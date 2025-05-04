Şarkıcı Buray Özel Hayatıyla İlgili Evlilik İtirafında Bulununca Stüdyo Buz Kesti
Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı seven ünlü şarkıcı Buray, Konuşanlar programında yaptığı itiraflarla herkesi şaşırttı. Hasan Can Kaya’nın soruları karşısında samimiyet sınırlarını zorlayan Buray, 7 yıl süren evliliğini ilk kez açıkladı. Şarkıcının geçmişine dair anlattıkları hem Hasan Can’ı hem de stüdyodakileri şoke etti. Avustralya’da evlendiğini ve 7 yıl orada yaşadığını söyleyen ünlü isim, hayatına dair pek bilinmeyen detayları ilk kez anlattı. Magazin dünyasından uzak duran, özel hayatını hep sır gibi saklayan Buray’ın bu açıklamaları gündeme bomba gibi düştü.
İşte o çok konuşulan açıklamaları...
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Sen Sevda Mısın?, Alaz Alaz, Seni Sevmiyorum Artık ya da Mecnun şarkılarından birini mutlaka duymuşsunuzdur.
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Buray, Konuşanlar’da öyle samimi açıklamalar yaptı ki hem Hasan Can hem de izleyiciler adeta ağızları açık dinledi.
İşte o anlar:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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