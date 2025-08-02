Mine Tugay'la Gerilimi Sonrası Link Paylaşınca "Mağduru Oynadı" İthamları Alan Bahar Şahin Küplere Bindi!

Hakkında bir magazin sayfasının yaptığı haberde bir kullanıcının 'Mağdur oldu. Takip ettik. Link vermeye başladı.' şeklindeki yorumunu gören Bahar Şahin küplere bindi! 'Hedef aldığım kişi magazin sayfası değil, oraya gelen salak saçma yorum' diyen Şahin influencer olduğu iddialarına da yanıt verdi.

Instagram kanalına 'Bir magazin sayfasına benim hakkımda böyle bir yorum gelmiş. Kimsenin ne olmak istediğimi açıklamak zorunda olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Oyunculuk da influencerlık da bir seçimdir.' diyen Şahin 'Ben takipçi kitlesinin de zeki olanını seviyorum. Böyle andavallarla uğraşmak midemi bulandırıyor' şeklinde konuştu.