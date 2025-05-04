Justin Timberlake'in İstanbul Konseri Öncesi Kulis İstekleri Dikkat Çekti
Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake, 2025 yazında Türkiye’ye geliyor! Cry Me a River, Mirrors, SexyBack ve Can’t Stop the Feeling gibi hit şarkılarıyla müzik dünyasına damga vuran yıldız, 30 Temmuz’da İstanbul Teknik Üniversitesi Stadyumu’nda sahne alacak. Türkiye’de en son 2014 yılında konser veren Timberlake’in dönüşü büyük heyecan yarattı.
Hayranları gün sayarken, sanatçının konser için ilettiği özel talepler de konuşulmaya başlandı. İddiaya göre kulis listesi epey dikkat çekici!
İşte detaylar…
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Justin Timberlake, hem sesiyle hem sahne şovlarıyla tam bir dünya starı.
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Konserinde hayatını kaybedenler için Until The End of Time şarkısını seslendirmişti.
30 Temmuz’da İTÜ Stadyumu’nda sahne alacak olan ünlü yıldız, yalnızca geçmiş hitlerini değil, Everything I Thought It Was adlı yepyeni albümünden şarkıları da canlı olarak seslendirecek.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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