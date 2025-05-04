Şarkıcı Buray Özel Hayatıyla İlgili Evlilik İtirafında Bulununca Stüdyo Buz Kesti

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı seven ünlü şarkıcı Buray, Konuşanlar programında yaptığı itiraflarla herkesi şaşırttı. Hasan Can Kaya’nın soruları karşısında samimiyet sınırlarını zorlayan Buray, 7 yıl süren evliliğini ilk kez açıkladı. Şarkıcının geçmişine dair anlattıkları hem Hasan Can’ı hem de stüdyodakileri şoke etti. Avustralya’da evlendiğini ve 7 yıl orada yaşadığını söyleyen ünlü isim, hayatına dair pek bilinmeyen detayları ilk kez anlattı. Magazin dünyasından uzak duran, özel hayatını hep sır gibi saklayan Buray’ın bu açıklamaları gündeme bomba gibi düştü.

İşte o çok konuşulan açıklamaları...