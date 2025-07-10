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Şeyma Subaşı'nın 21 Yaşındaki Halinden Zuhal Topal'ın Aile Pozuna 10 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Hikayeleri

Şeyma Subaşı'nın 21 Yaşındaki Halinden Zuhal Topal'ın Aile Pozuna 10 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Hikayeleri

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
11.07.2025 - 00:17

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Mert Demir

Mert Demir

Özge Yağız

Özge Yağız

Özge Özpirinçci

Özge Özpirinçci

Seda Sayan

Seda Sayan

Aslı Bekiroğlu

Aslı Bekiroğlu
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Cemal Can Canseven

Cemal Can Canseven

Devrim Özkan

Devrim Özkan

İrem Derici

İrem Derici

Anıl Altan

Anıl Altan

Şebnem Bozoklu

Şebnem Bozoklu
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Zuhal Topal

Zuhal Topal

Uraz Kaygılaroğlu

Uraz Kaygılaroğlu

Şeyma Subaşı

Şeyma Subaşı
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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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