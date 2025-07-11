Kenan Doğulu'dan Dünyaca Ünlü Yıldıza Jest: Justin Timberlake’i Meşhur Yalısında Ağırlayacak!

30 Temmuz’da gerçekleşecek konser sadece nostaljik bir tur olmayacak; Timberlake, ‘Everything I Thought It Was’ isimli yepyeni albümünden de şarkılar seslendirecek. Bu yüzden hem eski fanlar hem de yeni nesil müzikseverler için bambaşka bir deneyim yaşanacak diyebiliriz!

Hayranlar konser için gün sayarken, Timberlake’in sahne öncesi ve sonrası istekleri de çok konuşulmuştu.