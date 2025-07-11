İlk Kez Paylaştı: Somer Sivrioğlu, Sevgilisinin Doğum Gününde İlan-ı Aşk Etti!

Yarışmanın jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu oturuyor malum… Yemek konusundaki yorumları kadar özel hayatıyla da sık sık magazin gündemine düşen Somer Chef, yine çok konuşulacak bir paylaşım yaptı!

Bilenler bilir; Somer Sivrioğlu bir dönem Ayşe Özyılmazel ile aşk yaşamıştı. İkilinin sürpriz ayrılığı sonrasında ünlü şefin özel hayatı hayranlarının radarına girmişti. Derken yaz sezonu geldi, tatil beldelerinde paparazzilerin objektifleri de açıldı tabii…