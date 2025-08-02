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Mine Tugay'la Gerilimi Sonrası Link Paylaşınca "Mağduru Oynadı" İthamları Alan Bahar Şahin Küplere Bindi!

Mine Tugay'la Gerilimi Sonrası Link Paylaşınca "Mağduru Oynadı" İthamları Alan Bahar Şahin Küplere Bindi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.08.2025 - 12:03

Mine Tugay hakkında Zalim İstabul dizisinin çekildiği zamanlar zorbalık iddialarında bulunan Bahar Şahin ortalığın bir hayli karışmasına neden olmuştu. Ortaya çıkan belgeler, taraf tutan isimler ve Mine Tugay'ın açıklamaları derken geçtiğimiz hafta Bahar Şahin'in sosyal medya hesabı çalınmıştı.

Şahin hesabını geri aldığını duyururken geçtiğimiz gün profilinden link vermesine 'mağdur oldu' yorumları geldi. Influencerlığa adım attığı söylenen Şahin hakkındaki eleştirilere öfke kustu.

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Zalim İstanbul zamanı kadroda yer alan bir kadın oyuncudan şiddet ve mobbing'e maruz kaldığını iddia eden Bahar Şahin'in Mine Tugay'la arası gerilmişti.

Zalim İstanbul zamanı kadroda yer alan bir kadın oyuncudan şiddet ve mobbing'e maruz kaldığını iddia eden Bahar Şahin'in Mine Tugay'la arası gerilmişti.

Bahar Şahin, yıllar sonra Arya Bektaş’ın YouTube programında Zalim İstanbul setinde yaşadıklarını açıklamıştı. Set ortamında bir kadın oyuncunun kendisine sürekli hakaret ettiğini, hatta “varoş” diyerek fiziksel ve psikolojik baskı uyguladığını iddia eden Bahar Şahin'in sözlerinin ardından sosyal medyada bu oyuncunun Mine Tugay olduğu yönünde söylentiler dolaşmaya başlamıştı. Tugay'dan 'Beni tanıyan herkes bilir ki böyle bir üslubu kullanmam' açıklaması gelse de dizinin kadrosunda yer alan diğer oyuncular da konuya dahil olmuştu.

Yapılan açıklamaya sinirlenen Bahar Şahin sosyal medya hesabından Mine Tugay'ı hedef alan paylaşımlarına devam etmişti.

Yapılan açıklamaya sinirlenen Bahar Şahin sosyal medya hesabından Mine Tugay'ı hedef alan paylaşımlarına devam etmişti.

“İki hafta önce hakkımda ses kaydı atmadan önce düşünecektin. Sen sadece bana değil, senden başarılı herkese kötüsün. Aynı sette çalıştığımız kanser geçmişi olan bir kadına, sırf sahnesi senden fazlaydı diye, ‘bu kadar çalışıyorsun, Allah korusun nüksetmesin’ dedin. Allah seni senin kötülüğünden korusun. Ama yine de o hastalığı yaşatmasın sana…” sözlerinin ardından sektörden isimler taraflarını tek tek belli etmişti.

Detaylardan bahsetmiştik:

Bahar Şahin şimdi de sosyal medya hesabından verdiği linklerle gündeme geldi!

Bahar Şahin şimdi de sosyal medya hesabından verdiği linklerle gündeme geldi!

Hakkında bir magazin sayfasının yaptığı haberde bir kullanıcının 'Mağdur oldu. Takip ettik. Link vermeye başladı.' şeklindeki yorumunu gören Bahar Şahin küplere bindi! 'Hedef aldığım kişi magazin sayfası değil, oraya gelen salak saçma yorum' diyen Şahin influencer olduğu iddialarına da yanıt verdi.

Instagram kanalına 'Bir magazin sayfasına benim hakkımda böyle bir yorum gelmiş. Kimsenin ne olmak istediğimi açıklamak zorunda olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Oyunculuk da influencerlık da bir seçimdir.' diyen Şahin 'Ben takipçi kitlesinin de zeki olanını seviyorum. Böyle andavallarla uğraşmak midemi bulandırıyor' şeklinde konuştu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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