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Çok Geçmeden Açıklama Geldi: Sanat Tutkusuyla Gündem Olan Hayal Köseoğlu'nun Yaptığı Tablolar Dikkat Çekti!

Çok Geçmeden Açıklama Geldi: Sanat Tutkusuyla Gündem Olan Hayal Köseoğlu'nun Yaptığı Tablolar Dikkat Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.07.2025 - 19:44

İçinde gizli bir ressam yatan Hayal Köseoğlu, evde geçirdiği zamanlarda tuval başına geçip birbirinden etkileyici tablolar yaptı. Sosyal medyada adeta olay oldu! Resmin kendisi için bir terapi olduğunu söyleyen Köseoğlu'nun yaptığı tablolar gündem olunca kendisinden açıklama geldi!

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Ekranların cesur ve yetenekli ismi Hayal Köseoğlu, hem rol aldığı yapımlarla hem de sosyal medyadaki özgür tarzıyla adından sıkça söz ettiren bir oyuncu.

Ekranların cesur ve yetenekli ismi Hayal Köseoğlu, hem rol aldığı yapımlarla hem de sosyal medyadaki özgür tarzıyla adından sıkça söz ettiren bir oyuncu.

Hem oyunculuğuyla hem de sahnedeki duruşuyla farkını her seferinde ortaya koyan, dizilerde canlandırdığı karakterler dışında sosyal medyada da adından bahsettiren Hayal Köseoğlu, son zamanlarda adını en çok duyduğumuz oyunculardan biri.

İlk Aşk-ı Memnu'da izlediğimiz, İstanbullu Gelin’le iyice tanınmaya başlanan ancak asıl dikkat çektiği projeler Mucize Doktor ve Mahkum olan isim son olarak NOW TV’de yayınlanan 'Hudutsuz Sevda' dizisinde rol aldı. 

Bu kez karşımıza Damla Leto karakteriyle çıkan Köseoğlu adından bahsettirmeye devam ediyor.

Çoğu zaman açıklamaları ve sosyal medya hamleleriyle konuştuğumuz Hayal Köseoğlu son olarak hastalığıyla gündeme gelmişti.

Çoğu zaman açıklamaları ve sosyal medya hamleleriyle konuştuğumuz Hayal Köseoğlu son olarak hastalığıyla gündeme gelmişti.

Hayal Köseoğlu, yıllardır kendisiyle mücadele ettiği anksiyete ve obsesif kompulsif bozukluk (OKB) hastalıklarını sosyal medya hesabından ilk kez açıkladı. Özellikle son iki yılda durumu kötüleşen Hayal Köseoğlu bu süreçte hem fiziksel hem de psikolojik zorluklar yaşadığını anlattı. “10 yıl boyunca bu hastalıklarla savaştım, bu yıl tüm maddi kaynaklarımı uzmanlara harcayarak hastalığımın şiddetini 10 üzerinden 10’dan 3-4 seviyesine düşürdüm” diyerek, yaşadığı zorlu süreci takipçileriyle paylaştı. Ayrıca, benzer sorunları yaşayanlara destek olmak istediğini ve deneyimlerini paylaşmaya hazır olduğunu söyleyen isim  sanat tutkusuyla dikkat çekti.

Son zamanlarda ekranlarda gördüğümüz Hayal Köseoğlu, sadece oyunculukla değil yeteneğiyle de gündeme geldi!

İlk tabloya gelen tepkilerin ardından Hayal Köseoğlu o çizimin anlamını açıkladı.

İlk tabloya gelen tepkilerin ardından Hayal Köseoğlu o çizimin anlamını açıkladı.
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'Arkadaşlar ilk tablo tabii ki en çok dikkati çeken oldu. Ben daha önceden paylaşmıştım ama tekrarlayayım: bütün savaş ve yıkımların testosteron temelli olduğunu sembolize ediyor. O yüzden atom bombasının mushroom effectini fallik bir formda çizdim. Ama yorumlarınız muhteşem tabii ki, ilginize teşekkürler. Bu ülkede yetiştikten sonra başka ülkede yaşanmaz gerçekten.'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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