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Bir Dönem Mustafa Sandal ve Yalın'la Aşk Yaşayan Tuba Ünsal Türkçe Popu Sarsan İtirafıyla Gündem Oldu

Bir Dönem Mustafa Sandal ve Yalın'la Aşk Yaşayan Tuba Ünsal Türkçe Popu Sarsan İtirafıyla Gündem Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
11.07.2025 - 15:21

Bir dönem peşinden koşturduğu ünlü isimlerle adından söz ettiren ve uğruna şarkılar yazılan Tuba Ünsal, yıllar sonra bu konu hakkında konuştu. Sergen Deveci’nin programına konuk olan Ünsal, “Bir dönem ben olmasaydım Türkçe popun hali ne olurdu bilmiyorum” dedi. Ünsal’ın bu iddialı sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 

Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Hem oyunculuğu hem de modelliğiyle kariyeriyle adından söz ettirmeyi başaran Tuba Ünsal'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Hem oyunculuğu hem de modelliğiyle kariyeriyle adından söz ettirmeyi başaran Tuba Ünsal'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Vizontele, Çılgın Dersane, Karaoğlan gibi filmlerden ve Kara Melek, Küçük Kadınlar, Senden Başka gibi dizilerden hatırlamamak mümkün değil. Güzelliği ve enerjisiyle uzun yıllardır ekranlarda olan Ünsal, şimdilerde 43 yaşında ve daha çok aile yaşantısıyla dikkat çekiyor.

Bir dönem magazin dünyasında en çok konuşulan isimlerden biri olmasının en büyük sebebi ise aşk hayatıydı.

Bir dönem magazin dünyasında en çok konuşulan isimlerden biri olmasının en büyük sebebi ise aşk hayatıydı.

Ünsal’ın, Mustafa Sandal ve Yalın gibi pop müziğin sevilen isimleriyle yaşadığı aşklar, döneme damgasını vurmuştu. Hatta iki ünlü ismin de Tuba Ünsal için aşk şarkıları yazdığı biliniyor.

Geçtiğimiz günlerde Sergen Deveci’nin YouTube’da yayınlanan Daniska Show programına katılan Tuba Ünsal, yıllar sonra bu konuda ilk kez konuştu.

Geçtiğimiz günlerde Sergen Deveci’nin YouTube’da yayınlanan Daniska Show programına katılan Tuba Ünsal, yıllar sonra bu konuda ilk kez konuştu.

Türkçe pop müziğine bıraktığı etkiyi anlatırken iddialı açıklamalarda bulunan Ünsal, “Bir dönem ben olmasaydım, Türkçe popun hali ne olurdu bilmiyorum” diyerek şaşırttı.

Ünlü oyuncu, “Bana yazılmış şarkılar, albümler var. Öyle isimler var ki kızım bile onların hayranı. Konsere gidiyor, geliyor ve bana ‘Mami, bu şarkı da sana yazılmış değil mi?’ diyor” dedi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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