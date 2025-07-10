Mert Ramazan Demir Yeni Aşkını Saklayamadı: Bodrum’da Dudak Dudağa Yakalandılar!
Yalı Çapkını dizisiyle yıldızı parlayan Mert Ramazan Demir, dizide partner olduğu arkadaşı Afra Saraçoğlu ile magazin dünyasına damga vuran bir aşk yaşamıştı. Bir dargın bir barışık devam eden ilişkileri dizi final olduktan sonra tamamen sona ermişti. Bu ayrılıktan sonra Mert Ramazan Demir’in kalbini kime kaptırdığı merak konusu olmuştu. Hatta geçtiğimiz günlerde İngiltere’de düzenlenen dünyanın en prestijli tenis turnuvası Wimbledon’da yanındaki kişinin yeni sevgilisi olduğu iddia edilmişti. Bu kez iddia değil, görüntü var! Ünlü oyuncu yeni sevgilisiyle Bodrum’da dudak dudağa Magazin D kameralarına takıldı.
Gelin detaylara birlikte bakalım!
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Son dönemin hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla adından sıkça söz ettiren isimlerden biri Mert Ramazan Demir.
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Derken, yeni bir aşk söylentisi patladı.
Ve işte o iddia artık tamamen kanıtlandı!
Genç kadının Afra Saraçoğlu'na benzerliği de dikkat çekti!
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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elbise değiştirir gibi sevgili değiştiriyorlar
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