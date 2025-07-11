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Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy’un Ailece Çeşme Keyfi: Minik Mira Milena Tatlılığıyla Mest Etti!

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy’un Ailece Çeşme Keyfi: Minik Mira Milena Tatlılığıyla Mest Etti!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
11.07.2025 - 14:03

Sıcak havaların etkisini iyice artırmasıyla birlikte Çeşme, Bodrum gibi tatil beldeleri yine ünlülerin akınına uğradı. Ünlü oyuncu çift Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy da minik kızları Mira Milena ile soluğu Çeşme’de aldı. Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; bir plajda görüntülenen Oktay ailesi, denize girip çocuklarını yüzdürdü. Minik Mira Milena’nın tatlı halleri görenleri mest etti. 

Gelin bu keyifli anlara birlikte bakalım!

Kaynak: https://www.haberturk.com/berk-oktay-...
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Savaşçı dizisinin setinde tanışan ve kısa sürede aşk yaşamaya başlayan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022 yılında dünyaevine girmişti.

Savaşçı dizisinin setinde tanışan ve kısa sürede aşk yaşamaya başlayan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022 yılında dünyaevine girmişti.

Çiftin mutlulukları, 2023 yılında kucaklarına aldıkları kızları Mira Milena ile taçlanmıştı. Anne-baba olmanın heyecanını ilk kez yaşayan çift, bu güzel yolculukta her adımlarını sevenleriyle paylaşmayı da ihmal etmiyor.

Kariyerlerindeki başarılarının yanı sıra özel hayatlarıyla da sık sık magazin gündemine gelen ikili, sosyal medya paylaşımlarıyla adlarından söz ettirmeyi başarıyor. Gözümüzün önünde büyüyen minik Mira Milena ise şimdiden ailenin göz bebeği.

Yaz sezonunu açmak için rotayı Çeşme’ye çeviren Oktay ailesi, sıcak havanın tadını doyasıya çıkardı.

Yaz sezonunu açmak için rotayı Çeşme’ye çeviren Oktay ailesi, sıcak havanın tadını doyasıya çıkardı.

Bir plajda objektiflere yakalanan aile, hem denize girdi hem de minik Mira Milena’yı yüzdürerek serinletti. Milena’nın tatlı halleri ve mutlu aile pozları görenlerin içini ısıttı.

Bilenler bilir; Çeşme, Bodrum ve Alaçatı her yaz ünlülerin vazgeçilmez rotası.

Bilenler bilir; Çeşme, Bodrum ve Alaçatı her yaz ünlülerin vazgeçilmez rotası.

Bu sene o isimlerden biri de Oktay ailesi oldu. Tatil boyunca keyifli anlar yaşayan çiftin denizdeki neşeli halleri de objektiflere böyle yansıdı. Minik Milena’nın şirinliği ise kalpleri eritti!

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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M.J

Bebeğin ismi tekerleme gibi

Kaan Armen

Bu adamın ifşa videosu vardı unutmadık 😂😂😂