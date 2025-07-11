Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy’un Ailece Çeşme Keyfi: Minik Mira Milena Tatlılığıyla Mest Etti!
Kaynak: https://www.haberturk.com/berk-oktay-...
Sıcak havaların etkisini iyice artırmasıyla birlikte Çeşme, Bodrum gibi tatil beldeleri yine ünlülerin akınına uğradı. Ünlü oyuncu çift Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy da minik kızları Mira Milena ile soluğu Çeşme’de aldı. Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; bir plajda görüntülenen Oktay ailesi, denize girip çocuklarını yüzdürdü. Minik Mira Milena’nın tatlı halleri görenleri mest etti.
Gelin bu keyifli anlara birlikte bakalım!
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Savaşçı dizisinin setinde tanışan ve kısa sürede aşk yaşamaya başlayan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022 yılında dünyaevine girmişti.
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Yaz sezonunu açmak için rotayı Çeşme’ye çeviren Oktay ailesi, sıcak havanın tadını doyasıya çıkardı.
Bilenler bilir; Çeşme, Bodrum ve Alaçatı her yaz ünlülerin vazgeçilmez rotası.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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Bebeğin ismi tekerleme gibi
Bu adamın ifşa videosu vardı unutmadık 😂😂😂