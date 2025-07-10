Şeyma Subaşı'nın 21 Yaşındaki Halinden Zuhal Topal'ın Aile Pozuna 10 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Hikayeleri
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Mert Demir
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Özge Yağız
Özge Özpirinçci
Seda Sayan
Aslı Bekiroğlu
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Cemal Can Canseven
Devrim Özkan
İrem Derici
Anıl Altan
Şebnem Bozoklu
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Zuhal Topal
Uraz Kaygılaroğlu
Şeyma Subaşı
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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