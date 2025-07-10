Mert Ramazan Demir Yeni Aşkını Saklayamadı: Bodrum’da Dudak Dudağa Yakalandılar!

Onu mutlaka tanıyorsunuzdur. Özellikle reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Ferit karakteriyle yıldızını parlatmış, bir anda genç kuşağın en popüler isimlerinden biri haline gelmişti.

Kariyerindeki bu hızlı yükseliş kadar, dizide başrolü paylaştığı Afra Saraçoğlu ile yaşadığı çalkantılı aşk da magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bir barışık bir ayrı giden bu ilişkiyi ikili her zaman inkar etse de, tatildeki samimi kareleri aşk yaşadıklarını kanıtlamıştı. Ancak hem dizinin finali hem de özel hayattaki krizler derken, bu aşk da rafa kalktı.