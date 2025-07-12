Düğün Organizasyonlarını Saymayı Bıraktığımız Kadir Ezildi'nin Gözyaşlarının Sel Olduğu Kınası X'te Dile Düştü
Temizliğiyle tanınan ve sosyal medyanın gözde isimlerinden olan Kadir Ezildi, Gamze Türkmen ile dünyaevine girmeden önce düzenlenen kına gecesinde duygusal anlar yaşadı. Siyah temasıyla fark yaratan gecede eğlencenin dibine vurulduğu gecenin ardından Kadir Ezildi'ye kına yapılırken çekilen görüntüler kısa sürede gündeme damga vurdu!
Misafirler mendillere sarılırken, Kadir Ezildi de duygularına hakim olamadı ve kına esnasında gözyaşlarına boğuldu.
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Temizlik tutkusu ile fenomen olan Kadir ezildi kısa sürede sosyal medyada ününü büyültmüş ardından büyük bir takipçi kitlesi kazanmıştı.
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Kadir Ezildi evliliğe adım attı, ama öyle sıradan bir düğün süreciyle değil; şıklığı, duygusallığı ve eğlencesiyle sosyal medyada aylardır konuşulacak bir maratonla!
Ancak asıl olay Kadir Ezildi'nin evde yapılan kınasında koptu!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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Prenses erkek olayı bu galiba Kınayı geline yakarlardı eskiden
Nasıl bir ticarettir bu.
Ahahahahahah abi bunlar kim lan? Ahahahha hayatımda ilk defa kına yakan, üstelik yakarken de ağlayan damat görüyorum 😂😂 Kafayı yemişler etkileşim uğruna