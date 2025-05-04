Gonca Vuslateri, Sırrı Süreyya Önder ile Komşuluk Anısını Paylaştı
Erken kaybı yalnızca siyaseti değil, sanat camiasını da derinden sarstı! Sırrı Süreyya Önder’in vefatı sonrası Hazal Kaya, Selçuk Yöntem, Barış Atay, Esra Erol, Defne Samyeli, İsmail Saymaz, Mahsun Kırmızıgül, Kübra Par, Ferit Kaya ve Fırat Tanış gibi birçok ünlü isim taziye mesajları paylaşmıştı. Son olarak Gonca Vuslateri’nin yaptığı paylaşım gündeme oturdu.
Oyuncunun, “Bu sefer de ölüm konusunda anlaşamadık Sırrı abi” sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
İşte o paylaşım...
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DEM Parti milletvekili, senarist ve yönetmen kimliğiyle tanıdığımız Sırrı Süreyya Önder’den acı haber geçtiğimiz gün geldi.
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İstanbul’daki cenaze töreninde ise duygu dolu anlar yaşandı.
Son olarak oyuncu Gonca Vuslateri’nin sosyal medya paylaşımı gündem oldu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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