ve Erkan adında iki oğlu var.

Ünlü klarnetçi ilk evliliğinden Ergün ve Erkan adında iki oğlu var.

Oğlu Ergün Şenlendirici, Peri Özdolgun ile evli ve geçtiğimiz yıl ilk bebeklerini kucaklarına alarak Hüsnü Şenlendirici’ye ilk kez “dede” olma heyecanını yaşatmışlardı.

Geçtiğimiz ay ise aileye bir minik daha katıldı!

Gelini Peri Şenlendirici, ikinci kez anne oldu.

Gelini Peri Şenlendirici, ikinci kez anne oldu.

Hastane önünde davullu zurnalı kutlamayla gündeme oturan aile, yeni doğan minik torunlarına “Hüsnü” ismini verdi. O kutlamada “Hoşgeldin Jr. Hüsnü Ş.” notuyla yapılan paylaşım sosyal medyada günlerce konuşuldu.

Detaylardan bir önceki içeriğimizde bahsetmiştik:

Ve o beklenen kare sonunda geldi!

Ve o beklenen kare sonunda geldi!

Hüsnü Şenlendirici, torunu Hüsnü ile ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Üstelik bu karede kucağında minik Hüsnü, bir yanda da yıllardır sakladığı özel klarneti vardı. 

Sanatçı, bu anı “Yıllardır sakladığım klarnet sahibini buldu” notuyla paylaştı. Bu tatlı kareye beğeni ve yorum yağdı. Biz de minik Hüsnü'ye kalbimizi bırakıyoruz. ❤️👶🧿

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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