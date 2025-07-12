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Serenay Sarıkaya’dan Ayşe Barım’a Destek: “Bu Zulüm Akla ve Vicdana Sığmaz!”

Serenay Sarıkaya’dan Ayşe Barım’a Destek: “Bu Zulüm Akla ve Vicdana Sığmaz!”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
12.07.2025 - 11:58

Menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı eylemleri sebebiyle 27 Ocak’tan bu yana cezaevinde. 7 Temmuz’da ise ilk kez hakim karşısına çıktı ve tutukluluğunun devamına karar verildi. Barım’ın kalp rahatsızlıkları nedeniyle tahliye olması için oyuncuları destek paylaşımlarına devam ediyor. Serenay Sarıkaya da o isimlerden biri. Sarıkaya Instagram hesabından paylaşım yaparak Barım’a desteğini bir kez daha gösterdi. Gelin detaylara geçelim!

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Barım’ın kalp ritim bozukluğu ve beyin anevrizması riski taşıması nedeniyle tahliyesi isteniyor.

Barım’ın kalp ritim bozukluğu ve beyin anevrizması riski taşıması nedeniyle tahliyesi isteniyor.

7 Temmuz’da gerçekleşen duruşmada Barım, duruşma sırasında “Yaşam hakkımı geri istiyorum” sözlerini dile getirmiş, avukatları da cezaevinde kalmasının “ani ölüm riski” taşıdığını ifade etmişti.

Barım’ın tutukluluk süreci boyunca destek veren isimlerden biri de oyuncusu Serenay Sarıkaya’ydı.

Barım’ın tutukluluk süreci boyunca destek veren isimlerden biri de oyuncusu Serenay Sarıkaya’ydı.

Sarıkaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Barım için, “Hiçbir suçu olmadığı aşikar (…) gerçekten akla ve vicdana sığmayan bir zulüm” sözlerini kullandı.

İşte o paylaşım 👇

İşte o paylaşım 👇

Duruşmayı Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Hande Erçel, Merve Dizdar, Ezgi Mola ve Birce Akalay gibi çok sayıda ünlü isim de takip etmişti. Mahkeme heyeti, tahliye taleplerini reddederek Barım’ın cezaevinde kalmasına hükmetti. Dava ise 1 Ekim 2025’e ertelendi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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