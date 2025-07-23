20 Yıllık Dostu Konuştu: Bahar Şahin ve Mine Tugay Arasındaki Gerginlik Hakkında Reji Asistanından Olay Yorum!

Son günlerde hem setler hem de magazin manşetleri Mine Tugay'a yöneltilen iddialar ve Bahar Şahin'in açıklamalarıyla epey bir sarsılıyor. Bahar Şahin, iddialarını desteklemek için 2022 tarihli bir ihtarnameyi kamuoyuyla paylaşmış, yaşadığı mağduriyeti belgelemeye çalışan isim tartışmaları daha da alevlendirmişti.

İşin içine başka isimler de girdi. Oyuncu Sera Kutlubey, Mine Tugay’a destek verdi; bu hamleye Bahar Şahin sert bir yanıtla karşılık verdi. Öte yandan, stüdyo sahibi Atalay Gürsoy da tarafını belli ederek Mine Tugay’ın sektördeki egosundan dem vurdu. Ancak bu açıklamaların hemen ardından, Mine Tugay’ın 20 yıllık yakın dostu ve reji asistanı olan bir isim, oyuncuya sahip çıkarak dengeyi değiştiren bir çıkış yaptı.