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Birce Akalay'dan Ayşe Barım İçin Yürek Dağlayan Çağrı: 'Yaşam Mücadelesi Veriyor"

Birce Akalay'dan Ayşe Barım İçin Yürek Dağlayan Çağrı: 'Yaşam Mücadelesi Veriyor"

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.07.2025 - 21:54

Menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla bir süredir cezaevinde. 7 Temmuz'da yapılan mahkemede Barım'ın tutukluluğuna devam kararı alınmış ve mahkeme 1 Ekim'e ertelenmişti. Oyuncu Birce Akalay, Ayşe Barım için yürek dağlayan bir paylaşımda bulundu.

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27 Ocak’ta tutuklanan menajer Ayşe Barım 7 Temmuz günü mahkemeye çıktı.

27 Ocak’ta tutuklanan menajer Ayşe Barım 7 Temmuz günü mahkemeye çıktı.

Gezi Parkı eylemlerini yönlendirdiği iddiasıyla “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla yargılanan oyuncu menajeri Ayşe Barım'ın mahkemesine oyuncu akını yaşandı. Sektörden pek çok ünlü isim mahkemede Ayşe Barım'ı yalnız bırakmadı. Bunlardan biri de oyuncu Birce Akalay oldu.

Mahkeme, Barım'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme 1 Ekim’e ertelendi. Söz konusu karar sonrasında mahkeme salonunda bulunan ünlü isimler büyük üzüntü yaşarken Birce Akalay, Instagram hesabından Ayşe Barım hakkında duygulandıran bir paylaşım yaparak özgürlüğü için çağrıda bulundu.

İşte Birce Akalay'ın Ayşe Barım için yazdığı yürek dağlayan sözler:

İşte Birce Akalay'ın Ayşe Barım için yazdığı yürek dağlayan sözler:

Ne sesi gidiyor kulaklarımdan ne 20 kilo vermiş, her an ölüm riski taşıyan hastalıklarından yorgun düşmüş yüzüne rağmen duruşma boyunca bize halâ güç vermeye çalışan gözleri.

Ayşe Barım “üç beyin anevrizması” ve “acil ameliyat gerektiren 6 farklı kalp rahatsızlığı” ile bir hücrede yargıya masumiyetini ispatlayabilmek için, ailesi ve sevdikleri için tüm gücü ve inancıyla yaşam mücadelesi veriyor. Ani ölüm riski olduğunu çok kez sizlere duyurmaya çalıştık. Yaşam hakkını itibarını ve onurunu geri isteyen sadece menajerim değil, canımızın içidir ve şu noktada yaşam hakkı esastır.

Her gün her gece bu korku ile yaşamak başta kendisi ve ailesi olmak üzere biz dostları ve sevenleri için çok ama çok zor. Yüce adaletin bir gün tecelli edeceğine hiç şüphem yok. Masumiyet karinesi ve tutukluluk tedbirinin son çare olması prensibinin göz önünde bulundurulması gerekir. Bu süre zarfında canımın, dostumun yaşamını yitirmesini istemiyorum...

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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