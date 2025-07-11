Bir Gecede 2 Milyar İzleyiciye Ulaşabiliriz: Birol Güven'den Çarpıcı İddia!

“Türkiye, dünyada en çok dizi ihraç eden ikinci ülke” diyen Güven, aslında sektörün ne kadar stratejik bir güce sahip olduğunu rakamlarla ortaya koydu.

Güven, Türkiye'nin 'Bir gecede 170 ülkeye, 1 milyara yakın insana herhangi bir içeriği ulaştırabilecek' güce sahip olduğunu ve şu anda Çin pazarına girmeye çalıştıklarını dile getirerek, 'Bir gecede 2 milyar olabiliriz, Çin'e Türk dizileri satılırsa.' dedi.