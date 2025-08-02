Mine Tugay'la Gerilimi Sonrası Link Paylaşınca "Mağduru Oynadı" İthamları Alan Bahar Şahin Küplere Bindi!
Mine Tugay hakkında Zalim İstabul dizisinin çekildiği zamanlar zorbalık iddialarında bulunan Bahar Şahin ortalığın bir hayli karışmasına neden olmuştu. Ortaya çıkan belgeler, taraf tutan isimler ve Mine Tugay'ın açıklamaları derken geçtiğimiz hafta Bahar Şahin'in sosyal medya hesabı çalınmıştı.
Şahin hesabını geri aldığını duyururken geçtiğimiz gün profilinden link vermesine 'mağdur oldu' yorumları geldi. Influencerlığa adım attığı söylenen Şahin hakkındaki eleştirilere öfke kustu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zalim İstanbul zamanı kadroda yer alan bir kadın oyuncudan şiddet ve mobbing'e maruz kaldığını iddia eden Bahar Şahin'in Mine Tugay'la arası gerilmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yapılan açıklamaya sinirlenen Bahar Şahin sosyal medya hesabından Mine Tugay'ı hedef alan paylaşımlarına devam etmişti.
Bahar Şahin şimdi de sosyal medya hesabından verdiği linklerle gündeme geldi!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın