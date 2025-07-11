Kurtlar Vadisi’nin Abdülhey’i Kenan Çoban Çanakkale’deki Yangında Ortaya Çıktı

Kurtlar Vadisi'nin en sevilen ve unutulmaz karakterlerinden biri de Abdülhey. Abdülhey'e hayat veren Kenan Çoban ise bu kez bambaşka bir halde karşımıza çıktı. Kenan Çoban, Çanakkale'de çıkan yangına hortumla müdahale ederken görüntülendi.