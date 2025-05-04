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Derya Uluğ "Artık Susmak İstemiyorum" Diyerek Yaşadığı Kabusu İlk Kez İfşa Etti

Derya Uluğ "Artık Susmak İstemiyorum" Diyerek Yaşadığı Kabusu İlk Kez İfşa Etti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
04.05.2025 - 10:59

Hit üstüne hit şarkılarla müzik dünyasında zirveye yerleşen Derya Uluğ, sadece sahnesiyle değil, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Asil Gök’le yaşadığı aşkla da gündemden düşmüyor. Aşklarını şarkıya dönüştüren çift, sosyal medyada da birbirlerine olan sevgilerini haykırıyor. Uluğ, geçtiğimiz günlerde de sevgilisinin pantolonunun Hazine Bakanı’nın kıyafetiyle karıştığı anıyla güldürmüştü. Ancak bu kez işler pek de öyle eğlenceli değil. Ünlü şarkıcı sosyal medyada yaptığı paylaşımda yaşadıklarını anlatırken “Bu şahıs normal değil! Daha fazla korkmak ve susmak istemiyorum” diyerek yaşadığı kabusu ifşa etti.

İşte tüm detaylar…

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Yansıma, Esmerin Adı Oya, Okyanus, Sana Çıkıyor Yollar gibi dillerden düşmeyen şarkıların sahibi Derya Uluğ’u tanımayan yoktur.

Yansıma, Esmerin Adı Oya, Okyanus, Sana Çıkıyor Yollar gibi dillerden düşmeyen şarkıların sahibi Derya Uluğ’u tanımayan yoktur.

Güçlü sesiyle sahnelerde fırtına gibi esen sanatçı, aşk hayatıyla da magazinin ilgi odağı. Uzun süredir birlikte olduğu müzisyen sevgilisi Asil Gök ile ilişkileri tam anlamıyla peri masalı gibi. 

Üstelik bu aşk sadece sosyal medyada değil, müzikte de karşılık bulmuş durumda. İkilinin birlikte söyledikleri Yansıma şarkısı büyük ses getirmiş, hayranlar “Hem kulağımızı hem kalbimizi mest ettiniz” yorumları yapmıştı.

Asil Gök’ün biricik sevgilisi Derya Uluğ'un doğum gününde yaptığı romantik paylaşımlar da sosyal medyada yankı bulmuştu.

Asil Gök’ün biricik sevgilisi Derya Uluğ'un doğum gününde yaptığı romantik paylaşımlar da sosyal medyada yankı bulmuştu.

“Bugün full bizi paylaşırım” diyen Gök tüm gün sosyal medya hesabından aşk dolu paylaşımlar yaparak gündem olmuştu. “İyi ki doğdun sevgilim. Sen benim her şeyimsin” notuyla gönülleri bir kez daha fethetmişti. 

Yakışıklı müzisyen zaman zaman eğlenceli paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Derya Uluğ, Asil Gök'ün pantolonunun Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in kıyafetleriyle karıştığını gülerek anlatmış ve “Ancak senin başına gelebilirdi” notunu düşmüştü. Sosyal medyada bu anlar çokça konuşulmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan burada bahsetmiştik:

Fakat ne yazık ki bu kez haberler pek eğlenceli değil.

Fakat ne yazık ki bu kez haberler pek eğlenceli değil.

Derya Uluğ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yaşadığı bir kabusu ilk kez ifşa etti. 

İzmir konseri sırasında, uzun süredir hem kendisini hem sevgilisi Asil Gök’ü tehdit eden bir şahsın konser alanına geldiğini duyurdu.

Paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bu gece hayatımın en zor sahnesini yaptım. Yaklaşık bir buçuk yıldır Asil’e ve bana tehdit ve tacizlerde bulunan, defalarca evimize gelen, hakkında elektronik kelepçe ve uzaklaştırma kararı olan, hatta onanmak üzere hapis cezası bulunan bir şahıs, İzmir’deki sahneme geldi. Dibimize kadar girdi. Eğlenen insanları tedirgin etmemek için elim ayağım titreyerek sahnemi tamamladım.”

Derya Uluğ sözlerine, “Bu şahıs normal değil! Daha fazla susmak ve korkmak istemiyorum” diyerek devam etti. Anlaşılan o ki sanatçının yaşadığı bu durum artık tahammül sınırlarını aşmış durumda. 

Hem kendi güvenliği hem de sevgilisi Asil Gök’ün güvenliği için adım atılması gerektiğini vurgulayan Derya, yasal sürecin de devam ettiğini belirtti.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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