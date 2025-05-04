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Justin Timberlake'in İstanbul Konseri Öncesi Kulis İstekleri Dikkat Çekti

Justin Timberlake'in İstanbul Konseri Öncesi Kulis İstekleri Dikkat Çekti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
04.05.2025 - 15:08

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake, 2025 yazında Türkiye’ye geliyor! Cry Me a River, Mirrors, SexyBack ve Can’t Stop the Feeling gibi hit şarkılarıyla müzik dünyasına damga vuran yıldız, 30 Temmuz’da İstanbul Teknik Üniversitesi Stadyumu’nda sahne alacak. Türkiye’de en son 2014 yılında konser veren Timberlake’in dönüşü büyük heyecan yarattı. 

Hayranları gün sayarken, sanatçının konser için ilettiği özel talepler de konuşulmaya başlandı. İddiaya göre kulis listesi epey dikkat çekici! 

İşte detaylar…

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Justin Timberlake, hem sesiyle hem sahne şovlarıyla tam bir dünya starı.

Justin Timberlake, hem sesiyle hem sahne şovlarıyla tam bir dünya starı.

Müzik kariyerine ’NSYNC grubunun bir parçası olarak adım atan Timberlake, solo kariyerinde ise çıtayı çok daha yukarılara taşıdı. What Goes Around… Comes Around, My Love, Filthy, Rock Your Body gibi şarkılarıyla listeleri altüst etti, konserleri tıka basa doldu, ödülleri topladı.

 Aynı zamanda oyunculukta da başarılı performanslar sergileyen Timberlake, tam anlamıyla bir sahne adamı.

2014 yılında Türkiye’de verdiği ilk konser hala hafızalarda. O dönem Soma faciası sonrası sahnede sergilediği duyarlılık, Türk hayranlarının kalbinde ayrı bir yer açmıştı.

Konserinde hayatını kaybedenler için Until The End of Time şarkısını seslendirmişti.

Konserinde hayatını kaybedenler için Until The End of Time şarkısını seslendirmişti.

'Bu şarkı Soma'da hayatını kaybedenler için' diyen Timberlake misafirlerine duygusal anlar yaşatmıştı. Twitter (X) hesabında da 'Duyduğumuz Soma Madeni trajedisi çok üzücü. Kalbim, Türkiye'de bütün vefat edenlerle ve etkilenen aileleriyle' paylaşımıyla üzüntüsünü dile getirmişti.

Aradan geçen 11 yılın ardından Timberlake, The Forget Tomorrow World Tour kapsamında yeniden İstanbul’a geliyor.

30 Temmuz’da İTÜ Stadyumu’nda sahne alacak olan ünlü yıldız, yalnızca geçmiş hitlerini değil, Everything I Thought It Was adlı yepyeni albümünden şarkıları da canlı olarak seslendirecek.

30 Temmuz’da İTÜ Stadyumu’nda sahne alacak olan ünlü yıldız, yalnızca geçmiş hitlerini değil, Everything I Thought It Was adlı yepyeni albümünden şarkıları da canlı olarak seslendirecek.

Biletler ise 8 Mayıs’ta satışa çıkıyor. Yazın en çok konuşulacak konserlerinden biri olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Hayranlar gün sayarken, kulis talepleri de dikkat çekti. İddiaya göre Timberlake, sahne öncesi ve sonrası kulisinde çekirdeksiz üzüm, ananas, muz, mango, avokado, elma, Antep fıstığı, buzlu badem ve ceviz bulundurulmasını istedi.  Ayrıca odanın sıcaklığının 22 derecede sabit tutulması talimatını verdiği konuşuluyor.

İddialar doğru mu bilinmez ama İstanbul konserinin uzun süre konuşulacağı şimdiden kesin.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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