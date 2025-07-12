Serenay Sarıkaya’dan Ayşe Barım’a Destek: “Bu Zulüm Akla ve Vicdana Sığmaz!”
Menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı eylemleri sebebiyle 27 Ocak’tan bu yana cezaevinde. 7 Temmuz’da ise ilk kez hakim karşısına çıktı ve tutukluluğunun devamına karar verildi. Barım’ın kalp rahatsızlıkları nedeniyle tahliye olması için oyuncuları destek paylaşımlarına devam ediyor. Serenay Sarıkaya da o isimlerden biri. Sarıkaya Instagram hesabından paylaşım yaparak Barım’a desteğini bir kez daha gösterdi. Gelin detaylara geçelim!
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Barım’ın kalp ritim bozukluğu ve beyin anevrizması riski taşıması nedeniyle tahliyesi isteniyor.
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Barım’ın tutukluluk süreci boyunca destek veren isimlerden biri de oyuncusu Serenay Sarıkaya’ydı.
İşte o paylaşım 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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