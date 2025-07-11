Hande Erçel, Annesinin Hastalığında Uğradığı Linçler Hakkında Yıllar Sonra İlk Kez Konuştu!
Uzun zamandır röportaj vermeyen Hande Erçel, YouTube’da katıldığı programda suskunluğunu bozdu! Kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemde olan ünlü oyuncu, ilk kez annesinin hastalık sürecinde yaşadığı linçlere yanıt verdi. “Affetmiyorum” diyen Erçel, samimi açıklamalarda bulundu.
Gelin detaylara birlikte bakalım!
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Magazin dünyasının gözbebeği, dizi ve film dünyasının da son yıllardaki parlayan yıldızlarından biri hiç şüphesiz Hande Erçel!
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Güzel oyuncu şimdilerde ise Barış Arduç’la başrollerini paylaştığı Rüzgar’a Bırak ve Aşkı Hatırla filmlerindeki cesur sahneleriyle adından söz ettiriyor.
Hande Erçel, son olarak uzun bir aranın ardından AB Talks adlı YouTube kanalına konuk oldu ve yıllar sonra ilk kez kendini bu kadar açtı.
Röportajın en dokunaklı bölümü ise annesi Aylin Erçel’i anlattığı anlardı.
Hande Erçel, ilk kez annesinin hastalık döneminde uğradığı linç kampanyasına da yanıt verdi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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