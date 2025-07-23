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20 Yıllık Dostu Konuştu: Bahar Şahin ve Mine Tugay Arasındaki Gerginlik Hakkında Reji Asistanından Olay Yorum!

20 Yıllık Dostu Konuştu: Bahar Şahin ve Mine Tugay Arasındaki Gerginlik Hakkında Reji Asistanından Olay Yorum!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.07.2025 - 10:32

Son günlerde hem setler hem de magazin manşetleri Mine Tugay'a yöneltilen iddialar ve Bahar Şahin'in açıklamalarıyla epey bir sarsılıyor. Bahar Şahin, iddialarını desteklemek için 2022 tarihli bir ihtarnameyi kamuoyuyla paylaşmış, yaşadığı mağduriyeti belgelemeye çalışan isim tartışmaları daha da alevlendirmişti.

İşin içine başka isimler de girdi. Oyuncu Sera Kutlubey, Mine Tugay’a destek verdi; bu hamleye Bahar Şahin sert bir yanıtla karşılık verdi. Öte yandan, stüdyo sahibi Atalay Gürsoy da tarafını belli ederek Mine Tugay’ın sektördeki egosundan dem vurdu. Ancak bu açıklamaların hemen ardından, Mine Tugay’ın 20 yıllık yakın dostu ve reji asistanı olan bir isim, oyuncuya sahip çıkarak dengeyi değiştiren bir çıkış yaptı.

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Son günlerde magazin dünyasının en çok konuşulan konularından biri, Mine Tugay ile Bahar Şahin arasında yaşanan gerilim oldu.

Son günlerde magazin dünyasının en çok konuşulan konularından biri, Mine Tugay ile Bahar Şahin arasında yaşanan gerilim oldu.

Olay, Bahar Şahin’in geçtiğimiz yıllarda rol aldığı Zalim İstanbul setinde bir kadın meslektaşından psikolojik şiddet gördüğünü açıklamasıyla başladı. Şahin, sürekli hakaretlere maruz kaldığını, set ortamında baskı altında tutulduğunu dile getirirken ortalık kısa süre içerisinde karıştı.

Bu açıklamalar sonrası sosyal medyada, söz konusu kişinin Mine Tugay olduğu iddiaları hızla yayıldı. Mine Tugay ise bu suçlamaları kesin bir dille reddetti. 'Beni tanıyan herkes bilir, böyle bir üslup kullanmam' diyerek kendini savunan isim gündeme bomba gibi yerleşti.

Bahar Şahin'in sette yaşadığı zorbalık iddialarından bu içeriğimizde tüm detaylarıyla bahsetmiştik:

Bu süreçte dizi kadrosundaki kadın oyuncular taraflarını belli etmeye başlamış, Zalim İstanbul'da Bahar Şahin'in annesini oynayan Deniz Uğur bu iddialara arka çıkmıştı.

Bu süreçte dizi kadrosundaki kadın oyuncular taraflarını belli etmeye başlamış, Zalim İstanbul'da Bahar Şahin'in annesini oynayan Deniz Uğur bu iddialara arka çıkmıştı.

Dizinin başka bir oyuncusu olan Sera Kutlubey ise Mine Tugay'a destek çıkınca Bahar Şahin'in ağzından çıkanlar şok etkisi yaratmıştı.

Kutlubey paylaşımında, 'Yıllardır tanıyorum, içini biliyorum, kalbini biliyorum. Çoğu haksızlığa göğüs gerdiğine de şahidim. Çok seviliyorsun' ifadelerini kullanınca Şahin'den şaşırtan bir iddia gelmişti.

“Sen değil miydin aramızda konuştuklarımızı annenin yakın arkadaşı Emine Teyze’ne anlatıp yapımcıya gidince beni suçlayan? Ya da sevgilinden ayrılır ayrılmaz benim erkek arkadaşımla öpüşüp sonra da sarhoştum diye geçiştiren?” şeklinde konuşan Bahar Şahin gündemi yeniden sarsmıştı.

Son olarak ise hem Mine Tugay hem de Bahar Şahin'le daha önce çalışan sektördeki ünlü bir isim şaşırtan bir açıklamada bulunmuştu:

Mine Tugay'ın "egosundan" bahseden Atalay Gürsoy ortalığı yeniden karıştırırken Mine Tugay'ın 20 yıllık dostu aynı zamanda reji asistanı olan bir isimden açıklama geldi.

Mine Tugay'ın "egosundan" bahseden Atalay Gürsoy ortalığı yeniden karıştırırken Mine Tugay'ın 20 yıllık dostu aynı zamanda reji asistanı olan bir isimden açıklama geldi.

'Yirmi yıllık dostum Mine.

Hayattaki en candan ve en temiz kalpli dostum Mine. 2009 yılında Afife Jale Tiyatro Ödülleri’nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü alırken konuşmasında “Mürüvvet Kurt’a teşekkür ederim” demişti. Ben sadece reji asistanıydım ve teşekkürlerde reji asistanlarına pek yer verilmez. Bütün DOT oyuncuları dönüp bana bakmıştı, şaşırmışlardı ve Mine’nin emeğe saygısına hayran kalmışlardı.

Benim en çok hemcinslerini kucaklayan, hiç kimseyi kırmadan, incitmeden, hiçbir polemiğe karışmadan bu dünyadan naif ve usulca geçmeye çalışan arkadaşım… Bir kez olsun birinin kalbini kırdığını görmedim.

Bakın, bir kez olsun diyorum. Yıllarca tiyatro yaptık ve bir kez bile birinin kalbini kırdığını görmedim. Sen bu hayattaki en gerçek ve en temiz kalpli dostumsun.

Arkadaşıma yapılan karalama kampanyasını kınıyorum.

Bu dünyada canını yakmak isteyebileceğiniz son kadın Mine, emin olun.

Seni çok seviyorum ve seninle gurur duyuyorum, can dostum.'

Bu destek mesajına Mine Tugay'ın cevabı ise 'Canımsın, ne güzel zamanlardı. Ben de seninle gurur duyuyorum ve çok seviyorum ' şeklinde oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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