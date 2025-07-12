onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Sürpriz İsim Ortaya Çıktı! Sevdiğim Sensin Dizisine Katılan Yeni Oyuncu Kim?

Sürpriz İsim Ortaya Çıktı! Sevdiğim Sensin Dizisine Katılan Yeni Oyuncu Kim?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
12.07.2025 - 09:51

Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaşacağı Sevdiğim Sensin dizisi için oyuncu seçimleri devam ediyor. Birçok ünlü ismi bir araya getirecek olan dizinin Ağrı’da başlayacağı ardından İstanbul’da devam edeceği öğrenilmişti. Şimdiyse Birsen Altuntaş, diziye dahil olan yeni ismi açıkladı. Aytaç Şaşmaz’ın yakın arkadaşına hayat verecek olan oyuncu kimmiş birlikte öğrenelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Doğu dizileri ana akımı etkisi altına alan temalardan.

Doğu dizileri ana akımı etkisi altına alan temalardan.

Neredeyse her sezon işlendiğini gördüğümüz bir konu. Sevdiğim Sensin dizisi de Ağrı’da başlayacak olan çekimleriyle şimdiden merak uyandırdı. Aytaç Şaşmaz dizide Erkan rolüne hayat verirken, Helin Kandemir ise Rojda karakterine hayat verecek.

Birsen Altuntaş ise dizi ile iglili gelişmeleri aktarmaya devam etmekte.

Birsen Altuntaş ise dizi ile iglili gelişmeleri aktarmaya devam etmekte.

Haberine göre başarılı oyuncu Yılmaz Kunt Sevdiğim Sensin dizisine dahil oldu. Aytaç Şaşmaz’ın hayat verdiği Erkan’ın yakın arkadaşı Koray’ı canlandıracak. Yönetmenliğini Gökçen Usta’nın yaptığı, senaryosuna Yeşim Aslan’ın imza attığı dizi için tam cast henüz netleşmedi. Bakalım kimler kimler gelecek?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın