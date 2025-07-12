Sürpriz İsim Ortaya Çıktı! Sevdiğim Sensin Dizisine Katılan Yeni Oyuncu Kim?

Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaşacağı Sevdiğim Sensin dizisi için oyuncu seçimleri devam ediyor. Birçok ünlü ismi bir araya getirecek olan dizinin Ağrı’da başlayacağı ardından İstanbul’da devam edeceği öğrenilmişti. Şimdiyse Birsen Altuntaş, diziye dahil olan yeni ismi açıkladı. Aytaç Şaşmaz’ın yakın arkadaşına hayat verecek olan oyuncu kimmiş birlikte öğrenelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş