Justin Timberlake'in İstanbul Konseri Öncesi Kulis İstekleri Dikkat Çekti

Müzik kariyerine ’NSYNC grubunun bir parçası olarak adım atan Timberlake, solo kariyerinde ise çıtayı çok daha yukarılara taşıdı. What Goes Around… Comes Around, My Love, Filthy, Rock Your Body gibi şarkılarıyla listeleri altüst etti, konserleri tıka basa doldu, ödülleri topladı.

Aynı zamanda oyunculukta da başarılı performanslar sergileyen Timberlake, tam anlamıyla bir sahne adamı.

2014 yılında Türkiye’de verdiği ilk konser hala hafızalarda. O dönem Soma faciası sonrası sahnede sergilediği duyarlılık, Türk hayranlarının kalbinde ayrı bir yer açmıştı.