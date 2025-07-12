Düğün Organizasyonlarını Saymayı Bıraktığımız Kadir Ezildi'nin Gözyaşlarının Sel Olduğu Kınası X'te Dile Düştü

Her şey, sade bir nikah töreniyle başladı. Kadir Ezildi ve hayat arkadaşı Gamze Türkmen, 5 Mayıs 2025’te düzenlenen bu sade törende 'evet' diyerek resmen dünyaevine girdi. Ancak asıl gösteri nikahla sınırlı kalmadı. Kadir Ezildi, tüm organizasyonları en ince ayrıntısına kadar planladı.

Önce aile arasında samimi bir isteme merasimi, ardından geleneksel detayların eksiksiz yer aldığı bir söz töreniyle adım adım düğüne doğru ilerleyen ikili son olarak kına 'törenleriyle' gündeme gelmişti.