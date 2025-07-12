Çok Geçmeden Açıklama Geldi: Sanat Tutkusuyla Gündem Olan Hayal Köseoğlu'nun Yaptığı Tablolar Dikkat Çekti!

Hem oyunculuğuyla hem de sahnedeki duruşuyla farkını her seferinde ortaya koyan, dizilerde canlandırdığı karakterler dışında sosyal medyada da adından bahsettiren Hayal Köseoğlu, son zamanlarda adını en çok duyduğumuz oyunculardan biri.

İlk Aşk-ı Memnu'da izlediğimiz, İstanbullu Gelin’le iyice tanınmaya başlanan ancak asıl dikkat çektiği projeler Mucize Doktor ve Mahkum olan isim son olarak NOW TV’de yayınlanan 'Hudutsuz Sevda' dizisinde rol aldı.

Bu kez karşımıza Damla Leto karakteriyle çıkan Köseoğlu adından bahsettirmeye devam ediyor.