İlk Kez Paylaştı: Somer Sivrioğlu, Sevgilisinin Doğum Gününde İlan-ı Aşk Etti!
MasterChef Türkiye’nin en çok konuşulan jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, özel hayatıyla yine gündemde! Geçtiğimiz haftalarda Çeşme’de kendisinden 25 yaş küçük genç sevgilisiyle yakalanan ünlü şef, bu kez Tilbe Uslu’nun doğum gününü romantik bir mesajla kutlayarak aşkını ilan etti. Paylaşımına “İyi ki doğdun oyun arkadaşım, iyi ki varsın Bambi ❤️” notunu düşen Sivrioğlu’nun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Buyrun detaylara birlikte bakalım.
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Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programlarından MasterChef Türkiye’yi bilmeyen yoktur!
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Geçtiğimiz haftalarda Somer Şef, Çeşme’de kendisinden tam 25 yaş küçük sevgilisi Tilbe Uslu’yla ilk kez el ele, göz göze görüntülenmişti.
İşte o çok konuşulan yeni ilişki bu kez resmiyete döküldü diyebiliriz!
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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oyun arkadaşım, Bambi bunlar nasıl sözler böyle,mutfakta baharatları fazla karıştırınca böyle oluyor demek ki,🤔
Bambi ne lan 😅😅
Oyun arkadaşım demesi güzelmiş bizde kullanalım