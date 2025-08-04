2-3-4 Ağustos'a Damga Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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Yine Rahat Durmadı!
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Estetik İddialarına Sert Çıktı!
Dayanamadı, Ağladı!
Meğer Sevdiğini Son Kez Görmeden Kaçırmışlar!
Ceza'dan Olay Hamle
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Sitare Akbaş'ın Mutlu Günü!
Merve Boluğur'dan Boşanan Dj Mert Aydın'ın Sevgilisine Evlenme Teklif Etti!
Diva Magazincilere Makyajsız Haliyle Yakalandı!
Justin Timberlake Konserinde Öpüşen Kenan Doğulu ve Beren Saat'in O Hallerine Yorum Yağdı!
"Mağdur Oldu. Takip Ettik. Link Vermeye Başladı." Şeklindeki Yorumlara Öfkelendi
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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