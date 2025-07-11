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Hande Erçel, Annesinin Hastalığında Uğradığı Linçler Hakkında Yıllar Sonra İlk Kez Konuştu!

Hande Erçel, Annesinin Hastalığında Uğradığı Linçler Hakkında Yıllar Sonra İlk Kez Konuştu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
11.07.2025 - 12:28

Uzun zamandır röportaj vermeyen Hande Erçel, YouTube’da katıldığı programda suskunluğunu bozdu! Kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemde olan ünlü oyuncu, ilk kez annesinin hastalık sürecinde yaşadığı linçlere yanıt verdi. “Affetmiyorum” diyen Erçel, samimi açıklamalarda bulundu. 

Gelin detaylara birlikte bakalım!

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Magazin dünyasının gözbebeği, dizi ve film dünyasının da son yıllardaki parlayan yıldızlarından biri hiç şüphesiz Hande Erçel!

Magazin dünyasının gözbebeği, dizi ve film dünyasının da son yıllardaki parlayan yıldızlarından biri hiç şüphesiz Hande Erçel!

Güzelliği, rol aldığı projeler ve sosyal medya paylaşımlarıyla adını duyurmayan kimse kalmadı. Kendisini “Güneşin Kızları”, “Aşk Laftan Anlamaz”, “Sen Çal Kapımıgibi dizilerden mutlaka tanıyorsunuzdur. Erçel, kariyerine 2015 yılında “Güneşin Kızları” dizisinde canlandırdığı Selin Yılmaz karakteriyle hızlı bir giriş yapmış ve kısa sürede genç kuşağın yıldız isimlerinden biri haline gelmişti.

Güzel oyuncu şimdilerde ise Barış Arduç’la başrollerini paylaştığı Rüzgar’a Bırak ve Aşkı Hatırla filmlerindeki cesur sahneleriyle adından söz ettiriyor.

Güzel oyuncu şimdilerde ise Barış Arduç’la başrollerini paylaştığı Rüzgar’a Bırak ve Aşkı Hatırla filmlerindeki cesur sahneleriyle adından söz ettiriyor.

Özel hayatında da uzun bir süredir iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşıyor. Çiftin dillere destan yaz-kış tatilleri, Yunan Adaları’ndan Bodrum koylarına uzanan romantik kaçamakları sosyal medyanın en konuşulan detayları arasında! İkili hakkında sık sık “evlenecekler” söylentileri de dolaşıyor, bilen bilir. Hatta geçtiğimiz günlerde Erçel evliliğe sıcak baktığının sinyallerini de vermişti.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Hande Erçel, son olarak uzun bir aranın ardından AB Talks adlı YouTube kanalına konuk oldu ve yıllar sonra ilk kez kendini bu kadar açtı.

Hande Erçel, son olarak uzun bir aranın ardından AB Talks adlı YouTube kanalına konuk oldu ve yıllar sonra ilk kez kendini bu kadar açtı.

Röportajın başında içtenlikle konuşmakta zorlandığını söyleyen güzel oyuncu, “Ben kimim bilmiyorum. Bir zamanlar kim olduğumu çok iyi biliyordum ama sonra beni ben yapan birçok şeyi kaybettim. Şimdi yeniden kendimi bulmaya çalışıyorum.” diyerek samimi itiraflarda bulundu.

Röportajın en dokunaklı bölümü ise annesi Aylin Erçel’i anlattığı anlardı.

Röportajın en dokunaklı bölümü ise annesi Aylin Erçel’i anlattığı anlardı.

Genç yaşta annesi Aylin Erçel’i kanser nedeniyle kaybeden Hande, bu kaybın derin etkisini şu sözlerle ifade etti:

“Bir site içinde büyüdük. Akşamları annem camdan seslenirdi: ‘Hande, Gamze eve gelin!’ O ses hâlâ kulaklarımda. Annemin varlığını hissetmek çocukluğumun en güzel anıydı.”

Annesinin kaybını anlatırken gözyaşlarına hâkim olamayan Hande Erçel, “Bu, yüzmeyi öğrendiğiniz bir deniz ve ben hâlâ o denizdeyim. Onunla yeniden kavuşacağım güne kadar yüzüyorum.” sözleriyle herkesi duygulandırdı.

Hande Erçel, ilk kez annesinin hastalık döneminde uğradığı linç kampanyasına da yanıt verdi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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