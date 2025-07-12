Sürpriz İsim Ortaya Çıktı! Sevdiğim Sensin Dizisine Katılan Yeni Oyuncu Kim?
Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaşacağı Sevdiğim Sensin dizisi için oyuncu seçimleri devam ediyor. Birçok ünlü ismi bir araya getirecek olan dizinin Ağrı’da başlayacağı ardından İstanbul’da devam edeceği öğrenilmişti. Şimdiyse Birsen Altuntaş, diziye dahil olan yeni ismi açıkladı. Aytaç Şaşmaz’ın yakın arkadaşına hayat verecek olan oyuncu kimmiş birlikte öğrenelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Doğu dizileri ana akımı etkisi altına alan temalardan.
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Birsen Altuntaş ise dizi ile iglili gelişmeleri aktarmaya devam etmekte.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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