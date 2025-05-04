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Şarkıcı Buray Özel Hayatıyla İlgili Evlilik İtirafında Bulununca Stüdyo Buz Kesti

Şarkıcı Buray Özel Hayatıyla İlgili Evlilik İtirafında Bulununca Stüdyo Buz Kesti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
04.05.2025 - 09:05

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı seven ünlü şarkıcı Buray, Konuşanlar programında yaptığı itiraflarla herkesi şaşırttı. Hasan Can Kaya’nın soruları karşısında samimiyet sınırlarını zorlayan Buray, 7 yıl süren evliliğini ilk kez açıkladı. Şarkıcının geçmişine dair anlattıkları hem Hasan Can’ı hem de stüdyodakileri şoke etti. Avustralya’da evlendiğini ve 7 yıl orada yaşadığını söyleyen ünlü isim, hayatına dair pek bilinmeyen detayları ilk kez anlattı. Magazin dünyasından uzak duran, özel hayatını hep sır gibi saklayan Buray’ın bu açıklamaları gündeme bomba gibi düştü.

İşte o çok konuşulan açıklamaları...

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Sen Sevda Mısın?, Alaz Alaz, Seni Sevmiyorum Artık ya da Mecnun şarkılarından birini mutlaka duymuşsunuzdur.

Sen Sevda Mısın?, Alaz Alaz, Seni Sevmiyorum Artık ya da Mecnun şarkılarından birini mutlaka duymuşsunuzdur.

Özellikle yaz akşamlarında plajda, arabada, bir yerlerde muhakkak kulağınıza çalınan o romantik, iç kıpırdatan şarkıların sahibi Buray! 1984 doğumlu Kıbrıslı şarkıcı, müzik kariyerindeki başarısıyla gönüllerde taht kurdu ama iş özel hayatına gelince adeta sır küpüydü. 

Magazin kameralarından uzak, aşklarını gizli yaşayan bir isimdi. Ta ki Hasan Can Kaya’nın Konuşanlar programına konuk olana kadar…

Buray, Konuşanlar’da öyle samimi açıklamalar yaptı ki hem Hasan Can hem de izleyiciler adeta ağızları açık dinledi.

Buray, Konuşanlar’da öyle samimi açıklamalar yaptı ki hem Hasan Can hem de izleyiciler adeta ağızları açık dinledi.

Hasan Can’ın “En uzun ilişkin ne kadar sürdü?” sorusuna verdiği cevap stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı. Şarkıcı, “Evliydim ben 7 yıl. Avustralya’da evliydim. 24 yaşında kız istedim, 25’te evlendim, 31’de boşandım.” deyince Hasan Can bile şaşkınlığını gizleyemedi: “Sen kaç yaşındasın? 14 yaşında görünüyorsun!”

İtiraf bununla da bitmedi. Hasan Can’ın “Kız yabancı mıydı?” sorusuna Buray, “Orada doğdu büyüdü ama ailesi Türk” cevabını verdi. 7 yıl orada Avustral'yada yaşadığını söyleyen Buray'a Hasan Can ise espriyle karışık “Ne saçma bir hayatın var!” diyerek kahkahayı patlattı.

İşte o anlar:

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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