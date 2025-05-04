İzzet Altunmeşe'nin Oyuncu Oğlu Fırat Altunmeşe ile Nişanlısı Gizem Öztüre Evlendi
Ünlü oyuncudan mutluluk dolu haber geldi! Fırat Altunmeşe, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Gizem Öztüre ile dünyaevine girdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu güzel haberi sevenleriyle paylaşan oyuncu, “Sadece ikimiz” notuyla duygulandırdı. Ağabeyinin vefatının ardından zor günler geçiren genç oyuncu, sonunda yüzü güldü. İşte evlilik haberiyle gündeme gelen Fırat Altunmeşe’nin paylaşımları...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kaçak Gelinler, Maral, Mucize Doktor, Evlilik Hakkında Her Şey, Bahar gibi dizilerden mutlaka tanıyorsunuzdur onu…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu satırlar sosyal medyada epey gündem olmuş, oyuncunun yaşadığı duygusal çöküntü herkesin yüreğine dokunmuştu.
Ve beklenen haber sonunda geldi!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın