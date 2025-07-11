Kurtlar Vadisi’nin Abdülhey’i Kenan Çoban Çanakkale’deki Yangında Ortaya Çıktı
Kurtlar Vadisi'nin en sevilen ve unutulmaz karakterlerinden biri de Abdülhey. Abdülhey'e hayat veren Kenan Çoban ise bu kez bambaşka bir halde karşımıza çıktı. Kenan Çoban, Çanakkale'de çıkan yangına hortumla müdahale ederken görüntülendi.
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Çanakkale'deki orman yangınına müdahale edenlerden biri de Kurtlar Vadisi'nde Abdülhey'i canlandıran Kenan Çoban oldu.
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O anlar böyle görüntülendi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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