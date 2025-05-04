Derya Uluğ "Artık Susmak İstemiyorum" Diyerek Yaşadığı Kabusu İlk Kez İfşa Etti
Hit üstüne hit şarkılarla müzik dünyasında zirveye yerleşen Derya Uluğ, sadece sahnesiyle değil, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Asil Gök’le yaşadığı aşkla da gündemden düşmüyor. Aşklarını şarkıya dönüştüren çift, sosyal medyada da birbirlerine olan sevgilerini haykırıyor. Uluğ, geçtiğimiz günlerde de sevgilisinin pantolonunun Hazine Bakanı’nın kıyafetiyle karıştığı anıyla güldürmüştü. Ancak bu kez işler pek de öyle eğlenceli değil. Ünlü şarkıcı sosyal medyada yaptığı paylaşımda yaşadıklarını anlatırken “Bu şahıs normal değil! Daha fazla korkmak ve susmak istemiyorum” diyerek yaşadığı kabusu ifşa etti.
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Yansıma, Esmerin Adı Oya, Okyanus, Sana Çıkıyor Yollar gibi dillerden düşmeyen şarkıların sahibi Derya Uluğ’u tanımayan yoktur.
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Asil Gök’ün biricik sevgilisi Derya Uluğ'un doğum gününde yaptığı romantik paylaşımlar da sosyal medyada yankı bulmuştu.
Fakat ne yazık ki bu kez haberler pek eğlenceli değil.
Paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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