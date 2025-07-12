Serenay Sarıkaya’dan Ayşe Barım’a Destek: “Bu Zulüm Akla ve Vicdana Sığmaz!”

Menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı eylemleri sebebiyle 27 Ocak’tan bu yana cezaevinde. 7 Temmuz’da ise ilk kez hakim karşısına çıktı ve tutukluluğunun devamına karar verildi. Barım’ın kalp rahatsızlıkları nedeniyle tahliye olması için oyuncuları destek paylaşımlarına devam ediyor. Serenay Sarıkaya da o isimlerden biri. Sarıkaya Instagram hesabından paylaşım yaparak Barım’a desteğini bir kez daha gösterdi. Gelin detaylara geçelim!