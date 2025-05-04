Derya Uluğ "Artık Susmak İstemiyorum" Diyerek Yaşadığı Kabusu İlk Kez İfşa Etti

“Bu gece hayatımın en zor sahnesini yaptım. Yaklaşık bir buçuk yıldır Asil’e ve bana tehdit ve tacizlerde bulunan, defalarca evimize gelen, hakkında elektronik kelepçe ve uzaklaştırma kararı olan, hatta onanmak üzere hapis cezası bulunan bir şahıs, İzmir’deki sahneme geldi. Dibimize kadar girdi. Eğlenen insanları tedirgin etmemek için elim ayağım titreyerek sahnemi tamamladım.”

Derya Uluğ sözlerine, “Bu şahıs normal değil! Daha fazla susmak ve korkmak istemiyorum” diyerek devam etti. Anlaşılan o ki sanatçının yaşadığı bu durum artık tahammül sınırlarını aşmış durumda.

Hem kendi güvenliği hem de sevgilisi Asil Gök’ün güvenliği için adım atılması gerektiğini vurgulayan Derya, yasal sürecin de devam ettiğini belirtti.