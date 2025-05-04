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Gonca Vuslateri, Sırrı Süreyya Önder ile Komşuluk Anısını Paylaştı

Gonca Vuslateri, Sırrı Süreyya Önder ile Komşuluk Anısını Paylaştı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
04.05.2025 - 12:56

Erken kaybı yalnızca siyaseti değil, sanat camiasını da derinden sarstı! Sırrı Süreyya Önder’in vefatı sonrası Hazal Kaya, Selçuk Yöntem, Barış Atay, Esra Erol, Defne Samyeli, İsmail Saymaz, Mahsun Kırmızıgül, Kübra Par, Ferit Kaya ve Fırat Tanış gibi birçok ünlü isim taziye mesajları paylaşmıştı. Son olarak Gonca Vuslateri’nin yaptığı paylaşım gündeme oturdu. 

Oyuncunun, “Bu sefer de ölüm konusunda anlaşamadık Sırrı abi” sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 

İşte o paylaşım...

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DEM Parti milletvekili, senarist ve yönetmen kimliğiyle tanıdığımız Sırrı Süreyya Önder’den acı haber geçtiğimiz gün geldi.

DEM Parti milletvekili, senarist ve yönetmen kimliğiyle tanıdığımız Sırrı Süreyya Önder’den acı haber geçtiğimiz gün geldi.

Uzun yıllardır kalp rahatsızlığı olan Önder, 15 Nisan’da geçirdiği kalp krizi sonrası Şişli’deki Florence Nightingale Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Tam 18 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi ama bu mücadele 3 Mayıs günü çoklu organ yetmezliği nedeniyle sona erdi.

Sırrı Süreyya Önder’in vefatı yalnızca siyaset sahnesinde değil, sanat ve medya camiasında da derin bir boşluk yarattı. Ünlü isimler birer birer sosyal medya üzerinden taziye mesajları paylaşmaya başladı. Hazal Kaya, “Üzüntümü tarif edemiyorum” derken; Esra Erol, “Çok üzüldüm” sözleriyle Önder’i andı.

Kaçıranlar için👇

İstanbul’daki cenaze töreninde ise duygu dolu anlar yaşandı.

İstanbul’daki cenaze töreninde ise duygu dolu anlar yaşandı.

İlk tören Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı. Önder’e veda etmek isteyenler ellerinde karanfiller, yakalarında onun fotoğraflarıyla alanda toplandı. En yürek burkan an ise kızı Ceren Önder Kandemir’in konuşmasıydı. Geçen hafta babasına yazdığı mektubu tören alanında yüksek sesle okudu:

“Baba, hayatımın bütün renkleri gitti. Benim bildiğim hayat bitti.”

Detaylardan bir önceki içeriğimizde bahsetmiştik:

Son olarak oyuncu Gonca Vuslateri’nin sosyal medya paylaşımı gündem oldu.

Son olarak oyuncu Gonca Vuslateri’nin sosyal medya paylaşımı gündem oldu.

Cihangir günlerinden bir anıyla başlayan paylaşımında, Önder’in sinema sevgisinden, hayatı yorumlayış biçiminden ve içindeki mizah dolu ruhtan bahsetti.

“Sırrı abi donanımı, sinema ve insan sevgisiyle öyle doluydu ki… Dinlemesi çok keyifli ve gülmemek imkansızdı. ‘Gülmek bir halk gülüyorsa gülmektir’ der şiir. Sırrı abi şiiri seven bir ruhtu.”

Gençlik yıllarında ideolojik olarak sık sık ters düştüklerini ama buna rağmen hep sohbet ettiklerini anlatan Vuslateri, sözlerine şöyle devam etti:

“Yaşım 25. ‘Sırrı abi saçmalama. Ne işin var senin bu meselede’ derdim. Şimdi 40 yaşıma merdiven dayadım, ebeveyn oldum. Artık bazı şeyleri daha iyi anlıyorum ama sen gittin. Bu sefer de ölüm konusunda anlaşamadık seninle… Ve ben yine aynı şeyi söylüyorum: ‘Ne işin var senin bu saçma sapan meselede?’”

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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