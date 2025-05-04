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İzzet Altunmeşe'nin Oyuncu Oğlu Fırat Altunmeşe ile Nişanlısı Gizem Öztüre Evlendi

İzzet Altunmeşe'nin Oyuncu Oğlu Fırat Altunmeşe ile Nişanlısı Gizem Öztüre Evlendi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
04.05.2025 - 09:50

Ünlü oyuncudan mutluluk dolu haber geldi! Fırat Altunmeşe, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Gizem Öztüre ile dünyaevine girdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu güzel haberi sevenleriyle paylaşan oyuncu, “Sadece ikimiz” notuyla duygulandırdı. Ağabeyinin vefatının ardından zor günler geçiren genç oyuncu, sonunda yüzü güldü. İşte evlilik haberiyle gündeme gelen Fırat Altunmeşe’nin paylaşımları...

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Kaçak Gelinler, Maral, Mucize Doktor, Evlilik Hakkında Her Şey, Bahar gibi dizilerden mutlaka tanıyorsunuzdur onu…

Kaçak Gelinler, Maral, Mucize Doktor, Evlilik Hakkında Her Şey, Bahar gibi dizilerden mutlaka tanıyorsunuzdur onu…

Yakışıklı oyuncu Fırat Altunmeşe, 35 yaşında olmasına rağmen şimdiden ekranların tanıdık yüzlerinden biri. Son olarak Piyasa dizisinde karşımıza çıkan Altunmeşe, bu kez bir proje değil; özel hayatıyla gündemde. 

Ve bu kez haberler oldukça tatlı!

Bilenler bilir genç oyuncu 2022 yılında çok zor bir dönem geçirmişti. Ağabeyi Ali Murat Altunmeşe, trajik bir şekilde 11. kattan düşerek hayatını kaybetmişti. Bu acı olaydan sonra Fırat Altunmeşe, sosyal medya hesabından çok konuşulan bir harekette bulunmuş çoğunu silmişti. Açıklamasında ise “Çoğunuzu takipten çıkıyorum çünkü genel olarak ilgimi çekmediğinizi fark ettim… Bazılarınızı da sevmiyorum. Alayınız sahte!” ifadelerini kullanmıştı.

Bu satırlar sosyal medyada epey gündem olmuş, oyuncunun yaşadığı duygusal çöküntü herkesin yüreğine dokunmuştu.

Bu satırlar sosyal medyada epey gündem olmuş, oyuncunun yaşadığı duygusal çöküntü herkesin yüreğine dokunmuştu.

Ancak zamanla kendini toparladı, projelere döndü ve kalbine yeniden aşk misafir oldu.

O günden sonra hayatına dair çok daha sıcak ve samimi paylaşımlar yapmaya başlayan Altunmeşe, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Gizem Öztüre ile aşkını da gizlemedi. Zaman zaman birlikte pozlarını paylaşan oyuncu, bir paylaşımına “Güneşli günler ❤️” notunu düşerek aşkını adeta haykırmıştı.

Ve beklenen haber sonunda geldi!

Ve beklenen haber sonunda geldi!

Usta sanatçı İzzet Altınmeşe’nin oğlu Fırat Altunmeşe, Gizem Öztüre ile evlendiğini sosyal medya üzerinden duyurdu. Paylaşımına sade ama derin bir not düştü: “Sadece ikimiz 🤍”.

Derya Şensoy, İlayda Alişan, Hayal Köseoğlu ve Bige Önal gibi meslektaşları da bu mutlu anı kaçırmadı, çiftin evlilik haberine yorumlarıyla destek verdi.

Bizler de çiftimize mutluluklar diliyoruz!

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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