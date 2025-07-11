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İlk Kez Paylaştı: Somer Sivrioğlu, Sevgilisinin Doğum Gününde İlan-ı Aşk Etti!

İlk Kez Paylaştı: Somer Sivrioğlu, Sevgilisinin Doğum Gününde İlan-ı Aşk Etti!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
11.07.2025 - 13:27

MasterChef Türkiye’nin en çok konuşulan jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, özel hayatıyla yine gündemde! Geçtiğimiz haftalarda Çeşme’de kendisinden 25 yaş küçük genç sevgilisiyle yakalanan ünlü şef, bu kez Tilbe Uslu’nun doğum gününü romantik bir mesajla kutlayarak aşkını ilan etti. Paylaşımına “İyi ki doğdun oyun arkadaşım, iyi ki varsın Bambi ❤️” notunu düşen Sivrioğlu’nun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. 

Buyrun detaylara birlikte bakalım.

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Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programlarından MasterChef Türkiye’yi bilmeyen yoktur!

Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programlarından MasterChef Türkiye’yi bilmeyen yoktur!

Yarışmanın jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu oturuyor malum… Yemek konusundaki yorumları kadar özel hayatıyla da sık sık magazin gündemine düşen Somer Chef, yine çok konuşulacak bir paylaşım yaptı!

Bilenler bilir; Somer Sivrioğlu bir dönem Ayşe Özyılmazel ile aşk yaşamıştı. İkilinin sürpriz ayrılığı sonrasında ünlü şefin özel hayatı hayranlarının radarına girmişti. Derken yaz sezonu geldi, tatil beldelerinde paparazzilerin objektifleri de açıldı tabii…

Geçtiğimiz haftalarda Somer Şef, Çeşme’de kendisinden tam 25 yaş küçük sevgilisi Tilbe Uslu’yla ilk kez el ele, göz göze görüntülenmişti.

Geçtiğimiz haftalarda Somer Şef, Çeşme’de kendisinden tam 25 yaş küçük sevgilisi Tilbe Uslu’yla ilk kez el ele, göz göze görüntülenmişti.

Hatta sıcak havaya dayanamayıp el ele denize giren ikilinin samimi anları da magazin sayfalarını süslemişti.

Kaçıranlar için detaylardan burada bahsetmiştik:

İşte o çok konuşulan yeni ilişki bu kez resmiyete döküldü diyebiliriz!

İşte o çok konuşulan yeni ilişki bu kez resmiyete döküldü diyebiliriz!

Somer Sivrioğlu, Uslu’nun doğum gününde sosyal medya hesabından bir kare paylaşıp aşkını ilan etti. Ünlü şef paylaşımına romantik mi romantik bir not düştü:

“Sonra birgün en kötü gecende, en dağılmış anında çıkıverir karşına. Bu devirde yittiğini sandığın her şeyi yeniden yeşertir içinde. İyi ki doğdun oyun arkadaşım, iyi ki varsın Bambi ❤️”

Bakalım yaz boyu bu aşkın yeni kareleri, romantik tatil fotoğrafları sosyal medyada ne kadar konuşulacak… Biz takipteyiz, siz de kalın! 💕✨

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Kerem Senol

oyun arkadaşım, Bambi bunlar nasıl sözler böyle,mutfakta baharatları fazla karıştırınca böyle oluyor demek ki,🤔

michael.elende

Bambi ne lan 😅😅

M.J

Oyun arkadaşım demesi güzelmiş bizde kullanalım