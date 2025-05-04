İzzet Altunmeşe'nin Oyuncu Oğlu Fırat Altunmeşe ile Nişanlısı Gizem Öztüre Evlendi

Yakışıklı oyuncu Fırat Altunmeşe, 35 yaşında olmasına rağmen şimdiden ekranların tanıdık yüzlerinden biri. Son olarak Piyasa dizisinde karşımıza çıkan Altunmeşe, bu kez bir proje değil; özel hayatıyla gündemde.

Ve bu kez haberler oldukça tatlı!

Bilenler bilir genç oyuncu 2022 yılında çok zor bir dönem geçirmişti. Ağabeyi Ali Murat Altunmeşe, trajik bir şekilde 11. kattan düşerek hayatını kaybetmişti. Bu acı olaydan sonra Fırat Altunmeşe, sosyal medya hesabından çok konuşulan bir harekette bulunmuş çoğunu silmişti. Açıklamasında ise “Çoğunuzu takipten çıkıyorum çünkü genel olarak ilgimi çekmediğinizi fark ettim… Bazılarınızı da sevmiyorum. Alayınız sahte!” ifadelerini kullanmıştı.