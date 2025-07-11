Bir Gecede 2 Milyar İzleyiciye Ulaşabiliriz: Birol Güven'den Çarpıcı İddia!
Türkiye televizyon tarihine Çocuklar Duymasın, Seksenler, Kadın İsterse gibi unutulmaz yapımlarla damga vuran senarist ve yapımcı Birol Güven, şimdi de sektörün geleceğine dair güçlü vizyonuyla dikkat çekiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü olarak görev yapan Güven, Anadolu Ajansı koordinasyonunda, Barışkan Ünal’ın moderatörlüğünde gerçekleşen ve AAtölye YouTube kanalında yayınlanan “Sinema Atölyesi” programında sinema ve dizi sektörüne dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
KAYNAK: AAtölye
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Türk televizyon tarihinin en üretken ve en tanıdık isimlerinden biri olan Birol Güven, sektörün geleceğine dair net vizyonuyla gündeme geldi.
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Güven’in dikkat çektiği noktalardan biri, Türkiye’nin global ölçekte geldiği konum oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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