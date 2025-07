Birce Akalay'dan Ayşe Barım İçin Yürek Dağlayan Çağrı: 'Yaşam Mücadelesi Veriyor"

Ne sesi gidiyor kulaklarımdan ne 20 kilo vermiş, her an ölüm riski taşıyan hastalıklarından yorgun düşmüş yüzüne rağmen duruşma boyunca bize halâ güç vermeye çalışan gözleri.

Ayşe Barım “üç beyin anevrizması” ve “acil ameliyat gerektiren 6 farklı kalp rahatsızlığı” ile bir hücrede yargıya masumiyetini ispatlayabilmek için, ailesi ve sevdikleri için tüm gücü ve inancıyla yaşam mücadelesi veriyor. Ani ölüm riski olduğunu çok kez sizlere duyurmaya çalıştık. Yaşam hakkını itibarını ve onurunu geri isteyen sadece menajerim değil, canımızın içidir ve şu noktada yaşam hakkı esastır.

Her gün her gece bu korku ile yaşamak başta kendisi ve ailesi olmak üzere biz dostları ve sevenleri için çok ama çok zor. Yüce adaletin bir gün tecelli edeceğine hiç şüphem yok. Masumiyet karinesi ve tutukluluk tedbirinin son çare olması prensibinin göz önünde bulundurulması gerekir. Bu süre zarfında canımın, dostumun yaşamını yitirmesini istemiyorum...