Gonca Vuslateri, Sırrı Süreyya Önder ile Komşuluk Anısını Paylaştı

Cihangir günlerinden bir anıyla başlayan paylaşımında, Önder’in sinema sevgisinden, hayatı yorumlayış biçiminden ve içindeki mizah dolu ruhtan bahsetti.

“Sırrı abi donanımı, sinema ve insan sevgisiyle öyle doluydu ki… Dinlemesi çok keyifli ve gülmemek imkansızdı. ‘Gülmek bir halk gülüyorsa gülmektir’ der şiir. Sırrı abi şiiri seven bir ruhtu.”

Gençlik yıllarında ideolojik olarak sık sık ters düştüklerini ama buna rağmen hep sohbet ettiklerini anlatan Vuslateri, sözlerine şöyle devam etti:

“Yaşım 25. ‘Sırrı abi saçmalama. Ne işin var senin bu meselede’ derdim. Şimdi 40 yaşıma merdiven dayadım, ebeveyn oldum. Artık bazı şeyleri daha iyi anlıyorum ama sen gittin. Bu sefer de ölüm konusunda anlaşamadık seninle… Ve ben yine aynı şeyi söylüyorum: ‘Ne işin var senin bu saçma sapan meselede?’”