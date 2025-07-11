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Bir Gecede 2 Milyar İzleyiciye Ulaşabiliriz: Birol Güven'den Çarpıcı İddia!

Bir Gecede 2 Milyar İzleyiciye Ulaşabiliriz: Birol Güven'den Çarpıcı İddia!

Çin yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.07.2025 - 18:07

Türkiye televizyon tarihine Çocuklar Duymasın, Seksenler, Kadın İsterse gibi unutulmaz yapımlarla damga vuran senarist ve yapımcı Birol Güven, şimdi de sektörün geleceğine dair güçlü vizyonuyla dikkat çekiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü olarak görev yapan Güven, Anadolu Ajansı koordinasyonunda, Barışkan Ünal’ın moderatörlüğünde gerçekleşen ve AAtölye YouTube kanalında yayınlanan “Sinema Atölyesi” programında sinema ve dizi sektörüne dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

KAYNAK: AAtölye

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Türk televizyon tarihinin en üretken ve en tanıdık isimlerinden biri olan Birol Güven, sektörün geleceğine dair net vizyonuyla gündeme geldi.

Türk televizyon tarihinin en üretken ve en tanıdık isimlerinden biri olan Birol Güven, sektörün geleceğine dair net vizyonuyla gündeme geldi.

Çocuklar Duymasın, Seksenler, Kadın İsterse gibi milyonların severek izlediği dizilerin yaratıcısı olan Güven, artık Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü koltuğunda, Türkiye'nin görsel hikâyeciliğini dünya çapında ileri taşımaya hazırlanıyor.

Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen, Barışkan Ünal’ın moderatörlüğünde gerçekleşen ve AAtölye YouTube kanalında yayınlanan Sinema Atölyesi programında konuşan Birol Güven, hem sinema hem de dizi sektörüyle ilgili çok önemli tespitlerde bulundu. Özellikle Türkiye’nin içerik ihracatındaki konumu, sinema salonlarındaki tablo ve sektöre yatırım yapacak doğru aktörlerin kim olması gerektiği konularında açık sözlü değerlendirmeler yaptı.

Güven’in dikkat çektiği noktalardan biri, Türkiye’nin global ölçekte geldiği konum oldu.

Güven’in dikkat çektiği noktalardan biri, Türkiye’nin global ölçekte geldiği konum oldu.
cdnuploads.aa.com.tr

“Türkiye, dünyada en çok dizi ihraç eden ikinci ülke” diyen Güven, aslında sektörün ne kadar stratejik bir güce sahip olduğunu rakamlarla ortaya koydu.

Güven, Türkiye'nin 'Bir gecede 170 ülkeye, 1 milyara yakın insana herhangi bir içeriği ulaştırabilecek' güce sahip olduğunu ve şu anda Çin pazarına girmeye çalıştıklarını dile getirerek, 'Bir gecede 2 milyar olabiliriz, Çin'e Türk dizileri satılırsa.' dedi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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