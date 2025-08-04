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2-3-4 Ağustos'a Damga Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz

2-3-4 Ağustos'a Damga Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
04.08.2025 - 23:46

Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

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Yine Rahat Durmadı!

Yine Rahat Durmadı!

Son dönemde sıkça vukuatlarıyla gündem olan İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak bu kez magazincilerin bikinili fotoğraflarını çekmesine öfkelendi.

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Estetik İddialarına Sert Çıktı!

Estetik İddialarına Sert Çıktı!

Genç oyuncu Rabia Soytürk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dudak dolgusu ve botoks gibi işlemler yaptırdığını iddia edenlere tepki gösterdi.

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Dayanamadı, Ağladı!

Dayanamadı, Ağladı!

Ünlü şarkıcı Hadise 'yoruldum robot değiliz biz' diyerek hüngür hüngür ağladığı anlar paylaştı.

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Meğer Sevdiğini Son Kez Görmeden Kaçırmışlar!

Meğer Sevdiğini Son Kez Görmeden Kaçırmışlar!

Tanju Okan'ın 'Kadınım' şarkısının ortaya çıkış hikayesini biliyor musunuz?

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Ceza'dan Olay Hamle

Ceza'dan Olay Hamle

Ünlü rapçi Ceza, Manifest kızlarını takibe aldı. 'Düet gelir mi?' soruları havada uçuşmaya başladı.

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Sitare Akbaş'ın Mutlu Günü!

Ünlü oyuncu Sitare Akbaş Kamuran Akkor'un torunu Cengiz Orhonlu ile dünyaevine girdi.

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Merve Boluğur'dan Boşanan Dj Mert Aydın'ın Sevgilisine Evlenme Teklif Etti!

Merve Boluğur'dan Boşanan Dj Mert Aydın'ın Sevgilisine Evlenme Teklif Etti!

Merve Boluğu ve Mert Aydın 2022 yılında dünyaevine girip aynı yıl boşanmışlardı.

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Diva Magazincilere Makyajsız Haliyle Yakalandı!

Diva Magazincilere Makyajsız Haliyle Yakalandı!

Bülent Ersoy mekan çıkışı aracında makyajsız görüntülendi.

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Justin Timberlake Konserinde Öpüşen Kenan Doğulu ve Beren Saat'in O Hallerine Yorum Yağdı!

Justin Timberlake Konserinde Öpüşen Kenan Doğulu ve Beren Saat'in O Hallerine Yorum Yağdı!

Kenan Doğulu biricik eşi Beren Saat'i Justin Timberlake konserinde öpmelere doyamadı. O görüntülere sosyal medyadan eleştiri yağdı.

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"Mağdur Oldu. Takip Ettik. Link Vermeye Başladı." Şeklindeki Yorumlara Öfkelendi

"Mağdur Oldu. Takip Ettik. Link Vermeye Başladı." Şeklindeki Yorumlara Öfkelendi

Mine Tugay'la sette yaşadıklarını anlatmasıyla geçtiğimiz günlerde gündeme gelen Bahar Şahin bu olaydan sonra hakkında yapılan 'Mağduru oynadı' yorumlarına tepki gösterdi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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