onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Kenan Doğulu'dan Dünyaca Ünlü Yıldıza Jest: Justin Timberlake’i Meşhur Yalısında Ağırlayacak!

Kenan Doğulu'dan Dünyaca Ünlü Yıldıza Jest: Justin Timberlake’i Meşhur Yalısında Ağırlayacak!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
11.07.2025 - 16:36

Türkiye’de konser vermeye hazırlanan dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake’i Türkiye’deki hayranları sabırsızlıkla ve büyük bir heyecanla bekliyor. Geri sayım sürerken şaşırtan bir bilgi daha geldi. Muhabir Online'nin iddiasına göre Timberlake’in konser sonrası Kenan Doğulu’nun boğazdaki yalısında after partiye katılacağı konuşuluyor. İstanbul gecelerine damga vuracak bu özel parti şimdiden merak konusu oldu.

İşte detaylar…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pop ve R&B müziğinin sevilen isimlerinden dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake’i mutlaka tanıyorsunuzdur.

Pop ve R&B müziğinin sevilen isimlerinden dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake’i mutlaka tanıyorsunuzdur.

Hem solo kariyerindeki hit şarkıları hem de eski grubu NSYNC döneminden kalan efsane şarkılarıyla gönlümüzde ayrı bir yeri var. Timberlake, son olarak 2014 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu’nda verdiği muhteşem konserle Türk hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatmıştı. 

Ve şimdi, aradan geçen uzun yılların ardından İstanbul’a yeniden gelmeye hazırlanıyor.

2025 yılında Justin Timberlake, “The Forget Tomorrow World Tour” kapsamında İstanbul’daki hayranlarıyla buluşacak.

2025 yılında Justin Timberlake, “The Forget Tomorrow World Tour” kapsamında İstanbul’daki hayranlarıyla buluşacak.

30 Temmuz’da gerçekleşecek konser sadece nostaljik bir tur olmayacak; Timberlake, ‘Everything I Thought It Was’ isimli yepyeni albümünden de şarkılar seslendirecek. Bu yüzden hem eski fanlar hem de yeni nesil müzikseverler için bambaşka bir deneyim yaşanacak diyebiliriz!

Hayranlar konser için gün sayarken, Timberlake’in sahne öncesi ve sonrası istekleri de çok konuşulmuştu.

Bu detaylardan zaten bir önceki içeriğimizde uzun uzun bahsetmiştik:

Fakat asıl bomba şimdi patladı!

Fakat asıl bomba şimdi patladı!

Konserin hemen ardından Justin Timberlake’in soluğu Kenan Doğulu’nun boğazdaki görkemli yalısında alacağı konuşuluyor. Magazin Online'nin iddiasına göre Kenan Doğulu, Timberlake onuruna özel bir after party organize ediyor. İstanbul Boğazı’nın o eşsiz manzarasında ünlülerle dolu bir gece yaşanacak gibi duruyor. 

Bakalım bu partiye dair fotoğraflar sızar mı, neler yaşanır… Hep birlikte göreceğiz!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
2
2
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın