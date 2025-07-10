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Mert Ramazan Demir Yeni Aşkını Saklayamadı: Bodrum’da Dudak Dudağa Yakalandılar!

Mert Ramazan Demir Yeni Aşkını Saklayamadı: Bodrum’da Dudak Dudağa Yakalandılar!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
10.07.2025 - 20:59

Yalı Çapkını dizisiyle yıldızı parlayan Mert Ramazan Demir, dizide partner olduğu arkadaşı Afra Saraçoğlu ile magazin dünyasına damga vuran bir aşk yaşamıştı. Bir dargın bir barışık devam eden ilişkileri dizi final olduktan sonra tamamen sona ermişti. Bu ayrılıktan sonra Mert Ramazan Demir’in kalbini kime kaptırdığı merak konusu olmuştu. Hatta geçtiğimiz günlerde İngiltere’de düzenlenen dünyanın en prestijli tenis turnuvası Wimbledon’da yanındaki kişinin yeni sevgilisi olduğu iddia edilmişti. Bu kez iddia değil, görüntü var! Ünlü oyuncu yeni sevgilisiyle Bodrum’da dudak dudağa Magazin D kameralarına takıldı. 

Gelin detaylara birlikte bakalım!

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Son dönemin hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla adından sıkça söz ettiren isimlerden biri Mert Ramazan Demir.

Son dönemin hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla adından sıkça söz ettiren isimlerden biri Mert Ramazan Demir.

Onu mutlaka tanıyorsunuzdur. Özellikle reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Ferit karakteriyle yıldızını parlatmış, bir anda genç kuşağın en popüler isimlerinden biri haline gelmişti.

Kariyerindeki bu hızlı yükseliş kadar, dizide başrolü paylaştığı Afra Saraçoğlu ile yaşadığı çalkantılı aşk da magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bir barışık bir ayrı giden bu ilişkiyi ikili her zaman inkar etse de, tatildeki samimi kareleri aşk yaşadıklarını kanıtlamıştı. Ancak hem dizinin finali hem de özel hayattaki krizler derken, bu aşk da rafa kalktı.

Derken, yeni bir aşk söylentisi patladı.

Derken, yeni bir aşk söylentisi patladı.

Mert Ramazan Demir geçtiğimiz günlerde İngiltere’de düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası’na giderek milli tenisçimiz Zeynep Sönmez’i tribünden izlemiş, sosyal medya hesabından da “Zeyno Şovv!” notuyla paylaşım yapmıştı. 

Ancak orada dikkat çeken detay, yanındaki genç hanımefendiydi. O görüntüler “yeni sevgilisi mi?” dedikodularını alevlendirmişti.

Detaylardan bir önceki içeriğimizde de bahsetmiştik:

Ve işte o iddia artık tamamen kanıtlandı!

Ve işte o iddia artık tamamen kanıtlandı!

Mert Ramazan Demir, yeni sevgilisiyle birlikte Bodrum tatilinde dudak dudağa Magazin D kameralarına yakalandı. Gün boyu denizde eğlenen çift, plajda romantik anlar yaşarken objektiflere böyle takıldı.

Genç kadının Afra Saraçoğlu'na benzerliği de dikkat çekti!

Genç kadının Afra Saraçoğlu'na benzerliği de dikkat çekti!

Bakalım Mert Ramazan Demir’in yeni aşkı bu kez magazin manşetlerinde ne kadar kalacak? Afra Saraçoğlu ile yaşadığı gibi çalkantılı bir aşk mı olacak yoksa bu kez istikrarlı bir aşk mı izleyeceğiz? Hep birlikte göreceğiz...

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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elbise değiştirir gibi sevgili değiştiriyorlar

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