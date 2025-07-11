Bir Dönem Mustafa Sandal ve Yalın'la Aşk Yaşayan Tuba Ünsal Türkçe Popu Sarsan İtirafıyla Gündem Oldu
Bir dönem peşinden koşturduğu ünlü isimlerle adından söz ettiren ve uğruna şarkılar yazılan Tuba Ünsal, yıllar sonra bu konu hakkında konuştu. Sergen Deveci’nin programına konuk olan Ünsal, “Bir dönem ben olmasaydım Türkçe popun hali ne olurdu bilmiyorum” dedi. Ünsal’ın bu iddialı sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Hem oyunculuğu hem de modelliğiyle kariyeriyle adından söz ettirmeyi başaran Tuba Ünsal'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Bir dönem magazin dünyasında en çok konuşulan isimlerden biri olmasının en büyük sebebi ise aşk hayatıydı.
Geçtiğimiz günlerde Sergen Deveci’nin YouTube’da yayınlanan Daniska Show programına katılan Tuba Ünsal, yıllar sonra bu konuda ilk kez konuştu.
Ünlü oyuncu, “Bana yazılmış şarkılar, albümler var. Öyle isimler var ki kızım bile onların hayranı. Konsere gidiyor, geliyor ve bana ‘Mami, bu şarkı da sana yazılmış değil mi?’ diyor” dedi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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