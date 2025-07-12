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Düğün Organizasyonlarını Saymayı Bıraktığımız Kadir Ezildi'nin Gözyaşlarının Sel Olduğu Kınası X'te Dile Düştü

Düğün Organizasyonlarını Saymayı Bıraktığımız Kadir Ezildi'nin Gözyaşlarının Sel Olduğu Kınası X'te Dile Düştü

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.07.2025 - 18:42

Temizliğiyle tanınan ve sosyal medyanın gözde isimlerinden olan Kadir Ezildi, Gamze Türkmen ile dünyaevine girmeden önce düzenlenen kına gecesinde duygusal anlar yaşadı. Siyah temasıyla fark yaratan gecede eğlencenin dibine vurulduğu gecenin ardından Kadir Ezildi'ye kına yapılırken çekilen görüntüler kısa sürede gündeme damga vurdu!

Misafirler mendillere sarılırken, Kadir Ezildi de duygularına hakim olamadı ve kına esnasında gözyaşlarına boğuldu.

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Temizlik tutkusu ile fenomen olan Kadir ezildi kısa sürede sosyal medyada ününü büyültmüş ardından büyük bir takipçi kitlesi kazanmıştı.

Temizlik tutkusu ile fenomen olan Kadir ezildi kısa sürede sosyal medyada ününü büyültmüş ardından büyük bir takipçi kitlesi kazanmıştı.

Sosyal medyada paylaştığı titizlik videolarıyla ünlenen ve ardından “Temizlik Benim İşim” ile “En Hamarat Benim” gibi programların sempatik yüzü haline gelen Kadir, bir süredir mutluluğuyla gündemde.

 Gamze Türkmen’le evlenme kararı almalarının ardından nişan, söz, kına her organizasyona ayrı özenen Kadir Ezildi manşetlerden düşmez oldu.

Kadir Ezildi evliliğe adım attı, ama öyle sıradan bir düğün süreciyle değil; şıklığı, duygusallığı ve eğlencesiyle sosyal medyada aylardır konuşulacak bir maratonla!

Kadir Ezildi evliliğe adım attı, ama öyle sıradan bir düğün süreciyle değil; şıklığı, duygusallığı ve eğlencesiyle sosyal medyada aylardır konuşulacak bir maratonla!

Her şey, sade bir nikah töreniyle başladı. Kadir Ezildi ve hayat arkadaşı Gamze Türkmen, 5 Mayıs 2025’te düzenlenen bu sade törende 'evet' diyerek resmen dünyaevine girdi. Ancak asıl gösteri nikahla sınırlı kalmadı. Kadir Ezildi, tüm organizasyonları en ince ayrıntısına kadar planladı.

Önce aile arasında samimi bir isteme merasimi, ardından geleneksel detayların eksiksiz yer aldığı bir söz töreniyle adım adım düğüne doğru ilerleyen ikili son olarak kına 'törenleriyle' gündeme gelmişti.

Detaylardan bahsettik:

Ancak asıl olay Kadir Ezildi'nin evde yapılan kınasında koptu!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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Murat Alanyurt

Prenses erkek olayı bu galiba Kınayı geline yakarlardı eskiden

Ondan Sonra

Nasıl bir ticarettir bu.

happypurple

Ahahahahahah abi bunlar kim lan? Ahahahha hayatımda ilk defa kına yakan, üstelik yakarken de ağlayan damat görüyorum 😂😂 Kafayı yemişler etkileşim uğruna