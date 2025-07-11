Kenan Doğulu'dan Dünyaca Ünlü Yıldıza Jest: Justin Timberlake’i Meşhur Yalısında Ağırlayacak!
Türkiye’de konser vermeye hazırlanan dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake’i Türkiye’deki hayranları sabırsızlıkla ve büyük bir heyecanla bekliyor. Geri sayım sürerken şaşırtan bir bilgi daha geldi. Muhabir Online'nin iddiasına göre Timberlake’in konser sonrası Kenan Doğulu’nun boğazdaki yalısında after partiye katılacağı konuşuluyor. İstanbul gecelerine damga vuracak bu özel parti şimdiden merak konusu oldu.
İşte detaylar…
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Pop ve R&B müziğinin sevilen isimlerinden dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake’i mutlaka tanıyorsunuzdur.
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2025 yılında Justin Timberlake, “The Forget Tomorrow World Tour” kapsamında İstanbul’daki hayranlarıyla buluşacak.
Fakat asıl bomba şimdi patladı!
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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