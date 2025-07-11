Birce Akalay'dan Ayşe Barım İçin Yürek Dağlayan Çağrı: 'Yaşam Mücadelesi Veriyor"
Menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla bir süredir cezaevinde. 7 Temmuz'da yapılan mahkemede Barım'ın tutukluluğuna devam kararı alınmış ve mahkeme 1 Ekim'e ertelenmişti. Oyuncu Birce Akalay, Ayşe Barım için yürek dağlayan bir paylaşımda bulundu.
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27 Ocak’ta tutuklanan menajer Ayşe Barım 7 Temmuz günü mahkemeye çıktı.
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İşte Birce Akalay'ın Ayşe Barım için yazdığı yürek dağlayan sözler:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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