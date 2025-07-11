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Kurtlar Vadisi’nin Abdülhey’i Kenan Çoban Çanakkale’deki Yangında Ortaya Çıktı

Kurtlar Vadisi’nin Abdülhey’i Kenan Çoban Çanakkale’deki Yangında Ortaya Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.07.2025 - 21:59

Kurtlar Vadisi'nin en sevilen ve unutulmaz karakterlerinden biri de Abdülhey. Abdülhey'e hayat veren Kenan Çoban ise bu kez bambaşka bir halde karşımıza çıktı. Kenan Çoban, Çanakkale'de çıkan yangına hortumla müdahale ederken görüntülendi.

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Çanakkale'deki orman yangınına müdahale edenlerden biri de Kurtlar Vadisi'nde Abdülhey'i canlandıran Kenan Çoban oldu.

Çanakkale'deki orman yangınına müdahale edenlerden biri de Kurtlar Vadisi'nde Abdülhey'i canlandıran Kenan Çoban oldu.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Tongurlu köyünde, saat 16.00 sularında bir evin bahçesinde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki alana yayıldı. Rüzgarın etkisiyle hızla genişleyen alevlere, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri arazözlerle müdahale etti. Yoğun çabaların ardından yangın kontrol altına alınırken, söndürme çalışmalarına katılanlar arasında sürpriz bir isim dikkat çekti. Kurtlar Vadisi dizisinde Abdülhey karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Kenan Çoban da yangınla mücadeleye destek verdi.

O anlar böyle görüntülendi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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